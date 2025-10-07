নাটকীয় পরিবর্তন, ইসফাক আউট রুবাবা ইন

- খেলাধুলা প্রতিবেদক
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক পদে নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) মনোনীত পরিচালক হিসেবে ব্যবসায়ী ইসফাক আহসানকে নিয়োগ দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন করপোরেট ব্যক্তিত্ব রুবাবা দৌলা।
মঙ্গলবার ক্রীড়া পরিষদ সূত্র জানায়, আওয়ামী লীগ-সংশ্লিষ্টতার কারণে সমালোচনার মুখে ইসফাকের মনোনয়ন রাতেই বাতিল করা হয়। এরপরই রুবাবা দৌলাকে নতুন পরিচালক হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
রুবাবা দৌলা বর্তমানে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ওরাকল বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের কান্ট্রি ডিরেক্টরের দায়িত্বে রয়েছেন। এর আগে তিনি দেশের শীর্ষস্থানীয় টেলিকম প্রতিষ্ঠান গ্রামীণফোন ও এয়ারটেলে উচ্চ পদে কর্মরত ছিলেন।
ক্রীড়াঙ্গনেও রুবাবার সম্পৃক্ততা পুরোনো। তিনি ২০০৯ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া বাংলাদেশ স্পেশাল অলিম্পিকসের বোর্ড সদস্য হিসেবেও কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার।
বাংলাদেশের ক্রিকেটেও তিনি পরিচিত একটি নাম। ২০০৩ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত জাতীয় দলের পৃষ্ঠপোষক ছিল গ্রামীণফোন এবং সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ক্রিকেট অঙ্গনে সক্রিয় ছিলেন। ২০০৭ সালে মিরপুরে জাতীয় ক্রিকেট একাডেমি প্রতিষ্ঠায় তার ভূমিকা ছিল। বিসিবির ২৫ সদস্যের পরিচালনা পর্ষদে তিনিই একমাত্র নারী পরিচালক এবং ধারণা করা হচ্ছে, তাকে নারী উইংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে।