নাজমুলের মন্তব্য বিসিবিও সমর্থন করে না

সম্প্রতি বোর্ডের একজন সদস্যের করা কিছু মন্তব্য ঘিরে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। দেশের ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা জানিয়েছে, ক্রিকেটারদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন রয়েছে তাদের।
উক্ত সদস্যের মন্তব্যের জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছে বোর্ড। এ ধরনের মন্তব্য বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের মূল্যবোধ, নীতি বা আনুষ্ঠানিক অবস্থানের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে এবং বাংলাদেশ ক্রিকেটের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে যে আচরণগত মান প্রত্যাশিত, তার সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
বিসিবি আরো জানিয়েছে, বোর্ডের নির্ধারিত মুখপাত্র বা মিডিয়া ও কমিউনিকেশনস বিভাগ থেকে কোনো বক্তব্য প্রকাশিত না হলে সেটাকে আনুষ্ঠানিক ধরে নেওয়া যাবে না। কোনো পরিচালক বা বোর্ড সদস্যের ব্যক্তিগত বক্তব্য বা মন্তব্যের দায়ভার বোর্ড গ্রহণ কিংবা সমর্থন করে না।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, কোনো ব্যক্তির আচরণ বা মন্তব্য যদি ক্রিকেটারদের প্রতি অসম্মানজনক হয় অথবা বাংলাদেশ ক্রিকেটের সুনাম ও মর্যাদার ক্ষতি করে, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
বিসিবি জানিয়েছে, দ্ব্যর্থহীনভাবে অতীত ও বর্তমান সকল ক্রিকেটারের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন ও সম্মান পুনর্ব্যক্ত করছে, যারা নিষ্ঠা ও গর্বের সঙ্গে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ক্রিকেটাররাই বাংলাদেশ ক্রিকেটের মূল ভিত্তি, এবং তাদের অবদান ও কল্যাণ নিশ্চিত করা বিসিবির সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।
বিসিবি আরও বলেছে, তারা ক্রিকেটারদের স্বার্থ, মর্যাদা ও কল্যাণ রক্ষায় এবং খেলাটির সকল স্তরে পেশাদারিত্ব, জবাবদিহিতা ও পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
