নয়া বাংলাদেশে লুটপাটতন্ত্র চলবে না: আখতার

স্টাফ রিপোর্টার
প্রকাশ : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ২৩: ০৫

নিজ নির্বাচনি এলাকার প্রান্তিক মানুষদের সাথে মতবিনিময় করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির সদস্য সচিব আখতার হোসেন।

রংপুরের পীরগাছা উপজেলার রহমত চরে তিনি মতবিনিময় করেন।

এ সময় আখতার হোসেন দেশের প্রচলিত রাজনীতির সংকট, পেশিশক্তির অপব্যবহার, দুর্নীতিসহ সমাজের বিভিন্ন অনিয়মের চিত্র আপামর সাধারণ জনগণের কাছে তুলে ধরেন। পাশাপাশি দেশে নতুন সংবিধান কেন প্রয়োজন, চব্বিশ পরবর্তী সময় নয়া বন্দোবস্তের রূপরেখা ও জনগণের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে করণীয় কাজগুলোও তুলে ধরেন।

আখতার হোসেন বলেন, “ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে দেশের জনগণকে শুধু উন্নয়নের গান শোনানো হতো। কিন্তু সেই উন্নয়নের নামে চলতো লুটপাট। প্রবাসীর ঘাম ঝরানো টাকা, মেহনতি মানুষের কষ্টার্জিত টাকা- সব লুটপাট করে বিদেশে পাচার করতো। আর বিভিন্ন ইমারত বানাতো বিদেশীদের কাছ থেকে ধার করা টাকা দিয়ে। এই লুটপাট তন্ত্র নয়া বাংলাদেশে আর চলবে না। জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে নেয়া প্রতিটি পদক্ষেপের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।”

এসময় তিনি স্থানীয় জনগণের কাছ থেকেও বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চান। স্থানীয় সমস্যা ও এর সমাধানের বিষয়েও আলোচনা করেন।

