নভেম্বরেই গণভোটের দাবিতে উত্তাল পল্টন

নভেম্বরেই গণভোট আয়োজনসহ পাঁচ দফা দাবিতে রাজধানীর পল্টন এলাকা পরিণত হয়েছে বিক্ষোভমুখর জনসমুদ্রে।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) সকাল থেকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা দক্ষিণ শাখার হাজারো নেতা-কর্মী মিছিল নিয়ে পল্টনের দিকে অগ্রসর হন।
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের আদেশ জারির পর এই গণভোটের দাবিতেই মিছিলটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
এদিকে জামায়াতে ইসলামীর পাশাপাশি একই দাবিতে পল্টনে জড়ো হয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি জাগপার নেতাকর্মীরা।
বেলা সাড়ে দশটার দিকে মিছিলের নেতৃত্ব দেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। তার নেতৃত্বে ঢাকা দক্ষিণের বিভিন্ন থানা ও ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে মিছিলে অংশ নেন।
পাঁচ দফা দাবির মধ্যে আরও রয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদে রাজনৈতিক হয়রানি ও গ্রেপ্তার বন্ধ, নির্বাচনে সব দলের সমান সুযোগ এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যক্রমে বাধাহীনতা নিশ্চিত করা।
সমাবেশে অংশ নেওয়া হারিস উদ্দিন বলেন, ‘জনগণের মতামত ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায় না। আমরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে জনগণের রায়ের মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে চাই।’
এর আগে ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোটের দাবি জানিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারকে স্মারকলিপি দেওয়ার কথা জানান জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ। গতকাল বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি এ কথা বলেন।
মিছিল শেষে যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দেওয়ার কর্মসূচি রয়েছে। এদিকে, সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলা এড়াতে পল্টন এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
Source: https://www.dhakapost.com/politics/407362