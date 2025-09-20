ধন্যবাদ শ্রীলঙ্কা তবে আজ জিততে মরিয়া বাংলাদেশ

একদিন আগেও বাংলাদেশের সমর্থকদের সমর্থন ছিল শ্রীলঙ্কার পক্ষে। তবে এবার আর লঙ্কানদের পক্ষে গলা ফাটাবে না বাংলাদেশিরা। কারণ, এবার যে সুপার ফোরে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষই শ্রীলঙ্কা। রানরেট আর আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের ফলের ওপর নির্ভর করে সুপার ফোর নিশ্চিত করা বাংলাদেশ আজ মাঠে নামবে লঙ্কানদের বিপক্ষে। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ ম্যাচটি শুরু হবে রাত সাড়ে ৮টায়।
গ্রুপপর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানের বিপক্ষে চার পরিবর্তন এনে একাদশ সাজায় বাংলাদেশ। পারভেজ হোসেন ইমন, শরিফুল ইসলাম, শেখ মাহেদি ও তানজিম সাকিব ছিলেন সাইড বেঞ্চে। তবে দুবাইয়ে তানজিম সাকিব ও পারভেজ ইমনের সুযোগ মিলতে পারে একাদশে। আফগানদের বিপক্ষে চার বোলার নিয়ে খেলা বাংলাদেশ আজ খেলাবে পাঁচ বোলারকে। কারণ, আফগানদের বিপক্ষে পঞ্চম বোলারের অভাব পূরণ করা শামীম পাটোয়ারি ও সাইফ হাসান নিজেদের কাজটা ঠিকমতো করতে পারেননি। ফলে তানজিম সাকিবের একাদশে ফেরা অনেকটাই নিশ্চিত। অলরাউন্ডার ক্যাটাগরিতে শেখ মাহেদিকে ফেরানোর চিন্তাভাবনা করতে পারে টিম ম্যানেজমেন্ট। তবে সেই সম্ভাবনা অনেকটাই কম। কারণ, আফগানদের বিপক্ষে পাওয়ার প্লেতে দারুণ বোলিং করে নিজেকে প্রমাণ করেছেন নাসুম আহমেদ। তবে উইকেট বিবেচনায় শেষ পর্যন্ত নাসুমের সঙ্গী হতে পারেন শেখ মাহেদিও।
গ্রুপপর্বে দুই দলের মুখোমুখি দেখায় ৩২ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটের বড় জয় নিশ্চিত করে শ্রীলঙ্কা। ম্যাচে দারুণ বোলিং করে নজর কাড়েন নুয়ান থুসারা। এই ডানহাতি পেসার আফগানদের বিপক্ষেও ছিলেন দারুণ ছন্দে। দুই ম্যাচেই পাওয়ার প্লেতে দারুণ বোলিং করা থুসারা হতে পারেন বাংলাদেশের জন্য চিন্তার কারণ। কারণ, তার বোলিং তোপে লঙ্কানদের বিপক্ষে ম্যাচে স্কোরবোর্ডে কোনো রান যোগ করার আগেই দুই উইকেট হারিয়ে বসে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। বাংলাদেশের জন্য আরো চিন্তার কারণ হতে পারে কুশল মেন্ডিস ও কুশল পেরেরা। বাংলাদেশের বিপক্ষে সব সময়ই ভালো খেলা এই ব্যাটার উইকেটে টিকে থাকলে লঙ্কানদের জন্য বড় সংগ্রহ পাওয়া হবে সময়ের ব্যাপারমাত্র। ফলে তাদের নিয়ে যে বাড়তি পরিকল্পনা থাকবে লাল-সবুজের প্রতিনিধিদের এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়া গত ম্যাচে না খেলা মহেশ থিকসানা ফিরবেন লঙ্কান একাদশে। তরুণ স্পিনার দুনিথ ভেল্লালেগের বাবা মারা যাওয়ায় মাঝপথে দেশে ফিরে গেছেন তিনি। ফলে বাড়তি স্পিনারের সুবিধাটা বেশ ভালোভাবেই পাবে শ্রীলঙ্কা।
এত চিন্তার মাঝে বাংলাদেশের জন্য স্বস্তির কারণ হতে পারে সবশেষ শ্রীলঙ্কা সিরিজ। লঙ্কানদের বিপক্ষে ওই টি-টোয়েন্টি সিরিজে তাদের মাটিতে ২-১ ব্যবধানে জয় পেয়েছিল। সেই আত্মবিশ্বাস গ্রুপপর্বের ম্যাচে কাজে লাগাতে না পারলেও এবার সেই সুযোগ কাজে লাগাতে মরিয়া থাকবে লিটন দাসের দল।
দুই দলের শক্তিমত্তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে দুবাইয়ের উইকেট। চলমান এশিয়া কাপে আবুধাবিতে যেখানে ১১৯.৫০ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করেছেন ব্যাটাররা, সেখানে দুবাইয়ে ব্যাটারদের গড় স্ট্রাইকরেট ১০৯.২৬। খানিকটার ধীরগতির উইকেটে থাকবে স্পিনারদের জন্য বাড়তি সহায়তা। ফলে দুই লড়াইয়ে দেখা মিলতে পারে লো স্কোরিং ম্যাচের। মিরপুরে সব সময়ই লো স্কোরিং ম্যাচ খেলে অভ্যস্ত বাংলাদেশের জন্য তাই ভালো করার পথটা খোলা। বিপরীতে শ্রীলঙ্কার খ্যাতি আছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উইকেটে মানিয়ে নেওয়ার জন্য। এই সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগাতে পারলে জয়মাল্য উঠতে পারে তাদের গলাতেও। শেষ পর্যন্ত কারা জয় দিয়ে সুপার ফোর শুরু করতে পারে সেটাই দেখার অপেক্ষা।