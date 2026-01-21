দ্রুততম সেঞ্চুরির বিশ্বরেকর্ড অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়কের

ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে জাপানের বিপক্ষে দাপুটে জয় পেয়েছে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। এশিয়ান দেশটির দেওয়া ২০২ রানের লক্ষ্য তাড়ায় অজি অধিনায়ক উইল ম্যালাচেক দ্রুততম সেঞ্চুরির বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন। যুব বিশ্বকাপে সবচেয়ে কম বল (৫১) মোকাবিলায় ম্যাজিক ফিগার ছুঁয়েছেন তিনি। ফলে ১২৫ বল এবং ৮ উইকেট হাতে রেখেই জিতেছে অস্ট্রেলিয়ান যুবারা।
নামিবিয়ার উইন্ডহোকে গতকাল (মঙ্গলবার) টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে জাপান অনূর্ধ্ব-১৯ দল ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ২০১ রান তোলে। অভিষেক ম্যাচেই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সেঞ্চুরি করা হুগো টানি কেলি এবার খেললেন ৭৯ রানের অপরাজিত ইনিংস। এ ছাড়া ৩৩ রান করেন নিহার পারমার। আর কেউ বড় ইনিংস খেলতে না পারায় দুইশ পেরোতেই থামে জাপানের ইনিংস। অজিদের পক্ষে নাদেন কুরি সর্বোচ্চ ৩ উইকেট নিয়েছেন।
লক্ষ্য তাড়ায় নেমে টি-টোয়েন্টি মেজাজে রান তুলেছে অস্ট্রেলিয়া। পাওয়ার প্লের ১০ ওভারেই তারা কোনো উইকেট না হারিয়ে ৯৪ রান তুলে ফেলে। দারুণ আগ্রাসী ছিলেন অধিনায় মালাচেক। নিতেশ স্যামুয়েলের সঙ্গে উদ্বোধনী জুটিতে করেন ১৩৫ রান। অজি অধিনায়কের বিদায়ে সেই জুটি ভাঙে। এর আগে তিনি ৫৫ বলে ১২ চার ও ৫ ছক্কায় ১০২ রান করেন। এ ছাড়া স্যামুয়েল ৭৩ বলে ৬০ রান করলে অস্ট্রেলিয়ার জয় সহজ হয়ে যায়। এ নিয়ে বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচই ৮ উইকেটের ব্যবধানে জিতল অজি যুবারা।
এর আগে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে সবচেয়ে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড ছিল পাকিস্তানের কাসিম আকরামের। ২০২২ আসরে তিনি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মাত্র ৬৩ বলে ম্যাজিক ফিগার পূর্ণ করেছিলেন। কাসিমকে ছাড়িয়ে এখন যুব বিশ্বকাপের দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ান উইল মালাচেক। তিনি পাকিস্তানি তারকার চেয়ে ১২ বল কম খেলেছেন। তবে সবমিলিয়ে যুব ওয়ানডের দ্রুততম সেঞ্চুরির তালিকায় মালাচেকের অবস্থান দ্বিতীয়। এই বছরের শুরুতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে পাকিস্তানের সামির মিনহাস সেঞ্চুরি করেন মাত্র ৪২ বলে। যা অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটে সবচেয়ে দ্রুততম।
দ্রুততম শতকের তালিকায় শীর্ষ পাঁচের দুটিই ভারতীয় বিধ্বংসী ব্যাটার বৈভব সূর্যবংশী। এখন পর্যন্ত ওয়ানডেতে তার ৫২, ৫৬ এবং ৬৩ বলে সেঞ্চুরির রেকর্ড রয়েছে। অন্যদিকে, যুব বিশ্বকাপে দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ানের তালিকায় মালাচেক ও কাসিমের পরেই অবস্থান করছেন– রাজ বাওয়া (৬৯), ভিরন চামুদিথা (৭৫) ও জর্জ ভ্যান হিরদেন (৮৯)।
