দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূকম্পন অনুভূত

প্রতীকী ছবি | সংগৃহীত

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুভূত হয়েছে মৃদু থেকে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প।

আজ সোমবার ভোর ৪টা ৪৭ মিনিটে ৫ দশমিক ২ মাত্রার এই ভূমিকম্পে বিশেষ করে সিলেট জেলা ও রাজধানীতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ভূমিকম্পটির স্থায়িত্ব ছিল মাত্র কয়েক সেকেন্ড।  এখন পর্যন্ত দেশের কোথাও বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

আবহাওয়া অফিস জানায়, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল ভারতের আসাম রাজ্যের ধিং শহর থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে এবং মেঘালয়-আসাম সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে গুয়াহাটি শহরের প্রায় ৭৬ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে,  ভূপৃষ্ঠের প্রায় ১০ কিলোমিটার গভীরে।

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর পাশাপাশি বাংলাদেশের সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগে কম্পনটি তুলনামূলকভাবে বেশি অনুভূত হয়েছে।

রাজধানী ঢাকাতেও হালকা থেকে মাঝারি মাত্রার ঝাঁকুনি টের পাওয়া গেছে।

Source: https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-729011

