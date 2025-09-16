দেশবাসী আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন : জামায়াত সেক্রেটারি

পিআর পদ্ধতি ছাড়া বাংলাদেশে নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার।
তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের উপযোগী যেকোনো একটা পদ্ধতি বাছাই করে, প্রস্তাবিত ‘আপার হাউজ’ ও ‘লোয়ার হাউজ’ দুই হাউজেই পিআর পদ্ধতি মানতে হবে। নইলে আমরা যারা ঐকমত্য কমিশনে পিআর পদ্ধতির পক্ষে, জুলাই সনদের পক্ষে, গণহত্যার বিচারের পক্ষে; তারা ঐক্যবদ্ধ হতে যাচ্ছি। ইসলামী ও দেশপ্রেমিক দলগুলো নিয়ে এসব দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) জুরাইন রেলগেট সংলগ্ন বিক্রমপুর প্লাজা চত্বরে ঢাকা-৪ আসনে ইসলামী আন্দোলনের গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, দেশবাসীকে বলব, আপনারা আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। সংস্কার কমিশনে পিআর পদ্ধতি ও বিচারের দাবিসহ যারা জুলাই সনদের ভিত্তিতে আগামী ফেব্রুয়ারিতেই জাতীয় নির্বাচনের দাবি করেছে, তারাই আজকে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।
গণসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতী সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম পীর সাহেব চরমোনাই।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে গোলাম পরওয়ার বলেন, আমরা আশ্চর্য হই যখন দেখি একটা বড় দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য বলেন— পিআর কী খায়, নাকি মাথায় দেয়। আবার কেউ বলছেন, যে দেশের মানুষ ইভিএম বোঝে না, তারা পিআর-ও বোঝে না।
গোলাম পরওয়ার বলেন, ক্ষমতায় যাওয়ার আগেই যারা দোকানপাট, টেম্পুস্ট্যান্ড, বাজারঘাট দখল শুরু করেছেন, তারাই জোর করে ক্ষমতায় যাওয়ার ফন্দিফিকির হিসেবে জুলাই সনদের আইনি বাস্তবায়নকে বিলম্বিত করছেন।
তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আগে জুলাই ঘোষণাপত্র সংশোধন করবেন, এরপর জুলাই সনদ প্রস্তুত করবেন। সেই সনদকে অবশ্যই আইনিভিত্তি দিতে হবে। জুলাই সনদের আইনিভিত্তি দেওয়ার মধ্য দিয়ে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন দিন।
ইসলামী আন্দোলন আমিরকে মোবারকবাদ জানিয়ে জামায়াত সেক্রেটারি বলেন, জাতির এই রাজনৈতিক সংকটকালে ইসলামী দলগুলোর ঐক্যের কাণ্ডারি হয়ে জাতীয় ঐক্যের পথে তিনি অসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন। আপনি এগিয়ে চলুন, দেশের জনগণ ইসলামী নেতৃত্বের পাশে থাকবে।
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও ঢাকা-৪ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী প্রিন্সিপাল মাওলানা সৈয়দ মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল মাদানীর সভাপতিত্বে গণসমাবেশে বক্তব্য রাখেন জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যক্ষ মাওলানা খলিলুর রহমান মাদানী।