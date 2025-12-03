দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এ বিচার নয়

স্টাফ রিপোর্টার
দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এ বিচার নয়

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেছেন, টাস্কফোর্স ফর ইন্টারোগেশন সেলে (টিএফআই) গুমের মামলার আসামিপক্ষের আইনজীবীরা বিচারকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এ বিচার নয়, বিচার হচ্ছে কেবল সুনির্দিষ্ট অপরাধীদের।

বুধবার ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রসিকিউটর এ মন্তব্য করেন।

চিফ প্রসিকিউটর বলেন, আদালত এটা স্পষ্ট করে বলেছেন, এই বিচার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নয়। প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকেও এটা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এ বিচার নয়। এ আসামিরা যখন অপরাধগুলো করেছেন তখন তারা পুলিশে পোস্টেড ছিলেন। পুলিশের একটি শাখা হচ্ছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন বা র‍্যাব। সেখানে গিয়ে সামরিক শৃঙ্খলার বাইরে থাকা অবস্থায় তারা এ ধরনের মারাত্মক অপরাধ করেছেন যেগুলোকে (ক্রাইমস ক্রাইম অফ দা ক্রাইমস) অপরাধ বলা হয়। মানবতাবিরোধী অপরাধ বলা হয়।

চিফ প্রসিকিউটর আরো বলেন, তারা বলার চেষ্টা করে যে, তারা রাষ্ট্রের জন্য অনেক কিছু করে, তাই তাদেরকে একটা স্পেশাল প্রিভিলেজ দিতে হবে। সেই প্রার্থনা আদালত নামঞ্জুর করেছেন। বলেছেন, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো অসম্ভব রকমের গুরুতর। সবাইকে ইকুয়াল ট্রিটমেন্ট দেওয়া হবে। তারা বিচারের সাজা প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ইনোসেন্ট বিবেচিত হবে। কিন্তু আসামি হিসেবে অন্যরা যে ধরনের প্রিভিলেজ ভোগ করে, তার বাইরে নতুন কিছু তারা পাবেন না।

