দেখে নিন আপনার আসনে কারা প্রার্থী

স্টাফ রিপোর্টার
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের ৩০০ সংসদীয় আসনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) মনোনীত সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে এসব মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয়। ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন। কোথাও প্রার্থীরা সশরীরে উপস্থিত হয়ে, আবার কোথাও প্রার্থীর পক্ষে তাদের প্রতিনিধিরা মনোনয়ন দাখিল করেছেন। বিগত তিনটি বিতর্কিত নির্বাচনের পর এবারের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রার্থীদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ লক্ষ করা গেছে ।
জানা যায়, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও তাদের জোটভুক্ত দলগুলো ছাড়া নিবন্ধিত অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। অতীতের মতো এবারও নির্বাচনকে সামনে রেখে একাধিক রাজনৈতিক জোট হয়েছে। এর মধ্যে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোটে রয়েছে ডজনখানেক দল। অনুরূপভাবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে ১১ দলীয় জোট। তবে আওয়ামী লীগের সহযোগী জাতীয় পার্টিসহ কিছু দল এককভাবে নির্বাচন করছেন। এছাড়া বেশকিছু প্রার্থী স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করছেন বলে জানা গেছে। তবে ১৪ দলের শরিক ওয়ার্কার্স পার্টিসহ বেশ কয়েকটি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে না।
সোমবার ছিল প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমার শেষ দিন। এদিন সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তারা উৎসবমুখর পরিবেশে মনোনয়নপত্র জমা নিয়েছেন। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি জানায়, গতকাল সারা দেশে মনোনয়নপত্র জমা পড়ে দুই হাজার ৫৮২টি। এসব মনোনয়নপত্রের মধ্যে শুধু ঢাকার ২০টি আসনেই জমা পড়ে ২৪৮টি। এর আগে সারা দেশে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন তিন হাজার ৪০৭ জন।
আসন্ন নির্বাচনে হেভিওয়েট প্রার্থীদের মধ্যে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তিনটি সংসদীয় আসনে ভোট করছেন। এগুলো হচ্ছে, বগুড়া-৭, ফেনী-১ ও দিনাজপুর-৩। দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দুটিতে নির্বাচন করছেন, যার মধ্যে রয়েছে বগুড়া-৬ ও ঢাকা-১৭। অনুরূপভাবে, জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান ঢাকা-১৫ আসনে নির্বাচন করছেন। এছাড়া লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) চেয়ারম্যান কর্নেল অলি আহমদ, এবি পার্টির মুজিবুর রহমান ভূঁইয়া মঞ্জু ও ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, বিজেপির আন্দালিব রহমান পার্থ, এনডিএমের ববি হাজ্জাজ, নাগরিক পার্টির নাহিদ ইসলাম, হাসনাত আবদুল্লাহ, সারজিস আলম ও নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, গণঅধিকার পরিষদের নুরুল হক নুর, নাগরিক ঐক্যের মাহমুদুর রহমান মান্না, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের ও দলের মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আলোচিত সাবেক সংরক্ষিত এমপি রুমিন ফারহানা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। তবে আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিরো আলমসহ অনেক প্রার্থীর কাগজে ত্রুটি থাকাসহ বিভিন্ন কারণে মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেননি।
ইসি-সংশ্লিষ্টরা জানান, দলীয় প্রধানের স্বাক্ষরে সরাসরি মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যায়। তবে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে সাবেক সংসদ সদস্য বাদে সাধারণদের অবশ্যই ওই আসনের মোট ভোটারের এক শতাংশ নাগরিকের স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক। এছাড়া প্রার্থীদের জামানত ২৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা, প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের তথ্য সংযোজন, স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের বিবরণী ও হলফনামা প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
এর আগে গত ১১ ডিসেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিন। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, গতকাল মনোনয়নপত্র জমা শেষ হয়েছে। আজ ৩০ ডিসেম্বর থেকে আগামী ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত রিটার্নিং কর্মকর্তারা জমা মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করবেন।
সারা দেশে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন যারা
ঢাকা-১
এই আসনে বিএনপির খোন্দকার আবু আশফাক, জামায়াতে ইসলামীর মোহাম্মাদ নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের ফরহাদ হোসাইন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নূরুল ইসলাম, জাতীয় পার্টির নাসির উদ্দিন মোল্লা, বাংলাদেশ লেবার পার্টির শেখ মোহাম্মদ আলী এবং স্বতন্ত্র অন্তরা সেলিমা হুদা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
ঢাকা-২
এই আসনে বিএনপির আমানউল্লাহ আমান, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আব্দুল হক ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জহিরুল ইসলাম মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
ঢাকা-৩
এই আসনে বিএনপির গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, জামায়াতে ইসলামীর মো. শাহীনুর ইসলাম, গণঅধিকার পরিষদের মো. সাজ্জাদ, বাংলাদেশ কংগ্রেসের মোহাম্মদ জাফর, গণসংহতি আন্দোলনের মো. বাচ্চু ভূঁইয়া, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. সুলতান আহমেদ খান, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের মজিবুর হাওলাদার, গণফোরামের মুহাম্মদ রওশন ইয়াজদানী, জাতীয় পার্টির মো. ফারুক, স্বতন্ত্র মো. মনির হোসেন, রেজাউল কবির, মোহাম্মদ মোজাদ্দেদ আলী, পারুল মোল্যা, মো. বেলাল হোসেন ও রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
ঢাকা-৪
এই আসনে বিএনপির তানভীর আহমেদ, জামায়াতে ইসলামীর সৈয়দ জয়নুল আবেদীন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সৈয়দ মো. মোসাদ্দেক বিল্লাহ, জনতার দলের মো. আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির মোহাম্মদ ফিরোজ আলম, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোটের সালেহ আহম্মেদ সোহেল, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) মো. জাকির হোসেন এবং স্বতন্ত্র মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
ঢাকা-৫
এই আসনে বিএনপির মো. নবী উল্লা, জামায়াতে ইসলামীর মোহাম্মদ কামাল হোসেন, জাতীয় নাগরিক পার্টির এসএম শাহরিয়ার, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের মো. আতিকুর রহমান নান্নু মুন্সী, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির তোফাজ্জল হোসেন মোস্তফা, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (মার্কসবাদী) শাহিনুর আক্তার সুমি, বাংলাদেশ কংগ্রেসের মো. সাইফুল আলম, গণঅধিকার পরিষদের সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম, জাতীয় পার্টির মীর আব্দুস সবুর, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোটের মো. তাইফুর রহমান রাহী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. ইবরাহীম, এলডিপির মো. হুমায়ূন কবির, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির মোখলেসুর রহমান কাসেমী, লেবার পার্টির মো. গোলাম আযম, এবি পার্টির মো. লুৎফুর রহমান ও স্বতন্ত্র মো. রাশেদুল ইসলাম মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
ঢাকা-৬
এই আসনে বিএনপির ইশরাক হোসেন, জামায়াতে ইসলামীর মো. আব্দুল মান্নান, জাতীয় পার্টির আমির উদ্দিন আহমেদ (ডালু), গণফ্রন্টের আহম্মেদ আলী শেখ, বাংলাদেশ মুসলিম লীগের মো. আকতার হোসেন, গণঅধিকার পরিষদের (জিওপি) মো. ফখরুল ইসলাম এবং স্বতন্ত্র মো. হুসাইনুজ্জামান মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
ঢাকা-৭
এই আসনে বিএনপির হামিদুর রহমান, জামায়াতে ইসলামীর মো. এনায়াত উল্লা, বাংলাদেশ নাগরিক পার্টির তারেক আহম্মেদ আদেল, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের মো. হাবিবুল্লাহ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. আবদুর রহমান, বাংলাদেশের সমাজতান্তিক দলের (মার্কসবাদী) সীমা দত্ত, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) শাহানা সেলিম, জাতীয় পার্টির মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন আহমেদ মিলন, বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টির শফিকুর রহমান, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির মো. শহিদুল ইসলাম, মুক্তিজোটের মাকসুদুর রহমান, স্বতন্ত্র মীর নেওয়াজ আলী নেওয়াজ, রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ ইসহাক সরকার ও মো. মনির হোসেন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
ঢাকা-৮
এই আসনে বিএনপির মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ, জাতীয় নাগরিক পার্টির মুহাম্মাদ নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, মুক্তিজোটের মো. রাসেল কবির, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের এসএম সরওয়ার, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেফায়েত উল্লা, জাতীয় পার্টির মো. জুবের আলম খান, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (মার্কসবাদী) এএইচএম রাফিকুজ্জামান আকন্দ, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশের (জাসদ) এএফএম ইসমাইল চৌধুরী, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির ত্রিদ্বীপ কুমার সাহা, জনতার দলের মো. গোলাম সারোয়ার, গণঅধিকার পরিষদের (জিওপি) মেঘনা আলম ও বাংলাদেশ নিউক্লিয়াস পার্টির মোহাম্মদ সিদ্দিক হোসাইন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
ঢাকা-৯
এই আসনে বিএনপির হাবিবুর রশিদ, জামায়াতে ইসলামীর কবির আহমদ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের শাহ ইফতেখার আহসান, ন্যাশনাল পিপলস্পার্টির (এনপিপি) শাহীন খান, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (মার্কসবাদী) খন্দকার মিজানুর রহমান, বাংলাদেশের কমিউনস্টি পার্টির মো. মনিরুজ্জামান, জাতীয় পার্টির কাজী আবুল খায়ের, বাংলাদেশ মুসলিম লীগের মাসুদ হোসেন, খেলাফত মজলিসের মো. ফয়েজ বখশ সরকার, গণফোরামের নাজমা আক্তার, ইনসানিয়াত বিপ্লবের নাহিদ হাসান চৌধুরী জুনায়েদ, জাতীয় নাগরিক পার্টির মোহাম্মদ জাবেদ মিয়া, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্টের মোহাম্মদ শফি উল্লাহ চৌধুরী এবং স্বতন্ত্র তাসনিম জারা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
ঢাকা-১০
এই আসনে বিএনপির শেখ রবিউল আলম, জামায়াতে ইসলামীর মো. জসীম উদ্দীন সরকার, আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির নাসরীন সুলতানা, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. আ. আউয়াল, খেলাফত মজলিসের আহমদ আলী, মুক্তিজোটের মো. আনিছুর রহমান, বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টির মো. আবু হানিফ হৃদয়, বাংলাদেশ লেবার পার্টির আবুল কালাম আজাদ, জাতীয় পার্টির বহ্নি বেপারী, জনতার দলের মো. জাকির হোসেন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জেএসডির সৈয়দ বেলায়েত হোসেন বেলাল, স্বতন্ত্র মো. শাহ আলম ও মো. আশেক উল্লাহ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
ঢাকা-১১
এই আসনে বিএনপির এমএ কাইয়ুম, জাতীয় নাগরিক পার্টির মো. নাহিদ ইসলাম, গণ ফোরামের মো. আবদুল কাদের, বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টির মো. জাকির হোসেন, গণঅধিকার পরিষদের মো. আরিফুর রহমান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের শেখ মো. ফজলে বারী মাসউদ, মুক্তিজোটের কাজী মো. শহীদুল্লাহ, এনপিপির মো. মিজানুর রহমান, জাতীয় পার্টির এস এম আমিনুল হক
সেলিম ও শামীম আহমেদ এবং স্বতন্ত্র কহিনুর আক্তার বীথি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
ঢাকা-১২
এই আসনে বিএনপির ববি হাজ্জাজ, জামায়াতে ইসলামীর মো. সাইফুল আলম, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির কল্লোল বনিক, জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (এনডিএম) মোমিনুল আমিন, বাংলাদেশ লেবার পার্টির মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, জাতীয় পার্টির সরকার মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাইফুল হক, গণঅধিকার পরিষদের আবুল বাশার চৌধুরী গণসংহতি আন্দোলনের তাসলিমা আখতার, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির মোহাম্মদ নাঈম হাসান, আমজনতার দলের মো. তারেক রহমান, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের মোহাম্মাদ শাহজালাল, ইনসানিয়াত বিপ্লবের সালমা আক্তার, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মাহামুদুল হাসান, জনতার দলের ফরিদ আহমেদ, মুক্তি জোটের মুনতাসির মাহমুদ এবং স্বতন্ত্র মোহাম্মদ শাহাব উদ্দিন, ফাহমিদা মজিদ, সাইফুল আলম নীরব মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
ঢাকা-১৩
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মো. মামুনুল হক, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. মুরাদ হোসেন, বাংলাদেশ মুসলিম লীগের শাহরিয়ার ইফতেখার, গণঅধিকার পরিষদের মিজানুর রহমান, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের ফাতেমা আক্তার মুনিয়া, বাসদের মো. খালেকুজ্জামান, আমজনতার দলের রাজু আহমেদ, বাংলাদেশ মাইনরেটি জনতা পার্টির-বিএমজেপি, স্বতন্ত্র সোহেল রানা ও শেখ মো. রবিউল ইসলাম।
ঢাকা-১৪
এই আসনে বিএনপি থেকে সানজিদা ইসলাম এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী থেকে মীর আহমাদ বিন কাসেম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ থেকে মো. আবু ইউসুফ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে রিয়াজ উদ্দিন, বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি (বিএসপি) থেকে মো. ওসমান আলী, বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি থেকে মো. লিটন, জাতীয় পার্টি থেকে মো. হেলাল উদ্দীন, গণফোরাম থেকে মো. জসিম উদ্দিন, এলডিপি থেকে মো. সোহেল রানা, এবি পার্টি থেকে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং জেএসডি থেকে নুরুল আমিন প্রার্থী হয়েছেন।
স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন সৈয়দ আবু বকর সিদ্দিক ও জায়েদ বিন নাসের।
ঢাকা-১৫
এই আসনে বিএনপি থেকে মো. শফিকুল ইসলাম খান, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী থেকে মো. শফিকুর রহমান, জনতার দল থেকে খান শোয়েব আমান উল্লাহ, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি থেকে আহাম্মদ সাজেদুল হক, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মো. তানজিল ইসলাম, জাতীয় পার্টি থেকে মো. সামসুল হক, বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি থেকে মোবারক হোসেন, গণফোরাম থেকে একেএম শফিকুল ইসলাম ও জাসদ থেকে মো. আশফাকুর রহমান, মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
ঢাকা-১৬
এই আসনে বিএনপি থেকে মো. আমিনুল হক, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী থেকে মো. আব্দুল বাতেন, বিজেপি থেকে মো. নাজমুল হক, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি তরিকুল ইসলাম, গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি) থেকে মামুন হোসেন, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক (মুক্তিজোট) থেকে আব্দুল কাদের জিলানী, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস থেকে আহসানউল্লাহ, বাংলাদেশ লেবার পার্টি থেকে এম মোয়াজ্জেম হোসেন, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) থেকে মো. রাশিদুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. সাইফুল ইসলাম, জাতীয় পার্টির সুলতান আহম্মেদ সেলিম, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের মোহাম্মদ তৌহিদুজ্জামান এবং খেলাফত মজলিসের রিফাত হোসেন মালিক মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
ঢাকা-১৭
এই আসনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ মোট ১৭ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। মনোনয়ন দাখিলকারীদের মধ্যে রয়েছেন জাতীয় ও ইসলামী ধারার দলগুলোর পাশাপাশি একাধিক স্বতন্ত্র প্রার্থী। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) থেকে প্রার্থী হয়েছেন তারেক রহমান, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী থেকে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন স ম খালিদুজ্জামান। বাংলাদেশ কংগ্রেস থেকে মো. শামীম আহমদ এবং বাংলাদেশ লেবার পার্টি থেকে মুহাম্মদ রাশেদুল হক মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এছাড়া বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ) থেকে এসএম আবুল কালাম আজাদ, খেলাফত মজলিস থেকে মো. এমদাদুল হক, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ থেকে মোহাম্মদ উল্লাহ, জাতীয় পার্টি থেকে আতিক আহমেদ, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি থেকে কামরুল হাসান নাসিম, জাতীয় পার্টি–জেপি থেকে তপু রায়হান এবং ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ থেকে মনজুর হুমায়ুন মনোনয়ন দাখিল করেছেন।
এছাড়া বাংলাদেশ (এবি) পার্টি থেকে ফারাহ নাজ সাত্তার মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। স্বতন্ত্র প্রার্থীরা হলেন—মো. আনিসুজ্জামান খোকন, মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন, কাজী এনায়েত উল্লাহ, মাসুদ খান ও মো. জিল্লুর রহমান।
ঢাকা-১৮
এই আসনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মিলিয়ে মোট ১৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। বিএনপি থেকে এসএম জাহাঙ্গীর হোসেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী থেকে মুহাম্মদ আশরাফুল হক, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট থেকে জসিম উদ্দিন এবং নাগরিক ঐক্য থেকে মাহমুদুর রহমান মান্না, জাতীয় নাগরিক পার্টি থেকে আরিফুল ইসলাম, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল থেকে সৈয়দ হারুন-অর রশীদ, গণসংহতি আন্দোলন থেকে বিলকিস নাসিমা রহমান, খেলাফত মজলিস থেকে সাইফ উদ্দিন আহমদ খন্দকার, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস থেকে মোহাম্মদ নেয়ামতুল্লাহ (আমীন), ন্যাশনাল পিপলস্ পার্টি (এনপিপি) থেকে মিসেস সাবিনা জাবেদ, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) থেকে মফিজুল ইসলাম এবং গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি) থেকে এমএম আহসান হাবিব, জাতীয় পার্টি থেকে মো. জাকির হোসেন এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ থেকে আনোয়ার হোসেন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন মো. ইসমাইল হোসেন, মো. মহিউদ্দির হাওলাদার এবং এমএমএম শহীদুজ্জামান কোরেশী।
ঢাকা-১৯
এই আসনে বিএনপি থেকে দেওয়ান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী থেকে মো. আফজাল হোসাইন, গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি) থেকে শেখ শওকত হোসেন, এনপিপি থেকে মো. ইসরাফিল হোসেন সাভারী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ থেকে মোহাম্মদ ফারুক খান, খেলাফত মজলিস থেকে একেএম এনামুল হক, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ থেকে মো. কামরুল, এলডিপি থেকে চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী, এনসিপি থেকে দিলশানা পারুল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মো. হারুনুর রশিদ এবং জাতীয় পার্টি থেকে মো. বাহাদুর ইসলাম মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
ঢাকা-২০
এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া প্রার্থীদের মধ্যে বিএনপি থেকে মো. তমিজ উদ্দিন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী থেকে মো. আব্দুর রউফ, জাতীয় পার্টি থেকে আহছান খান, এনসিপি থেকে নাবিলা তাসনিদ, খেলাফত মজলিস থেকে মো. আশরাফ আলী এবং বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (বাংলাদেশ) থেকে মো. আরজু মিয়া আছেন।
রাজবাড়ী-১ (সদর-গোয়ালন্দ)
এই আসনে বিএনপির আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম, জামায়াতে ইসলামীর নূরুল ইসলাম, জাকের পার্টির মোহাম্মদ আলী বিশ্বাস, জাতীয় পার্টির (কাদের) খন্দকার হাবিবুর রহমান মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
রাজবাড়ী-২ (পাংশা, বালিয়াকান্দি-রাজবাড়ী)
এই আসনে বিএনপির হারুন-অর রশীদ, জামায়াতে ইসলামীর হারুন অর রশিদ, স্বতন্ত্র হিসেবে বিএনপির সাবেক এমপি নাসিরুল হক সাবু, জাতীয় পার্টির শফিউল আজম খান, এনসিপির সাইয়েদ জামিল, ইসলামী আন্দোলনের আব্দুল মালেক, সাংস্কৃতিক মুক্তি জোটের আব্দুল মালেক মণ্ডল, গণঅধিকার পরিষদের জাহিদ শেখ, খেলাফত মজলিসের মিনহাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন, স্বতন্ত্র হিসেবে মুজাহিদুল ইসলাম (বিএনপি) ও সোহেল মোল্লা মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।
মাদারীপুর-১
এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির নাদিরা আক্তার, জামায়াতে ইসলামীর সরোয়ার হোসেন মৃধা, ইসলামী আন্দোলনের আকরাম হোসেন, জাতীয় পার্টির জহিরুল ইসলাম মিন্টু, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সাইদ উদ্দিন আহমেদ হানজালা, গণঅধিকার পরিষদের রাজিব মোল্লা, লেবার পার্টির হাফিজুর রহমান, কমিউনিস্ট পার্টির আব্দুল আলী, স্বতন্ত্র হিসেবে সাজ্জাদ হোসেন সিদ্দিকী, কামাল জামান মোল্লা ও ইমরান হোসেন।
মাদারীপুর-২
এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির জাহান্দার আলী মিয়া, ইসলামী আন্দোলনের আলী আহমেদ চৌধুরী, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আব্দুস সোবাহান, জাতীয় পার্টির মোহিত হাওলাদার মুহিত, কল্যাণ পার্টির সুবল চন্দ্র মজুমদার, সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) দিদার হোসেন, স্বতন্ত্র হিসেবে মিল্টন বৈদ্য, শহিদুল ইসলাম খান, কামরুল ইসলাম সাঈদ আনসারী ও মো. রেয়াজুল ইসলাম ।
মাদারীপুর-৩
এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির আনিসুর রহমান, জামায়াতে ইসলামীর মো. রফিকুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলনের আজিজুল হক, খেলাফত মজলিস হুজাইফা মোল্লা, সুপ্রীম পার্টির নিতাই চক্রবর্তী, স্বতন্ত্র হিসেবে আসাদুজ্জামান ও আমিনুল হক।
শরীয়তপুর–১ (পালং–জাজিরা)
এই আসনে মোট ৯ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন— জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও দলীয় প্রার্থী সাঈদ আহমেদ আসলাম, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মোশারফ হোসেন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী জালালুদ্দীন আহমদ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী তোফায়েল আহমেদ, গণঅধিকার পরিষদের ফিরোজ আহমেদ, নাগরিক ঐক্যের নুরুল ইসলাম, এনসিপির আব্দুর রহমান, বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির নূর মোহাম্মদ মিয়া ও স্বতন্ত্র সৈয়দ নজরুল ইসলাম।
শরীয়তপুর-২ (নড়িয়া-সখিপুর)
এই আসন থেকে ১১ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন—জেলা বিএনপির সভাপতি ও দলীয় প্রার্থী সফিকুর রহমান কিরণ, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী অধ্যাপক ডা. মাহমুদ হোসেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী ইমরান হোসেন, খেলাফত আন্দোলনের প্রার্থী মাহমুদুল হাছান, গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী আখতারুজ্জামান সম্রাট, জাতীয় পার্টির জসিম উদ্দিন, জনতার দলের পারভেজ মোশারফ এবং স্বতন্ত্র ফারহানা কাদির রহমান, আলমগীর হোসেন, নাসির বন্দুকছি।
শরীয়তপুর ৩ (ডামুড্ড্যা-গোসাইরহাট)
এই আসনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সাবেক একান্ত সচিব ও দলীয় প্রার্থী মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ অপু, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মোহাম্মদ আজাহারুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী হানিফ মিয়া ও জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল হান্নান মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।
চট্টগ্রাম
কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া)
এই আসনে বিএনপির সালাহউদ্দিন আহমেদ, জামায়াতে ইসলামীর আবদুল্লাহ আল ফারুক, স্বতন্ত্র হিসেবে সাইফুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সরওয়ার আলম কুতুবী ও গণঅধিকার পরিষদের আবদুল কাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
কক্সবাজার-২ (মহেশখালী-কুতুবদিয়া)
এই আসনে বিএনপির আলমগীর মুহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ফরিদ, জামায়াতে ইসলামীর হামিদুর রহমান আযাদ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জিয়াউল হক, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের ওবাইদুল কাদের নদভী, গণঅধিকার পরিষদের রোকনুজ্জামান খান, জাতীয় পার্টির মাহমুদুল করিম ও স্বতন্ত্র হিসেবে গোলাম মওলা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
কক্সবাজার-৩ (সদর-রামু-ঈদগাঁও)
এই আসনে বিএনপির লুৎফুর রহমান কাজল, জামায়াতে ইসলামীর শহীদুল আলম বাহাদুর, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমিরুল ইসলাম, বাংলাদেশ লেবার পার্টির জগদীশ বড়ুয়া, স্বতন্ত্র হিসেবে ইলিয়াস মিয়া ও আমজনতার দলের নুরুল আবছার মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
কক্সবাজার-৪ (উখিয়া-টেকনাফ)
এই আসনে বিএনপির শাহজাহান চৌধুরী, জামায়াতে ইসলামীর নুর আহমদ আনোয়ারী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নুরুল হক, এনডিএমের সাইফুদ্দিন খালেদ ও লেবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির আবদুল্লাহ আল আরাফাত মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।
বান্দরবান
বান্দরবানে বিএনপির জেলা কমিটির আহ্বায়ক সাচিং প্রু জেরী, জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মুহাম্মদ আবুল কালাম, এনসিপির বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবু সাঈদ শাহা সুজাউদ্দিন, ইসলামী আন্দোলনের জেলা সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এবং জাতীয় পার্টির (কাদের) সাংগঠনিক সম্পাদক আবু জাফর মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।
রাঙামাটি
এই আসনে মোট আটজন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন— বিএনপির প্রার্থী দীপেন দেওয়ান, ১০ দলীয় জোটের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মোখতার আহমেদ, ইসলামী আন্দোলনের জসিম উদ্দিন, গণঅধিকার পরিষদের এমএ বাশার, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির জুই চাকমা, জাতীয় পার্টির অশোক তালুকদার, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আবু বকর ছিদ্দিক ও স্বতন্ত্র পহেল চাকমা।
খুলনা
মেহেরপুর-১ (সদর- মুজিবনগর)
এই আসনে বিএনপির প্রার্থী সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খাঁন, এনসিপির প্রার্থী সোহেল রানা, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমান আহমেদ, জাতীয় পার্টির আব্দুল হামিদ, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির (সিপিবি) মিজানুর রহমান, স্বতন্ত্র হিসেবে মাহাবুবুর রহমান মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।
মেহেরপুর-২ (গাংনী)
এই আসনে বিএনপির পক্ষে দলের প্রার্থী সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এছাড়া জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী নাজমুল হুদা, জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল বাকী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।
রংপুর
পঞ্চগড়-১
এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির প্রার্থী ব্যারিস্টার নওশাদ জমির, এনসিপির সারজিস আলম, বাংলাদেশ জাসদের নাজমুল হক প্রধান, জাগপার আল রাশেদ প্রধান, গণঅধিকার পরিষদের মাহাফুজুর রহমান, লেবার পার্টির ফেরদৌস আলম, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্টের সিরাজুল ইসলাম ও বিএসপির আব্দুল ওয়াদুদ বাদশা।
পঞ্চগড়-২
এই আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন বিএনপির প্রার্থী ফরহাদ হোসেন আজাদ, জামায়াতে ইসলামীর সফিউল আলম, বাংলাদেশ জাসদের এমরান আল আমিন, জাসদের আল রাশেদ প্রধান, ইসলামী আন্দোলনের কামরুল হাসান প্রধান, এলডিপির রেজাউল ইসলাম, জাতীয় পার্টির লুৎফর রহমান রিপন, সিপিবির আশরাফুল আলম, বিএসপির দেলোয়ার হোসেন এবং স্বতন্ত্র হিসেবে রহিমুল ইসলাম বুলবুল ও মাহমুদ হোসেন সুমন।
রংপুর-১
এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির মোকাররম হোসেন সুজন, জামায়াতে ইসলামীর রায়হান শিরাজি, এনসিপির আল মামুন, জাতীয় পার্টির মঞ্জু মালিক, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের গোলাম মোস্তফা বাবু, গণঅধিকার পরিষদের হানিফ খান সজিব, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের হাফেজ মোহাম্মদ মমিনুর, ইসলামিক ফন্ট্র বাংলাদেশের মোহাম্মদ আনাস।
রংপুর-২
এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির মোহাম্মদ আলী সরকার, জামায়াতের এটিএম আজহারুল ইসলাম, জাতীয় পার্টির আনিছুর ইসলাম মণ্ডল, জাসদের আজিজুর রহমান ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আশরাফ আলী।
রংপুর-৩
বিএনপির সামসুজ্জামান সামু, জামায়াতে ইসলামীর মাহবুবার রহমান বেলাল, জাতীয় পার্টির জিএম কাদের, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমিরুজ্জামান পিয়াল, স্বতন্ত্র তৃতীয় লিঙ্গের আনোয়ারা ইসলাম রানী, বিএনপির বিদ্রোহী স্বতন্ত্র রিটা রহমান, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মাওলানা নুর আলম সিদ্দিক এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
রংপুর-৪
বিএনপির এমদাদুল হক ভরসা, এনসিপির আখতার হোসেন, জাতীয় পার্টির শাহ্ মাহবুবার রহমান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের গোলজার হোসেন, স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়নাল আবেদিন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মাওলানা আবু সাহমা এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
রংপুর-৫
এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির গোলাম রব্বানী, জামায়াতে ইসলামীর অধ্যাপক গোলাম রব্বানী, জাতীয় পার্টির এসএম ফখরুজ্জমানা জাহাঙ্গীর, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জাহিদ হোসেন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মুফতি আনোয়ার হোসাইন কাসেমী।
রংপুর-৬
এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির সাইফুল ইসলাম, জামায়াতে ইসলামীর নুরুল আমিন, জাতীয় পার্টির জাদু মিয়া, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সুলতান মাহমুদ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মাওলানা মাহবুবুর রহমান।
বরিশাল
ভোলা-১ (ভোলা সদর)
এই আসনে বিএনপির পক্ষ থেকে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন গোলাম নবী আলমগীর। এছাড়া জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম, বিজেপির পক্ষ থেকে ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মাওলানা ওবায়দুর রহমান এবং স্বতন্ত্র রফিজুল হোসেন মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।
ভোলা-২ (দৌলতখান-বোরহান উদ্দিন)
বিএনপির হাফিজ ইব্রাহিম, জামায়াতে ইসলামীর মাওলানা ফজলুল করিম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মাওলানা রেজাউল করিম ও এলডিপির মাগফর উদ্দিন চৌধুরী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।
ভোলা-৩ (লালমোহন-তজুমদ্দিন)
বিএনপির মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, বিডিপির নিজামুল হক নাঈম, স্বতন্ত্র হিসেবে অ্যাডভোকেট রহমতুল্লাহ সেলিম এই আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।
ভোলা-৪ (চরফ্যাশন-মনপুরা)
বিএনপির নুরুল ইসলাম নয়ন, জামায়াতে ইসলামীর অধ্যক্ষ মোস্তফা কামাল, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মাওলানা কামাল উদ্দিন, আম জনতার দলের জালালউদ্দিন রুমি, এনডিএমের আবুল কালাম ও স্বতন্ত্র উপাধ্যক্ষ রফিকুল ইসলাম এই আসনে মনোনয়ন জমা দেন।
বরগুনা-১
এই আসনে বিএনপির নজরুল ইসলাম মোল্লা, জামায়াতে ইসলামীর মোহাম্মদ মহিবুল্যাহ, ইসলামী আন্দোলনের অলি উল্লাহ, খেলাফত মজলিসের জাহাঙ্গীর হোসাইন, জাতীয় পার্টির (জেপি) জামাল হোসাইন ও স্বতন্ত্র হিসেবে মশিউর রহমান আকন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
বরগুনা-২
এই আসনে বিএনপির নূরুল ইসলাম মণি, জামায়াতে ইসলামীর ডা. সুলতান আহম্মেদ, ইসলামী আন্দোলনের মিজানুর রহমান, খেলাফত মজলিসের রফিকুল ইসলাম, এনসিপির মোহাম্মদ সোলায়মান, বাংলাদেশ কংগ্রেসের মোহাম্মদ সাব্বির আহমেদ, এনবিএমের সৈয়দ মোহাম্মদ নাজেস আফরোজ, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির কামরুজ্জামান লিটন, আম জনতার দলের আলাউদ্দিন আকাশ, জাতীয় পার্টির আবদুল লতিফ ফরাজী এবং স্বতন্ত্র রাশেদ উদ জামান ও মোহাম্মদ শামীম মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।
ঝালকাঠি-১
এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির রফিকুল ইসলাম জামাল, জামায়াতে ইসলামীর ফয়জুল হক, ইসলামী আন্দোলনের ইব্রাহীম আল হাদী, এনসিপির মাহামুদা মিতু, লেবার পার্টির মোস্তাফিজুর রহমান ইরান, স্বতন্ত্র (বিএনপি) গোলাম আজম সৈকত, জাতীয় পার্টি কামরুজ্জামান খান, জাতীয় পার্টির (জেপি) এনামুল ইসলাম রুবেল, জাসদের (জেএসডি) সোহরাব হোসেন, স্বতন্ত্র (বিএনপি) মঈন আলম ফিরোজী, জনতা দলের জসিম উদ্দিন তালুকদার, গণঅধিকার পরিষদের শাহাদাত হোসেন, জাতীয় পার্টির (জেপি) মাহিবুল ইসলাম মাহিম, স্বতন্ত্র (বিএনপি) কর্নেল মোস্তাফিজুর রহমান ও স্বতন্ত্র (বিএনপি) সাব্বির আহমেদ।
ঝালকাঠি-২
এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টো, জামায়াতে ইসলামীর শেখ নেয়ামুল করিম, ইসলামী আন্দোলনের সিরাজুল ইসলাম সিরাজী, এবি পার্টির শেখ জামাল হোসেন, জাতীয় পার্টির এম এ কুদ্দুস খান, জাসদের (জেএসডি) মাসুদ পারভেজ, গণঅধিকার পরিষদের মাইনুল ইসলাম সাগর, স্বতন্ত্র হিসেবে মো. নুরুদ্দীন সরদার ও সৈয়দ রাজ্জাক আলী সেলিম।
পিরোজপুর-১
এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির আলমগীর হোসেন এবং জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে মাসুদ সাঈদী।
পিরোজপুর-২
এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির আহমেদ সোহেল মঞ্জুর, জামায়াতে ইসলামীর শামীম সাঈদী, জাতীয় পার্টির (জেপি মঞ্জু) মাহিবুল হোসেন, এবি পার্টির ফয়সাল খান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আবুল কালাম আজাদ, বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী মাহামুদ হোসেন ও মোস্তাফিজুর রহমান (স্বতন্ত্র)।
পিরোজপুর-৩
বিএনপির রুহুল আমীন দুলাল, জামায়াতে ইসলামীর শরীফ আব্দুল জলিল, এনসিপির ড. শামীম হামিদী, জাসদের করিম সিকদার, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ডা. রুস্তুম আলী ফরাজী, জাতীয় পার্টির (এরশাদ) মাশরেকুল আযম রবি ও স্বতন্ত্র হিসেবে মো. তৌহিদুজ্জামান এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
মানিকগঞ্জ-১
এই আসনে বিএনপির এসএ জিন্নাহ কবির, জামায়াতে ইসলামীর আবু বকর সিদ্দিক, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মো. হেদায়েতুল্লাহ, গণঅধিকার পরিষদের মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসাইন, বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টির দিলীপ কুমার দাস, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মোহাম্মদ খোরশেদ আলম, জনতার দলের মোহাম্মদ শাহজাহান খান, স্বতন্ত্র হিসেবে মোহাম্মদ তোজাম্মেল হক ও মো. আব্দুল আলী বেপারী মনোনয়নপত্র জমা দেন।
মানিকগঞ্জ-২
বিএনপির মঈনুল ইসলাম খান, জাতীয় পার্টির এসএম আব্দুল মান্নান, খেলাফত মজলিসের মো. সালাউদ্দিন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মোহাম্মদ আলী, স্বতন্ত্র হিসেবে আবিদুর রহমান খান ও আব্দুল হক মোল্লা এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
মানিকগঞ্জ-৩
বিএনপির আফরোজা খানম, জামায়াতে ইসলামীর মুহাম্মদ দেলওয়ার হোসাইন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের শামসুদ্দিন, জাতীয় পার্টির আবুল বাশার বাদশা, এবি পার্টির মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ জাসদের মো. শাজাহান আলী, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মুহাম্মদ সাঈদ নূর, জাতীয় পার্টির মোয়াজ্জেম হোসেন খান মজলিস, স্বতন্ত্র হিসেবে রফিকুল ইসলাম খান, আতাউর রহমান আতা, ফারুক হোসেন, মফিজুল ইসলাম খান কামাল এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
চট্টগ্রাম
খাগড়াছড়ি
১৫ জন প্রার্থী এই আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। তারা হলেন—বিএনপির আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বিএনপির সদস্য সমীরণ দেওয়ান, জামায়াতে ইসলামীর ইয়াকুব আলী চৌধুরী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. কাউছার, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মো. আনোয়ার হোসেন মিয়াজি, বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টির উশোপ্রু মারমা, ইনসিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের মো. নূর ইসলাম, গণঅধিকার পরিষদের দীনময় রোয়াজা, বাংলাদেশ মুসলিম লীগের মো. মোস্তফা ও জাতীয় পার্টির মিথিলা রোয়াজা। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন সোনা রতন চাকমা, ধর্ম জ্যোতি চাকমা, লাব্রিচাই মারমা, সন্তোষিত চাকমা বকুল ও জিরুনা ত্রিপুরা।
লক্ষ্মীপুর-১ (রামগঞ্জ)
এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ১০ জন। তারা হলেন— বিএনপির শাহাদাত হোসেন সেলিম, ইসলামী আন্দোলনের জাকির হোসেন পাটওয়ারী, জামায়াতে ইসলামীর মোহাম্মদ নাজমুল হাসান, জাতীয় পার্টির মাহমুদুর রহমান মাহমুদ, এনসিপির মাহবুব আলম, বাংলাদেশ মুসলিম লীগের রেজাউল করিম, এনডিএমের আলমগীর হোসেন, বাসদের মো. বিল্লাল হোসেন, গণঅধিকার পরিষদের মো. কাউছার আলম ও স্বতন্ত্র এমএ গোফরান।
লক্ষ্মীপুর-২ (রায়পুর ও সদরের একাংশ)
সাতজন প্রার্থী এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন— বিএনপির আবুল খায়ের ভূঁইয়া, জামায়াতে ইসলামীর এসইউএম রুহুল আমিন ভূঁইয়া, গণঅধিকার পরিষদের আবুল বাশার, ইসলামী আন্দোলনের হেলাল উদ্দিন, এবি পার্টির কেফায়েত হোসেন, কল্যাণ পার্টির মো. ফরহাদ মিয়া ও স্বতন্ত্র মোহাম্মদ রেজাউল করিম।
লক্ষ্মীপুর-৩ (সদর)
এই আসনে সাতজন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন— বিএনপির শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, জামায়াতে ইসলামীর মোহাম্মদ রেজাউল করিম, ইসলামী আন্দোলনের মো. ইব্রাহিম, জাতীয় পার্টির একেএম মহিউদ্দিন, এনপিপির সেলিম মাহমুদ, এলডিপির মো. শামছুদ্দিন ও জেএসডির হারুনুর রশিদ।
লক্ষ্মীপুর-৪ (রামগতি ও কমলনগর)
বিএনপির এবিএম আশরাফ উদ্দিন নিজান, জেএসডির তানিয়া রব, জামায়াতে ইসলামীর এআর হাফিজ উল্যাহ, ইসলামী আন্দোলনের খালেদ সাইফুল্লাহ, বাসদের মিলন কৃষ্ণ মন্ডল, গণঅধিকার পরিষদের মো. রিদওয়ান উল্লাহ, স্বতন্ত্র মঞ্জুর মোরশেদ, শরাফ উদ্দিন আজাদ সোহেল ও নুরুল হুদা চৌধুরী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
খুলনা
খুলনা-১
এই আসনে বিএনপির আমীর এজাজ খান, জামায়াতে ইসলামীর কৃষ্ণ নন্দী, জাতীয় পার্টির সুনীল শুভ রায়, ইসলামি ফ্রন্টের জাহাঙ্গীর হোসেন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কিশোর কুমার রায়, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আবু সাঈদ, জেএসডির প্রসেনজিৎ দত্ত, বাংলাদেশ মাইনরিটি জাতীয় পার্টির প্রবীর গোপাল রায়, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের ফিরোজুল ইসলাম, গণঅধিকার পরিষদের জিএম রোকনুজ্জামান, বাংলাদেশ সমঅধিকার পরিষদের সুব্রত মন্ডল, স্বতন্ত্র হিসেবে অচিন্ত্য কুমার মন্ডল, গোবিন্দ হালদার মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
খুলনা-২
বিএনপির নজরুল ইসলাম মঞ্জু, জামায়াতে ইসলামীর শেখ জাহাঙ্গীর হুসাইন হেলাল, খেলাফত মজলিসের শহিদুল ইসলাম ও ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশের আমানুল্লাহ এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
খুলনা-৩
এই আসনে বিএনপির রকিবুল ইসলাম, জামায়াতে ইসলামীর মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আ. আউয়াল, বাসদের জনার্দন দত্ত, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের এফএম হারুন অর রশিদ, এনডিএমের শেখ আরমান হোসেন, জাতীয় পার্টির আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং স্বতন্ত্র হিসেবে এসএম আরিফুর রহমান মিঠু, আব্দুর রউফ মোল্লা, মুরাদ খান লিটন, মঈন মোহাম্মদ মায়াজ, আবুল হাসনাত সিদ্দিক মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
খুলনা-৪
বিএনপির এসকে আজিজুল বারী, জামায়াতে ইসলামীর কবিরুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ইউসুফ আহম্মেদ সেখ, খেলাফত মজলিসের এসএম সাখাওয়াত হোসাইন, স্বতন্ত্র হিসেবে এসএম আজমল হোসেন এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
খুলনা-৫
এই আসনে জামায়াতে ইসলামীর গোলাম পরওয়ার, বিএনপির মোহাম্মদ আলী আসগার, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের শেখ মুজিবুর রহমান, খেলাফত মজলিসের আব্দুল কাইয়ুম জমাদ্দার, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির চিত্ত রঞ্জন গোলদার, জাতীয় পার্টির শামিম আর পারভীন ইয়াসমিন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
খুলনা-৬
জামায়াতে ইসলামীর আবুল কালাম আজাদ, বিএনপির এসএম মনিরুল হাসান বাপ্পী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আছাদুল্লাহ ফকির, জাতীয় পার্টির মোস্তফা কামাল জাহাঙ্গীর, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রশান্ত কুমার মন্ডল ও স্বতন্ত্র হিসেবে আছাদুল বিশ্বাস মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
ময়মনসিংহ
জামালপুর-১ (দেওয়ানগঞ্জ-বকশিগঞ্জ)
এই আসনে বিএনপির প্রার্থী কেন্দ্রীয় বিএনপির কোষাধ্যক্ষ সাবেক এমপি এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত, জামায়াতে ইসলামীর মুহাম্মদ নাজমুল হক সাঈদী, জাতীয় পার্টির একেএম ফজলুল হক বাবুল ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মো. আব্দুর রউফ তালুকদার মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।
জামালপুর-২ (ইসলামপুর)
এই আসনে বিএনপির প্রার্থী সাবেক এমপি সুলতান মাহমুদ বাবু, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ডক্টর সামিউল হক ফারুকী, জাতীয় পার্টির আনোয়ার হোসেন, মোস্তফা আল মাহমুদ ও স্বতন্ত্র শরিফুল ইসলাম খান মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
জামালপুর-৩ (মেলান্দহ-মাদারগঞ্জ)
এই আসনে বিএনপির প্রার্থী কেন্দ্রীয় বিএনপির সহ-সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে মেলান্দহ উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক সাদিকুর রহমান শুভ, জামায়াতে ইসলামীর অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ও জাতীয় পার্টির মীর সামসুল আলম লিপটন মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন।
জামালপুর-৪ (সরিষাবাড়ি)
এই আসনে বিএনপির প্রার্থী জেলা বিএনপির সভাপতি ফরিদুল কবির তালুকদার শামীম, জামায়াতে ইসলামীর আব্দুল আউয়াল, জাতীয় পার্টির বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কালাম আজাদ মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন।
জামালপুর-৫ (সদর)
এই আসনে বিএনপির প্রার্থী দলটির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ্ মো. ওয়ারেছ আলী মামুন, জামায়াতে ইসলামীর মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, জেলা জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক জাকির হোসেন খান মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
রংপুর
গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ)
এই আসনে জামায়াতে ইসলামীর মাজেদুর রহমান, বিএনপির জিয়াউল ইসলাম, জাতীয় পার্টির মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী, ইসলামী আন্দোলনের রমজান আলী, এলডিপির শরিফুল ইসলাম, বাসদের (মার্কসবাদী) পরমানন্দ দাশ, আম-জনতা পার্টির কাউসার আজম হান্নু, জাতীয় পার্টির মাহফুজুল হক সর্দার স্বতন্ত্র হিসেবে সালমা আক্তার, মোস্তফা মহসিন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
গাইবান্ধা-২
এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির আনিসুজ্জামান খান বাবু, জামায়াতে ইসলামীর আব্দুল করিম, জাতীয় পার্টির আব্দুর রশিদ সরকার, কমিউনিস্ট পার্টির মিহির ঘোষ, খেলাফত মজলিসের একেএম গোলাম আযম, বাসদের (মার্কসবাদী) আহসানুল হাবীব সাঈদ, ইসলামী আন্দোলনের আব্দুল মাজেদ, জনতার দলের শাহেদুর জাহান।
গাইবান্ধা-৩ (পলাশবাড়ী-সাদুল্লাপুর)
বিএনপির ডা. মইনুল হাসান সাদিক, জামায়াতে ইসলামীর নজরুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলনের এটিএম আওলাদ হোসাইন, গণঅধিকারের সুরুজ মিয়া, কমিউনিস্ট পার্টি আব্দুল্লাহ আদিল ও জাতীয় পার্টির মইনুল রাব্বি চৌধুরী মনোনয়নপত্র জমা দেন।
গাইবান্ধা-৪ (গোবিন্দগঞ্জ)
বিএনপির শামীম কায়সার লিংকন, জামায়াতে ইসলামীর ডা. আব্দুর রহিম, জাতীয় পার্টির কাজী মশিউর রহমান, বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির আতোয়ারুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলনের তহিদুল ইসলাম তুহিন ও স্বতন্ত্র হিসেবে আব্দুর রউফ আকন্দ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
গাইবান্ধা-৫ (সাঘাটা-ফুলছড়ি)
জামায়াতে ইসলামীর বীর মুক্তিযোদ্ধা ওয়ারেস আলী, বিএনপির ফারুক আলম সরকার, জাতীয় পার্টির শামীম হায়দার পাটোয়ারী, বাসদের (মার্কসবাদী) রাহেলা খাতুন, ইসলামী আন্দোলনের অ্যাডভোকেট আজিজুল ইসলাম, গণধিকারের সামিউল ইসলাম, কমিউনিস্ট পার্টির নীরব দাস ও স্বতন্ত্র হিসেবে নাহিদুজ্জামান নিশাদ, হাসান মেহেদী বিদ্যুৎ, আলী স্বতন্ত্র মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
সিলেট
হবিগঞ্জ- ১ (নবীগঞ্জ-বাহুবল)
সদ্য বিএনপিতে যোগদানকারী রেজা কিবরিয়া, জামায়াতে ইসলামীর সিলেট মহানগরের সেক্রেটারি শাহজাহান আলী, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে কেন্দ্রীয় বিএনপির সদস্য সাবেক এমপি শেখ সুজাত মিয়া, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সিরাজুল ইসলাম, ইসলামিক ফ্রন্টের বদরুদ্দোজা সেলিম, জাসদের কাজী তোফায়েল আহমেদ মনোনয়ন ফরম দাখিল করেছেন।
হবিগঞ্জ-২ (বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ)
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সাখাওয়াত হাসান জীবন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের পক্ষে নোমার আহমেদ সাদিক, খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় আমির আব্দুল বাসেত আজাদ, জাতীয় পার্টির আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী, বাসদের লোকমান আহমেদ তালুকদার, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সাংবাদিক আফছার আহমেদ রূপক মনোনয়ন ফরম দাখিল করেছেন।
হবিগঞ্জ-৩ (সদর-লাখাই-শায়েস্তাগঞ্জ)
বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জি কে গউছ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জেলা আমীর মুহিব উদ্দিন আহমেদ সোহেল, জামায়াতে ইসলামীর জেলা সেক্রেটারি কাজী মহসিন আহমেদ, গণঅধিকার পরিষদের জেলা সভাপতি চৌধুরী আশরাফুল বারী নোমান, জেলা জাতীয় পার্টির সহসভাপতি এমএ মুমিন চৌধুরী বুলবুল, সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট থেকে শাহিনুর আলম ও ইসলামিক ফ্রন্টের গোলাম সারওয়ার মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।
হবিগঞ্জ-৪ (মাধবপুর- চুনারুঘাট)
বিএনপির জেলা কমিটির সাবেক সভাপতি সৈয়দ মো. ফয়সল, খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় মহাসচিব আহমদ আব্দুল কাদের, এবি পার্টির মোকাম্মেল হোসেন রবিন, ইসলামিক ফ্রন্টের গিয়াস উদ্দিন আত তাহেরী, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান চৌধুরী, বাংলাদেশ মুসলিম লীগের শাহ মো. আল আমিন, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোটের রাশেদুল ইসলাম খোকন, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সালেহ আহমেদ সাজন এবং ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের রেজাউল মোস্তাফা মনোনয়ন ফরম দাখিল করেছে।
বরিশাল
পটুয়াখালী-১ (সদর, মির্জাগঞ্জ ও দুমকি)
এই আসনে ৯ জন মনোনয়মপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন— বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী, জামায়াতে ইসলামীর জেলা আমির নাজমুল আহসান, এবি পার্টির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান প্রফেসর ডা. মেজর (অব.) আব্দুল ওহাব মিনার, গণঅধিকার পরিষদের কৃষিবিদ শহিদুল ইসলাম ফাহিম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ফিরোজ আলম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মোহাম্মদ সাইয়েদুর রহমান, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (বাংলাদেশ জাসদ) গৌতম চন্দ্র শীল, জাতীয় পার্টির আ. মন্নান হাওলাদার ও স্বতন্ত্র প্রার্থী জাকির হোসেন মঞ্জু।
পটুয়াখালী-২ (বাউফল)
ছয়জন প্রার্থী এই আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তারা হলেন— বিএনপির সহিদুল আলম তালুকদার, জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মালেক হোসন, গণঅধিকার পরিষদের হাবিবুর রহমান, এবি পার্টির রুহুল আমিন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাম্মদ আইউব।
পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা ও দশমিনা)
এ আসনে মোট আটজন মনোনয়নপত্র জমা দেন। তারা হলেন—গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর, জামায়াতে ইসলামীর মুহম্মদ শাহ আলম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আবু বক্কর ছিদ্দিকী, বিএনপি থেকে পদত্যাগ করা হাসান মামুন, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মিজানুর রহমান বাবু ও এসএম ফজলুল হক।
পটুয়াখালী-৪ (কলাপাড়া ও রাঙ্গাবালী)
এই আসনে পাঁচজন মনোনয়ন পত্র জমা দেন। তারা হলেন—বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির প্রশিক্ষণবিষয়ক সম্পাদক এবিএম মোশাররফ হোসেন, জামায়াতে ইসলামীর মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মোস্তাফিজুর রহমান, গণঅধিকার পরিষদের রবিউল হাসান ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের জহির উদ্দিন আহমেদ।
ঢাকা
মুন্সীগঞ্জ-১ (শ্রীনগর ও গজারিয়া উপজেলা)
জামায়াতে ইসলামীর কেএম ফখরুদ্দিন রাজী, বিএনপির শেখ মো. আব্দুল্লাহ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আতিকুর রহমান খান, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির আ. রহমান, বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী মীর সরফত আলী সপু ও মমিন আলী, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের রোকেয়া আক্তার মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
মুন্সীগঞ্জ-২ (লৌহজং ও টঙ্গীবাড়ি উপজেলা)
বিএনপির আ. সালাম আজাদ, এনসিপির মাজেদুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেএম বিল্লাল হোসেন, জামায়াতে ইসলামীর কেএম ফজলুল করিম, খেলাফত মজলিসের আমিনুল ইসলাম, ইসলামিক ফ্রন্টের আশিক মাহমুদ ও জাতীয় পার্টির নোমান মিয়া মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
মুন্সীগঞ্জ-৩ (মুন্সীগঞ্জ সদর ও গজারিয়া)
বিএনপির কামরুজ্জামান রতন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির শ ম কামাল, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সুমন দেওয়ান বাংলাদেশ লেবার পার্টির আনিস মোল্লা, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নূর হোসাইন নূরানী, বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী মো. মহিউদ্দিন, জাপার আরিফুজ্জামান দিদার, বিপ্লবী ওয়ার্কাস পার্টির শেখ মো. শিমুল ও খেলাফত মজলিসের আব্বাস কাজী মনোনয়নপত্র জমা দেন।
চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম-১ (মিরসরাই)
এই আসনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন নুরুল আমিন চেয়ারম্যান। এছাড়া একই আসনে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী শাহীদুল ইসলাম চৌধুরী, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী সাইফুর রহমান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ফেরদৌস আহমেদ চৌধুরী, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের ছাইফুর রহমান আজাদ, জাতীয় পার্টির এরশাদ উল্লাহ ও শাহাদাত হোসেন, মুসলিম লীগের জুলফিকার বুলবুল, স্বতন্ত্র আশরাফ সিদ্দিকী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
চট্টগ্রাম-২ (ফটিকছড়ি)
এই আসনে বিএনপির প্রার্থী সরওয়ার আলমগীর, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী অধ্যক্ষ নুরুল আমিন, নেজামে ইসলামী পার্টির প্রার্থী শেখ মোহাম্মদ শাহজাহান, গণঅধিকার পরিষদের রবিউল হাসান তানজিম, খেলাফত মজলিসের আশরাফ বিন এয়াকুব, স্বতন্ত্র প্রার্থী গোলাম নওশের আলী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
চট্টগ্রাম-৩ (সন্দ্বীপ)
বিএনপির প্রার্থী মোস্তফা কামাল পাশা, জামায়াতে ইসলামীর আলাউদ্দিন সিকদার এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
চট্টগ্রাম-৪ (সীতাকুণ্ড)
এই আসনে বিএনপির প্রার্থী মুহাম্মদ আসলাম চৌধুরী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। আর জামায়াতে ইসলামীর আনোয়ার ছিদ্দীক চৌধুরী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মোহাম্মদ দিদারুল মাওলা মনোনয়নপত্র জমা দেন।
চট্টগ্রাম-৫ (হাটহাজারী)
বিএনপির প্রার্থী মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, দলের বিদ্রোহী প্রার্থী শাকিলা ফারজানা ও এসএম ফজলুল হক এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। আর খেলাফত মজলিসের নাছির উদ্দিন, ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশের মো. রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের সৈয়দ মোখতার আহমেদ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
চট্টগ্রাম-৬ (রাউজান)
এই আসনে বিএনপির প্রার্থী গোলাম আকবর খোন্দকার, বিএনপি নেতা গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী, জামায়াতের প্রার্থী শাহজাহান মঞ্জু, গণসংহতি আন্দোলনের প্রার্থী নাসির উদ্দিন তালুকদার, বৃহত্তর সুন্নী জোটের অধ্যক্ষ ইলিয়াছ নূরী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
চট্টগ্রাম-৭ (রাঙ্গুনিয়া)
বিএনপির প্রার্থী হুম্মাম কাদের চৌধুরী, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী রেজাউল করিম, খেলাফত মজলিসের আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রমোদ বরণ বড়ুয়া, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আব্দুল্লাহ আল হারুণ, গণঅধিকার পরিষদের বেলাল উদ্দীন, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের ইকবাল হাসান, এলডিপির মো. নুরুল আলম তালুকদার এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
চট্টগ্রাম-৮ (বোয়ালখালী-চান্দগাঁও-পাঁচলাইশ ও বায়েজিদ আংশিক)
এই আসনে বিএনপির প্রার্থী এরশাদ উল্লাহ, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ডা. আবু নাসের, এনসিপির জোবাইরুল হাসান আরিফ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
চট্টগ্রাম-৯ (কোতোয়ালি-বাকলিয়া)
বিএনপির প্রার্থী আবু সুফিয়ান, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ডা. ফজলুল হক, সুন্নী জোটের ওয়াহেদ মুরাদ, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ-মার্কসবাদী) প্রার্থী অ্যাডভোকেট শফি উদ্দিন কবির এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
চট্টগ্রাম-১০ (পাহাড়তলী-হালিশহর)
এই আসনে বিএনপির প্রার্থী সাঈদ আল নোমান, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী, শামসুজ্জামান হেলালী, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ-মার্কসবাদী) প্রার্থী আসমা আক্তার মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
চট্টগ্রাম-১১ (বন্দর-পতেঙ্গা)
বিএনপির প্রার্থী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, দলের বিদ্রোহী প্রার্থী একেএম আবু তাহের, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী শফিউল আলম, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ-মার্কসবাদী) প্রার্থী দীপা মজুমদার, বাসদের মো. নিজামুল হক আল কাদেরী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. নুর উদ্দিন, গণঅধিকার পরিষদের মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিন, জাতীয় পার্টির প্রার্থী আবু তাহের, গণফোরামের উজ্জ্বল ভৌমিক, ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশের আবু তাহের, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের মো. আজিজ মিয়া, স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর ভূঁইয়া এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া)
এই আসনে বিএনপির প্রার্থী এনামুল হক এনাম মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এছাড়া জামায়াতের প্রার্থী ডা. ফরিদুল আলম, এলডিপির এম এয়াকুব আলী, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের এয়ার মোহাম্মদ পেয়ারু, গণঅধিকার পরিষদের ডা. এমদাদুল হাছান, জাতীয় পার্টির ফরিদ উদ্দীন আহমদ, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের আবু তালেব হেলালী, স্বতন্ত্র প্রার্থী সৈয়দ সাদাত আহমদ ও শাখাওয়াত হোসাইন হিরু মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী)
এই আসনে বিএনপির প্রার্থী সরওয়ার জামাল নিজাম, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মাহমুদুল হাসান, বৃহত্তর সুন্নী জোটের এসএম শাহজাহান মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ)
আসনে বিএনপির প্রার্থী জসিম উদ্দিন, বিএনপি নেতা নুরুল আনোয়ার চৌধুরী, এলডিপির প্রার্থী ওমর ফারুক, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের এইচএম ইলিয়াস মনোনয়নপত্র জমা দেন।
চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া)
এই আসনে বিএনপির প্রার্থী নাজমুল মোস্তফা আমিন ও জামায়াতে ইসলামীর শাহজাহান চৌধুরী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
চট্টগ্রাম-১৬ (বাঁশখালী)
বিএনপির প্রার্থী মিশকাতুল ইসলাম চৌধুরী পাপ্পা এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। একই আসনে বিএনপি নেতা লিয়াকত আলী, জামায়াতে ইসলামীর জহিরুল ইসলাম, নেজামে ইসলাম পার্টির মুসা বিন ইজহার, গণঅধিকার পরিষদের আরিফুল হক তায়েফ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মৌলানা রুহুল্লাহ ও মুসলিম লীগের এহসানুল হক চৌধুরী মনোনয়নপত্র জমা দেন।
রাজশাহী
নওগাঁ-১
এই আসনে বিএনপির মোস্তাফিজুর রহমান, জামায়াতে ইসলামীর মাহবুবুল আলম, ইসলামী আন্দোলনের আব্দুল হক শাহ, বিএনপির বিদ্রোহী নুরুল ইসলাম, ডা. সালেক চৌধুরী ও মাহমুদুস সালেহীন, জাপার আকবর আলি ও স্বতন্ত্র সোহরাব হোসেন মনোনয়নপত্র জমা দেন।
নওগাঁ-২
বিএনপির শামসুজ্জোহা খান, জামায়াতে ইসলামীর এনামুল হক, এবি পার্টির মতিবুল ইসলাম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের হুমায়ুন কবির চৌধুরী, খেলাফত মজলিসের আব্দুর রহমান, ইসলামী আন্দোলনের দেলোয়ার হোসেন মনোনয়নপত্র জমা দেন।
নওগাঁ-৩
বিএনপির ফজলে হুদা বাবুল, জামায়াতে ইসলামীর মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, বিএনএফের আব্দুল্লাহ আল মামুন, বাসদ কালিপদ সরকার, জাপা মাসুদ রানা, ইসলামী আন্দোলনের নাসির বিন আসগর, বিএনপির বিদ্রোহী পারভেজ আরেফিন সিদ্দিকী মনোনয়নপত্র জমা দেন।
নওগাঁ-৪
বিএনপির ইকরামুল বারী টিপু, জামায়াতে ইসলামীর খ ম আব্দুর রাকিব, ইসলামী আন্দোলনের সোহরাব হোসেন, জাপার আলতাফ হোসেন, সিপিবির এসএম ফজলুর রহমান ও স্বতন্ত্র আরফানা আহমেদ ফেন্সি মনোনয়নপত্র জমা দেন।
নওগাঁ-৫
এই আসনে বিএনপির জাহিদুল ইসলাম ধলু, জামায়াতে ইসলামীর আ স ম সায়েম, সিপিবির শফিকুল ইসলাম, এবি পার্টির কাজী আতিকুর রহমান, জাপার আনোয়ার হোসেন, বিএনপির বিদ্রোহী মোহাম্মদ নাজমুল হক, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আব্দুর রহমান মনোনয়নপত্র জমা দেন।
নওগাঁ-৬
এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির শেখ রেজাউল ইসলাম, জামায়াতে ইসলামীর খবিরুল ইসলাম, এনসিপির গোলাম রব্বানী, বিএনপির বিদ্রোহী আলমগীর কবির, ইসলামী আন্দোলনের রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টির আতিকুর রহমান রতন মোল্লা।
খুলনা
কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর)
এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন আটজন। তারা হলেন— বিএনপির রেজা আহম্মেদ, জামায়াতে ইসলামীর মো. বেলাল উদ্দীন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. আমিনুল ইসলাম, জাতীয় পার্টির (এরশাদ) মো. শাহরিয়ার জামিল, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের মোহা. বদিরুজ্জামান, গণঅধিকার পরিষদের মো. শাহাবুল ইসলাম, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএডি-রব) মো. গিয়াস উদ্দিন ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুজ্জামান হাবলু মোল্লা।
কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা)
এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন আটজন। তারা হলেন— জামায়াতে ইসলামীর মো. আব্দুল গফুর, বিএনপির রাগীব রউফ চৌধুরী, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির নূর উদ্দিন আহমেদ, খেলাফত মজলিসের মো. আব্দুল হামিদ, ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশের মো. বাবুল আক্তার, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. আলী, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মো. আরিফুজ্জামান এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. আল আহসানুল হক।
কুষ্টিয়া-৩ (সদর)
এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন সাতজন। তারা হলেন— বিএনপির মো. জাকির হোসেন সরকার, জামায়াতে ইসলামীর মো. আমির হামজা, খেলাফত মজলিসের মো. সিরাজুল হক, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. আব্দুল্লাহ্ আকন্দ, গণঅধিকার পরিষদের মোহা. শরিফুল ইসলাম, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) মীর নাজমুল ইসলাম ও বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টির মোছা. রুম্পা খাতুন।
কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা)
এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ১০ জন। তারা হলেন— বিএনপির সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমি, জামায়াতে ইসলামীর মো. আফজাল হোসেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আনোয়ার খাঁন, বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির (বিএসপি) মো. খাইরুল ইসলাম, বাংলাদেশ লেবার পার্টির মো. শহিদুল ইসলাম, বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টির তরুণ কুমার ঘোষ, এবি পার্টির মো. আবু বকর সিদ্দিক, কুমারখালী উপজেলা বিএনপির সভাপতি নুরুল ইসলাম আনছার প্রামাণিক ও জেলা বিএনপি যুগ্ম আহ্বায়ক মো. শেখ সাদী।
নড়াইল-১
এই আসনে বিএনপির বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম, জামায়াতে ইসলামীর মো. ওবায়দুল্লাহ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আব্দুল আজিজ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আব্দুর রহমান, এনসিপির মো. উজ্জ্বল মোল্যা, বাংলাদেশ মাইনরিটি পার্টির রঞ্জন কুমার রায়, জাতীয় পার্টি মিল্টন মোল্যা, বিএনপির বিদ্রোহী বিএম নাগিব হোসেন, এসকেএম সাজ্জাদ হোসেন, সুকেশ সাহা আনন্দ, স্বতন্ত্র এসএম সাজ্জাদ হোসেন, মাহাফুজা বেগম, গাজী খালিদ আশরাফ সাদী, গাজী মাহবুয়াউর রহমান, মো. সাকিব হাসান, বিএনপি প্রার্থীর ভাই স্বতন্ত্র প্রার্থী আসজাদুর রহমান মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
নড়াইল-২
এই আসনে বিএনপির এজেডএম ফরিদুজ্জামান, দলের বিদ্রোহী মনিরুল ইসলাম, জায়ামাতে ইসলামীর আতাউর রহমান, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আ. হান্নান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের তাজুল ইসলাম, গণঅধিকার পরিষদের নূর ইসলাম, জাতীয় পার্টির খন্দকার ফায়েকুজ্জামান, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোটের শোয়েব আলী ও স্বতন্ত্র ফরিদা ইয়াসমিন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
ঝিনাইদহ-১
এ আসনে বিএনপির মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, জামায়াতে ইসলামীর আবু ছালেহ মতিউর রহমান, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, এবি পার্টির মতিয়ার রহমান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আলম বিশ্বাস, জাতীয় পার্টির মনিকা আলম ও বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (মার্কসবাদী) সহিদুল এনাম পল্লব মিয়া মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
ঝিনাইদহ-২
এ আসনে বিএনপির আব্দুল মজিদ, জামায়াতে ইসলামীর আলী আজম আবু বকর, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এইচএম মমতাজুর রহমান, জাতীয় পার্টির সাওগাতুল ইসলাম, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) আসাদুল ইসলাম ও বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির আবু তোয়াব মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
ঝিনাইদহ-৩
এই আসনে বিএনপির মোহাম্মদ মেহেদী হাসান, জামায়াতে ইসলামীর মতিয়ার রহমান, এবি পার্টির মুজাহিদুল ইসলাম, গণঅধিকার পরিষদের সুমন কবির ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সরোয়ার হোসেন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
ঝিনাইদহ-৪
এই আসনে বিএনপির রাশেদ খাঁন, জামায়াতে ইসলামীর আবু তালিব, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আব্দুল জলিল, জাতীয় পার্টির এমদাদুল ইসলাম বাচ্চু, গণফোরামের খনিয়া খানম এবং স্বতন্ত্র হিসেবে মুর্শিদা খাতুন, সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, ওবায়দুল হক রাসেল ও মীর আমিনুল ইসলাম মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
টাঙ্গাইল-১
এই আসনে বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ফকির মাহবুব আনাম স্বপন, জামায়াতে ইসলামীর ডা. আব্দুল্লাহেল কাফি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের হারুন অর রশীদ, জাতীয় পার্টির ইলিয়াস হোসেন, স্বতন্ত্র হিসেবে কর্নেল (অব.) আসাদুল ইসলাম আজাদ, অধ্যাপক মোন্তাজ আলী ও বিএনপির কমিটির নির্বাহী সদস্য এডভোকেট মোহাম্মদ আলী মিয়া (বিদ্রোহী) মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
টাঙ্গাইল-২
এই আসনে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম পিন্টু, জামায়াতে ইসলামীর টাঙ্গাইল জেলার সেক্রেটারি মাওলানা হুমায়ুন কবির, জাতীয় পার্টির হুমায়ুন কবির, গণধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক শাকিল উজ্জামান মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
টাঙ্গাইল-৩
এই আসনে বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য এসএম ওবায়দুল হক নাসির, জামায়াতে ইসলামীর হোসনে মোবারক বাবুল, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের রেজাউল করিম, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সাইফুল্লাহ হায়দার ও বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্ঠা লুৎফর রহমান খান আজাদ (স্বতন্ত্র) প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
টাঙ্গাইল-৪
এই আসনে বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য লুৎফর রহমান খান মতিন, জামায়াতে ইসলামীর অধ্যপক খন্দকার আবদুর রাজ্জাক, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আলী আমজাত হোসেন, স্বতন্ত্র হিসেবে সাবেক মন্ত্রী আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী, আব্দুল হালিম মিয়া ও ডা. শাহ আলম তালুকদার মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
টাঙ্গাইল-৫
এই আসনে বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, জামায়াতে ইসলামীর জেলা আমীর আহসান হাবিব মাসুদ, জাতীয় পার্টির মোজাম্মেল হক, গনসংহতি আন্দোলনের ফাতেমা আক্তার বিথি ও জেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক ফরহাদ ইকবাল (বিদ্রোহী) মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
টাঙ্গাইল-৬
এই আসনে বিএনপির রবিউল আউয়াল লাভলু, জামায়াতে ইসলামীর ডা. একেএম আব্দুল হামিদ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মোহাম্মদ আখিনুর মিয়া, গণধিকার পরিষদের কবির হোসেন, স্বতন্ত্র হিসেবে রিপন মিয়া, সাইফুর রহমান ও আতিকুর রহমান মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
টাঙ্গাইল-৭
এই আসনে বিএনপির শিশু বিষয়ক সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী, জামায়াতে ইসলামীর আব্দুল্লাহ এবনে আবুল হোসেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এটিএম রেজাউল করিম আলরাজি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আবু তাহের, বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টির তোফাজ্জল হোসেন ও স্বতন্ত্র হিসেবে ফিরোজ হায়দার খান মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
টাঙ্গাইল-৮
এই আসনে বিএনপির আহমেদ আযম খান, জামায়াতে ইসলামীর শফিকুল ইসলাম খান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের শহিদুল ইসলাম, জাতীয় পার্টির নাজমুল হাসান, আমজনতার দলের আলমগীর হোসেন, বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কাস পার্টির আউয়াল মাহমুদ এবং স্বতন্ত্র হিসেবে সালাউদ্দিন আলমগীর, এস এম হাবিবুর রহমান, শেখ হাবিবুর রহমান কামাল ও আবুল ফজল মাহমুদুল হক মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
চট্টগ্রাম
ফেনী-১ (ফুলগাজী-পরশুরাম ও ছাগলনাইয়া)
এই আসনে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া, দলটির মুন্সী রফিকুল আলম, জামায়াতে ইসলামীর এসএম কামাল উদ্দিন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কাজী গোলাম কিবরিয়া, বাংলাদেশ কংগ্রেসের ফিরোজ উদ্দিন ভূঁঞা, বাংলাদেশ মুসলিম লীগের মাহবুবুল মোরশেদ মজুমদার, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের আনোয়ার উল্যাহ ভূঁঞা, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মোহাম্মদ নাজমুল, জাতীয় পার্টির (জিএম কাদের) মোতাহের হোসেন রাশেদ ও স্বতন্ত্র হিসেবে নিজাম উদ্দিন ভূঁঞা মনোনয়নপত্র জমা দেন।
ফেনী-২ সদর
এই আসনে বিএনপির জয়নাল আবদীন, এবি পার্টির মজিবুর রহমান ভূঁইয়া মঞ্জু, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মোহাম্মদ একরামুল হক ভূঁঞা, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সামসুদ্দিন মজুমদার, বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক এয়াকুব নবী ভূঁঞা, কানাডা পশ্চিম বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক এসএম হুমায়ুন কবির, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের মোহাম্মদ আবুল হোসেন, আম জনতা দলের সাইফুল করিম মজুমদার, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের তাহেরুল ইসলাম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মো. হারুনুর রশিদ ভূঁঞা, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (মার্কসবাদী) জসিম উদ্দিন, গণঅধিকার পরিষদের তারেকুল ইসলাম ভূঁঞা ও স্বতন্ত্র হিসেবে মো. ইসমাইল মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
ফেনী-৩ (সোনাগাজী-দাগনভূঞা)
এই আসনে বিএনপির আবদুল আউয়াল মিন্টু, জামায়াতে ইসলামীর মোহাম্মদ ফখরুদ্দিন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সাইফ উদ্দিন, বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমুদ ও জেলা বিএনপির সদস্য মাহবুবুল হক রিপন, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের মোহাম্মদ খালেদুজ্জামান পাটোয়ারী, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মোহাম্মদ আলী, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের মো. হাসান মাহমুদ, জাতীয় পার্টির (জিএম কাদের) মো. আবু সুফিয়ান, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) আবদুল মালেক, ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশে মো. আবু নাছির মনোনয়নপত্র জমা দেন।
সিলেট-১
এই আসনে বিএনপির খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, জামায়াতে ইসলামীর মাওলানা হাবিবুর রহমান, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) এহতেশামুল হক, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মাহমুদুল হাসান, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের তাজুল ইসলাম হাসান, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, গণঅধিকার পরিষদের আকল হোসেন, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের শামীম মিয়া, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) প্রণব জ্যোতি পাল ও (মার্কসবাদী) সঞ্জয় কান্তি দাস মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
সিলেট-২
এই আসনে বিএনপির তাহসিনা রুশদীর লুনা, জামায়াতে ইসলামীর আব্দুল হান্নান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির উদ্দিন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মুহাম্মদ মুনতাছির আলী, জাতীয় পার্টির মাহবুবুর রহমান চৌধুরী, গণঅধিকার পরিষদের জামান আহমদ সিদ্দিকী, গণফোরামের মুজিবুল হক এবং স্বতন্ত্র হিসেবে আবরার ইলিয়াস ও মোহাম্মদ আব্দুস শহীদ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
সিলেট-৩
এই আসনে বিএনপির মোহাম্মদ আব্দুল মালিক, জামায়াতে ইসলামীর লোকমান আহমদ, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নুরুল হুদা জুনেদ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের রেদওয়ানুল হক চৌধুরী, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মুসালেহ উদ্দিন রাজু, খেলাফত মজলিস থেকে দেলোয়ার হোসাইন, জাতীয় পার্টির আতীকুর রহমান এবং স্বতন্ত্র হিসেবে মোস্তাকিম রাজা চৌধুরী ও মইনুল বাকর মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
সিলেট-৪
এই আসনে বিএনপির আরিফুল হক চৌধুরী, জামায়াতে ইসলামীর জয়নাল আবেদীন, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) রাশেদ উল আলম, গণঅধিকার পরিষদের জহিরুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মাওলানা সাঈদ আহমদ, খেলাফত মজলিসের আলী হাসান এবং জাতীয় পার্টির মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
সিলেট-৫
এই আসনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের উবায়দুল্লাহ ফারুক, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আনোয়ার হোসাইন খান, বাংলাদেশ মুসলিম লীগের বিলাল উদ্দিন, খেলাফত মজলিসের মোহাম্মদ আবুল হাসান, জাতীয় পার্টির মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন খালেদ ও বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী মামুনুর রশীদ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
সিলেট-৬
এই আসনে বিএনপির এমরান আহমদ চৌধুরী, জামায়াতে ইসলামীর মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন, গণঅধিকার পরিষদের জাহিদুর রহমান, জাতীয় পার্টির মোহাম্মদ আব্দুন নূর এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ফখরুল ইসলাম ও ফয়সল আহমদ চৌধুরী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
বরিশাল
বরিশাল-১ (আগৈলঝাড়া-গৌরনদী)
এই আসন থেকে বিএনপির জহির উদ্দীন স্বপন, বিদ্রোহী ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সোবাহান, জামায়াতে ইসলামীর কামরুল ইসলাম খান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. রাসেল সরদার, জাতীয় পার্টির (জেপি) ছেরনিয়াবাত সেকেন্দার আলী মনোনয়নপত্র জমা দেন।
বরিশাল-২ (উজিরপুর-বানারীপাড়া)
এই সংসদীয় আসনে বিএনপির সরদার সরফুদ্দিন আহমদে সান্টু, জামায়াতে ইসলামীর আব্দুল মান্নান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মোহাম্মদ নেছারউদ্দীন, খেলাফত মজলিসের মুন্সি মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ জাসদের আবুল কালাম আজাদ, গণঅধিকার পরিষদের রঞ্জিত কুমার বাড়ৈ, বাসদের তারিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ কংগ্রেসের আব্দুল হক ও জাতীয় পার্টির এমএ জলিল মনোনয়নপত্র জমা দেন।
বরিশাল-৩ (বাবুগঞ্জ-মুলাদী)
বিএনপির জয়নুল আবেদীন, দলের বিদ্রোহী আব্দুস সত্তার খান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. সিরাজুল ইসলাম, জাতীয় পার্টির গোলাম কিবরিয়া টিপু, জাতীয় পার্টির ইকবাল হোসেন তাপস, জাতীয় পার্টির ফকরুল আহসান, এবি পার্টির ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, জাসদের তাজুল হাসান জিহাদ, গণঅধিকার পরিষদের ইয়ামিন এইচএম ফারদিন এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেন।
বরিশাল-৪ (হিজলা-মেহেন্দিগঞ্জ)
এই সংসদীয় আসনে বিএনপির রাজিব আহসান, জামায়াতে ইসলামীর মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সৈয়দ এছহাক মো. আবুল খায়ের, বাংলাদেশ জাসদের আবদুস ছালাম ও মুক্তি জোটের মো. আব্দুল জলিল মনোনয়নপত্র জমা দেন।
বরিশাল-৫ (সদর)
এই আসনে বিএনপির মো. মজিবর রহমান সরোয়ার, জামায়াতে ইসলামীর মুয়াযযম হোসাইন হেলাল, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মুফতি সৈয়দ মো. ফয়জুল করীম, বাসদের ডা. মনীষা চক্রবর্ত্তী, জাতীয় পার্টির আখতার রহমান, এবি পার্টির মো. তারিকুল ইসলাম, এনসিপির আব্দুল হান্নান সিকদার, খেলাফত মজলিসের একেএম মাহবুব আলম, বাসদের (মার্কসবাদী) সাইদুর রহমান ও স্বতন্ত্র হিসেবে তৌহিদুল ইসলাম মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
বরিশাল-৬
এই আসনে বিএনপির আবুল হোসেন খান, জামায়াতে ইসলামীর মো. মাহমুদুন্নবী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মুফতি সৈয়দ মো. ফয়জুল করীম, মুসলীম লীগের আব্দুল কুদ্দুস, গণঅধিকার পরিষদের সালাউদ্দীন মিঞা ও স্বতন্ত্র হিসেবে কামরুল ইসলাম খান মনোনয়নপত্র জমা দেন।
সুনামগঞ্জ-১
এই আসনে বিএনপির মনোনীত দুই প্রার্থী আনিসুল হক ও কামরুজ্জামান কামরুল, জামায়াতে ইসলামীর মাওলানা তোফায়েল আহমদ খান, ইসলামী আন্দোলনের রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, খেলাফত মজলিসের মাওলানা মখলিসুর রহমান মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
সুনামগঞ্জ-২
এই আসনে বিএনপির মনোনীত দুই প্রার্থী নাছির চৌধুরী ও তাহির রায়হান চৌধুরী পাবেল, জামায়াতে ইসলামীর মোহাম্মদ শিশির মনির, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের ড. শোয়াইব আহমদ, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির নিরঞ্জন দাস খোকন ও স্বতন্ত্র প্রার্থী ঋতেশ রঞ্জন দেব মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
সুনামগঞ্জ-৩
এই আসনে বিএনপির কয়ছর এম আহমদ, জামায়াতে ইসলামের ইয়াসীন খান, খেলাফত মজলিস প্রার্থী শেখ মুশতাক আহমদ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের শাহিনুর পাশা চৌধুরী, আমার বাংলাদেশের (এবি পার্টি) সৈয়দ তালহা আলম, এনসিপির দুই প্রার্থী মাসুদুর রহমান ও ইসহাক আমিনী, গনঅধিকার পরিষদের প্রার্থী পারভেজ আহমদ, স্বতন্ত্র প্রার্থী হোসাইন আহমদ মিশেল, মাহফুজুর রহমান খালেদ তুষার ও আনোয়ার হোসেন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
সুনামগঞ্জ-৪
এই আসনে বিএনপির নুরুল ইসলাম নুরুল, জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী শামসউদ্দিন, জাতীয় পার্টির নাজমুল হুদা হিমেল, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস প্রার্থী মুফতি আজিজুল হক, খেলাফত মজলিস প্রার্থী শাখাওয়াত হোসেন মোহন ও বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী দেওয়ান জয়নুল জাকেরীন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
সুনামগঞ্জ-৫
এই আসনে বিএনপির কলিম উদ্দিন আহমদ মিলন, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী আব্দুস সালাম আল মাদানি, খেলাফত মজলিসের প্রার্থী হাফেজ আব্দুল কাদির, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির প্রার্থী আজিজুল হক, জাতীয় পার্টির প্রার্থী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, স্বতন্ত্র প্রার্থী মাওলানা সিরাজুল ইসলাম ফারুকী ও বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী মিজানুর রহমান চৌধুরী মিজান মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এই আসনে বিএনপির, জামায়াতে ইসলামীর মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
পাবনা-১
এই আসনে বিএনপির শামসুর রহমান, জামায়াতে ইসলামীর নাজিবুর রহমান মোমেন, ইসলামী অন্দোলনের মো. আব্দুল গণি, স্বতন্ত্র অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, জাহাঙ্গীর হোসেন, ডা. শফিকুল ইসলাম, ইউনুস আলী, খায়রুন নাহার খানম, মাসুদুল হক মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
পাবনা-২
এই আসনে বিএনপির সেলিম রেজা হাবিব, জামায়াতে ইসলামীর হেসাব উদ্দিন, ইসলামী অন্দোলনের আফজাল হোসেন খান কাশেমী, গণফোরামের নাসির উদ্দিন এবং জাতীয় পার্টির মেহেদী হাসান রুবেল মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
পাবনা-৩
এই আসনে বিএনপির হাসান জাফির তুহিন, জামায়াতে ইসলামীর আলী আসগার, জাতীয় পার্টির মীর নাদিম মো. ডাবলু, গণ অধিকার পরিষদের হাসানুল ইসলাম রাজা, ইসলামী আন্দোলনের আব্দুল খালেক, বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির মাহবুবুর রহমান জয়, গণফোরামের সরদার আশা পারভেজ, বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী কেএম আনোয়ারুল ইসলাম ও স্বতন্ত্র পার্থী মাহবুবুর রহমান জয় মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
পাবনা-৪
এই আসনে বিএনপির হাবিবুর রহমান হাবিব, জামায়াতে ইসলামীর আবু তালেব মন্ডল, ইসলামি আন্দোলনের মাওলানা আনোয়ার হোসেন শাহ, সিপিবির সোহাগ হোসেন, জাতীয় পার্টির সাইফুল আজাদ মল্লিক, নাগরিক ঐক্যের শাহনাজ হক, স্বতন্ত্র জামিল আকতার এলাহি, ও বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী সিরাজুল ইসলাম সর্দার জাকারিয়া পিন্টু মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
পাবনা-৫
এই আসনে বিএনপির শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, জামায়াতে ইসলামীর ইকবাল হোসাইন, এবি পার্টির আব্দুল মজিদ মোল্লা, ইসলামী আন্দোলনের নাজমুল হোসেন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
নারায়ণগঞ্জ-১ (রুপগঞ্জ)
এই আসনে বিএনপি থেকে জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান ভূইয়া, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী থেকে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ মজলিসের শুরা ও কর্মপরিষদ সদস্য এবং সামাজিক সংগঠন রূপগঞ্জ উন্নয়ন ফোরামের সভাপতি আনোয়ার হোসেন মোল্লা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
নারায়ণগঞ্জ-২ (আড়াইহাজার)
বিএনপি মনোনীত প্রার্থী দলের ঢাকা বিভাগীয় সহ সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম আজাদ ও জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী জেলা জামায়াতের সমাজ কল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক ইলিয়াস মোল্লা।
নারায়ণগঞ্জ-৩ (সোনারগাঁ-সিদ্ধিরগঞ্জ)
বিএনপি থেকে সোনারগাঁ থানা বিএনপির সভাপতি আজহারুল ইসলাম মান্নান, জামায়াতে ইসলামী থেকে দলের মজলিসে শুরা সদস্য ড. ইকবাল হোসাইন ভূঁইয়া মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
নারায়ণগঞ্জ-৪ (ফতুল্লা)
বিএনপি জোট থেকে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব মুফতি মনির হোসাইন কাসেমী, স্বতন্ত্র থেকে বিএনপির সাবেক এমপি মোহাম্মদ আলী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এছাড়া বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য শাহ্ আলন, নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মুহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন এবং জামায়াত ও এনসিপি জোটের মনোনীত প্রার্থী এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল আমিন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
নারায়ণগঞ্জ-৫ (সদর-বন্দর)
এই আসনে মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি আবুল কালাম, বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী দলের মহানগর আহ্বায়ক এডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান, জামায়াতে ইসলামী ও খেলাফত মজলিস জোট মনোনীত প্রার্থী খেলাফত মজলিসের যুগ্ম মহাসচিব এবিএম সিরাজুল মামুন, স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সাবেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাকসুদ হোসেন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
বগুড়া-১ (সদর)
বিএনপির এ.কে.এম. আহসানুল তৈয়ব জাকির, স্বতন্ত্র থেকে মোছাঃ শাহাজাদী আলম লিপি, ইসলামী আন্দলন বাংলাদেশের এ.বি.এম, মোস্তফা কামাল পাশা, বাংলাদেশ কংগ্রেসের আসাদুল হক, বিএনপির কাজী রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মো: শাহাবুদ্দিন ও গণফোরামের মোঃ জুলফিকার আলী মনোনয়সপত্র জমা দিয়েছেন।
বগুড়া-২ (শিবগঞ্জ)
বিএনপির মীর শাহে আলম, স্বতন্ত্র থেকে মোছাঃ শাহাজাদী আলম লিপি, ইসলামী আন্দলন বাংলাদেশের মোঃ জামাল উদ্দিন, বাংলাদেশ কংগ্রেসের আসাদুল হক, বিএনপির কাজী রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আবুল আজাদ মোহাম্মদ শাহাদুজ্জামান, স্বতন্ত্র থেকে রেজাউল করিম তালু, গণ অধিকার পরিষদের মোঃ সেলিম সরকার, জাতীয় পাটির শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ ও নাগরিক ঐক্যের মাহমুদুর রহমান মান্না।
বগুড়া -৩ (আদমদীঘি-দুপচাঁচিয়া)
বিএনপির আব্দুল মহিত তালুকদার, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নূর মোহাম্মদ, ইসলামী আন্দলন বাংলাদেশের শাহজাহান আলী তালুকদার, জাতীয় পাটির শাহিনুল ইসলাম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের তৌহিদুল ইসলাম মনোনয়নপত্র জমা দেন।
বগুড়া -৪ (নন্দীগ্রাম-কাহালু)
এই আসনে বিএনপি থেকে মোশারফ হোসেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী থেকে মোঃ মোস্তফা ফয়সাল,
এলডিপি থেকে কামরুল হাসান ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ থেকে মোঃ ইদ্রিস আলী।
বগুড়া -৫ (শেরপুর-ধুনট)
এই আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মোঃ দবিবুর রহমান, এলডিপির খান কুদরত-ই-সাকলায়েন, সিপিবির শিপন কুমার রবিদাস ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মীর মোঃ মাহমুদুর রহমান ।
বগুড়া -৬ (সদর)
এই অসনে তারেক রহমান (বিএনপি), মোঃ আবিদুর রহমান (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী),
দিলরুবা (বাসদ), আবু নুমান মোঃ মামুনুর রশিদ (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ) ও আব্দুল্লাহ আল-ওয়াকি (জেএসডি) মনোনয়সপত্র জমা দিয়েছেন।
বগুড়া -৭ (গাবতলী-শাজাহানপুর)
এই আসনে বিএনপি থেকে বেগম খালেদা জিয়া, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী থেকে মোঃ গোলাম রব্বানী,
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ থেকে মোঃ আনছার আলী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ থেকে মোঃ শফিকুল ইসলাম, এবং বিএনপির মোরশেদ মিল্টন।
যশোর-১ (শার্শা)
১. ধানের শীষ- নুরুজ্জামান লিটন- সাধারণ সম্পাদক- উপজেলা বিএনপি
২. মফিকুল হাসান তৃপ্তি- সাবেক দপ্তর সম্পাদক, বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটি
৩. দাড়ি পাল্লা মাওলানা আজীজুর রহমান- জামায়াতে ইসলামী- কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য
৪. স্বতন্ত্র- শাহজাহান আলী গোলদার
৫. জাহাঙ্গীর আলম চঞ্চল- জাপা
৬. আবুল হাসান জহির- বিএনপি সভাপতি
৭. বকতিয়ার রহমান- ইসলামী আন্দোলন
যশোর-২ (ঝিকরগাছা-চৌগাছা)
১. ধানের শীষ- সাবিরা সুলতানা মুন্নী- বিএনপি, উপজেলা সভাপতি, ঝিকরগাছা
২. জহুরুল ইসলাম, সাবেক আহ্বায়ক, চৌগাছা বিএনপি
৩. দাড়ি পাল্লা জামায়াত- ডা. মোসলেহউদ্দিন ফরিদ-সাবেক সভাপতি, ছাত্রশিবির, ঢাকা মেডিকেল কলেজ
৪. এবি পার্টির কেন্দ্রীয় সহ-প্রচার সম্পাদক রিপন মাহমুদ-
৫. ইমরান খান- বাসদ, সাবেক সভাপতি, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, সরকারি এম এম কলেজ শাখা
৬. ফিরোজ শাহ- জাতীয় পার্টি
যশোর-৩ (সদর)
১. ধানের শীষ- বিএনপি- অনিন্দ্য ইসলাম অমিত- খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত)
২. দাড়ি পাল্লা- জামায়াত-আব্দুল কাদের, সাবেক ভিপি, যশোর সরকারি এমএম কলেজ
৩. রাশেদ খান- সিপিবি- সভাপতি, যশোর জেলা ছাত্র ইউনিয়ন
৪. জাপা- খবির গাজী
যশোর-৪ (বাঘারপাড়া-অভয়নগর)
১. বিএনপির মনোনয়নপ্রাপ্ত- ইঞ্জিনিয়ার টিএস আইয়ুব- কেন্দ্রীয় সদস্য, কৃষকদলের কেন্দ্রীয়
২. মতিয়ার রহমান ফারাজী- বিএনপির মনোনয়নপ্রাপ্ত- সভাপতি অভয়নগর উপজেলা
৩. ফারহান সাজিদ- টিএস আইয়ুবের ছেলে
৪. দাড়িপাল্লা- জামায়াত- অধ্যাপক গোলম রসুল, জেলা আমির
৫. বায়েজীদ হোসাইন (০১৯২-৬৬৯৭৩৬) ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
৬. মাওলানা আশেক এলাহী ০১৭১৮-৪৫৪৪৯৬-খেলাফত মজলিস
৭. অ্যাড. সৈয়দ সাবেরুল হক সাবু- সভাপতি, জেলা বিএনপি
যশোর-৫ (মণিরামপুর)
১. ধানেরশীষ- মুফতি রশীদ বিন ওয়াক্কাস- জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের (একাংশ) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব
২. শহীদ মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন- সভাপতি, মণিরামপুর উপেজেলা
৩. দাড়িপাল্লা জামায়াত- অ্যাড. গাজী এনামুল হক, জেলা শূরা কর্মপরিষদ সদস্য
৪. জাপা- এমএ হালিম, উপজেলা সভাপতি
৫. নজরুল ইসলাম, স্বতন্ত্র (বিএনপি ঘরানার)
৬. স্বতন্ত্র-ব্যারিস্টার এবিএম গোলাম মোস্তফা তাজ (বিএনপিপন্থী আইনজীবী) সুপ্রিম কোর্ট
যশোর-৬ (কেশবপুর)
১. ধানের শীষ- কেন্দ্রীয় সদস্য ও কেশবপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হোসেন আজাদ
২. দাড়িপাল্লা- জামায়াত- অধ্যাপক মুক্তার আলী, কেশবপুর, আমির
৩. এবি পার্টি- ব্যারিস্টার মাহমুদ হাসান
নোয়াখালী
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নোয়াখালীর ছয়টি আসনে সর্বমোট ৬২ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম এসব তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৮৮জন প্রার্থী মনোনয়ন সংগ্রহ করেন। সোমবার মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিনে ছয়টি সংসদীয় আসনে ৬২জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করে।
এর মধ্যে, নোয়াখালী-১ (চাটখিল-সোনাইমুড়ী আংশিক) আসনে ৮ জন, নোয়াখালী-২ (সেনবাগ ও সোনাইমুড়ী আংশিক) আসনে ১০ জন, নোয়াখালী-৩ (বেগমগঞ্জ) আসনে ৭ জন, নোয়াখালী-৪ ( সদর-সুবর্ণচর) আসনে ৮ জন, নোয়াখালী-৫ ( কোম্পানীগঞ্জ-কবিরহাট এবং সদরের দুই ইউনিয়ন) আসনে ১৫জন, নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনে ১৪জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন।
নোয়াখালী-১ (চাটখিল সোনাইমুড়ি আংশিক) : আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন, বিএনপি। মোহাম্মদ ছাইফ উল্লাহ, জামায়াতে ইসলামী। জহিরুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন। মশিউর রহমান, ইনসানিয়াত বিপ্লব। মোঃ মমিনুল ইসলাম, বাংলাদেশ কংগ্রেস। মোহাম্মদ নুরুল আমিন, জাতীয় পার্টি। মোঃ ইফতেখার উদ্দিন, স্বতন্ত্র। রেহানা বেগম, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)।
নোয়াখালী-২ (সেনবাগ-সোনাইমুড়ী আংশিক) জয়নুল আবদিন ফারুক, বিএনপি। কাজী মোহাম্মদ মফিজুর রহমান, স্বতন্ত্র (বিএনপি বিদ্রোহী)। সাইয়েদ আহমদ, জামায়সত ইসলামী।
আবুল কালাম আজাদ, স্বতন্ত্র। তোফাজ্জল হোসেন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস। খলিলুর রহমান, ইসলামী আন্দোলন, সুলতান মোহাম্মদ জাকারিয়া মজুমদার, এনসিপি। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, স্বতন্ত্র। মোঃ শাহাদাত হোসেন, জাতীয় পার্টি।মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন মন্টু, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জে এস ডি)।
নোয়াখালী-৩, বেগমগঞ্জ : মোঃ বরকত উল্লাহ বুলু, বিএনপি। মোঃ বোরহান উদ্দিন, জামায়াত ইসলামী। মোরশেদ আলম, খেলাফত মজলিস। মোহাম্মদ নুর উদ্দিন, ইসলামী আন্দোলন। মোহাম্মদ রাজীবুদ্দউলা চৌধুরী, স্বতন্ত্র। মোহাম্মদ সিরাজ মিয়া, জে এস ডি। শরীফ আহমেদ, স্বতন্ত্র।
নোয়াখালী-৪ (সদর-সুবর্ণচর) : মোঃ শাহজাহান, বিএনপি। মোঃ ইসহাক খন্দকার, জামায়াত ইসলামী। মোঃ ফিরোজ আলম মাসুদ, ইসলামী আন্দোলন। আব্দুজ জাহের, গণধিকার পরিষদ।
মোঃ ইউনুস নবী, ইনসানিয়াত বিপ্লব। মোঃ শরিফুল ইসলাম, জাতীয় পার্টি। বিটুল চন্দ্র তালুকদার, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)। মোহাম্মদ ইসতেয়াক হোসেন, স্বতন্ত্র।
নোয়াখালী-৫ (কোম্পানীগঞ্জ কবিরহাট) : মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম, বিএনপি। হাসনা জসীম উদ্দীন মওদুদ, স্বতন্ত্র (বিএনপি বিদ্রোহী)। মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, জামায়াতে ইসলামী। আলী আহমদ, খেলাফত মজলিস। আবু নাসের, ইসলামী আন্দোলন। খাজা তানভীর আহমদ, জাতীয় পার্টি। মোঃ শামসুদ্দোহা, ইসলামী ফ্রন্ট বাংলাদেশ। মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন পাটোয়ারী, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জে এস ডি)। মুন তাহার বেগম, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল, মার্কসবাদী। ওমর আলী, স্বতন্ত্র। মোঃ শওকত হোসেন, জনতার দল। মোহাম্মদ আনিসুল হক, বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি। তৌহিদুল ইসলাম, ইনসানিয়াত বিপ্লব। মোহাম্মদ ইউনুস, স্বতন্ত্র। মোহাম্মদ নওশাদ, স্বতন্ত্র।
নোয়াখালী-৬ হাতিয়া: মোঃ মাহবুবের রহমান, বিএনপি। মোহাম্মদ ফজলুল আজিম, স্বতন্ত্র (বিএনপি বিদ্রোহ)। শামীমা আজিম, স্বতন্ত্র। তানবীর উদ্দিন রাজীব, স্বতন্ত্র (বিএনপি বিদ্রোহী)। শাহ মোহাম্মদ মাহফুজুল হক, জামাত ইসলামী। আব্দুল হান্নান মাসুদ, এনসিপি। এটিএম নাবী উল্লাহ, জাতীয় পার্টি। মোহাম্মদ আব্দুল মোতালেব, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)। মোহাম্মদ আজহার উদ্দিন, গণধিকার পরিষদ। নাসিম উদ্দিন মোঃ বায়েজীদ, জাতীয় পার্টি (জাপা)। মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম শরীফ, ইসলামী আন্দোলন। মোহাম্মদ আবুল হোসেন, এলডিপি। আমিরুল ইসলাম মোঃ আব্দুল মালেক, বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি। মোহাম্মদ নুরুল আমিন স্বতন্ত্র।
কুমিল্লা
কুমিল্লা -১ (দাউদকান্দি ও মেঘনা) মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য খন্দকার মারুফ হোসেন,
জামায়াতের দাউদকান্দি উপজেলা জামায়াতের আমির মনিরুজ্জামান বাহলুল ,ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ বশির আহমেদ , খেলাফত মজলিস সৈয়দ আব্দুল কাদের (জামাল) , জাতীয় পার্টি সৈয়দ মো: ইফতেকার আহসান , এবি পার্টি শফিউল বাশার , বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল বড়ুয়া মনোজিত ধীমন, ওমর ফারুক (স্বতন্ত্র) , কাজী ওবায়েদউল্লাহ (স্বতন্ত্র) , আবু জায়েদ জায়েদ মাখন (স্বতন্ত্র)।
কুমিল্লা -২(হোমনা ও তিতাস) মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির কুমিল্লা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া, জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য নাজিম উদ্দিন মোল্লা, মো. আমির হোসেন ভূঁইয়া (জাতীয় পার্টি) ,ইঞ্জিনিয়ার মো. আশরাফুল আলম (ইসলামী ঐক্য জোট), মোঃ আমির হোসেন( স্বতন্ত্র), মোঃ আব্দুস সালাম (ইসলামী ঐক্যফ্রন্ট) , মোঃ মনোয়ার হোসেন (স্বতন্ত্র), মোঃ শাহাবুদ্দিন (স্বতন্ত্র), ইঞ্জিনিয়ার এম এ মতিন খান (স্বতন্ত্র) ,রমিজ উদ্দিন লন্ডনী( স্বতন্ত্র) ।
কুমিল্লা -৩(মুরাদনগর) আসনে ৯ জন মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন এর মধ্যে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ, জামায়াতের প্রার্থী আইবিডব্লিউএফ কুমিল্লা উত্তর জেলা সহ-সভাপতি
ইউসুফ হাকিম সোহেল, বাংলাদেশ কংগ্রেস মোঃ খোরশেদ আলম।
ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ আহমদ আব্দুল কাইয়ুম। জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলন রিয়াজ মোহাম্মদ শরীফ। আমজনতার দল চৌধুরী রকিবুল হক, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ মোঃ শরীফ উদ্দীন সরকার, বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি মোঃ এমদাদুল হক, গণ অধিকার পরিষদ মোঃ মনিরুজ্জামান।
কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির মনজুরুল আহসান মুন্সী, এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক মোঃ আবুল হাসনাত( হাসনাত আব্দুল্লাহ), গণঅধিকার পরিষদ মোঃ জসিম উদ্দিন, ইনসানিয়াত বিপ্লব মনোনীত প্রার্থী মোঃ ইরফানুল হক, খেলাফত মজলিস মনোনীত প্রার্থী মজিবুর রহমান, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস মোফাজ্জল হোসেন , ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মোঃ আব্দুল করিম, আমজনতার দল মোঃ মাসুদ রানা,
কুমিল্লা -৫ (বুড়িচং ও ব্রাহ্মণপাড়া) মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির মোঃ জসিম উদ্দিন, জামায়াতের ইসলামী ছাত্রশিবির সাবেক সভাপতি মোবারক হোসেন, এবি পার্টির ব্যারিস্টার জোবায়ের আহমেদ , বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল কাফি, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ আবুল কালাম ইদ্রিস, শিরিন আক্তার (জেএসডি), ইসলামিক বিপ্লব বাংলাদেশ তানজিল আহমেদ , মোঃ এমরানুল হক(জাতীয় পার্টি), ইসলামী আন্দোলন মোঃ রাশেদুল ইসলাম, এনপিপি আবুল বাশার।
কুমিল্লা-৬ (আদর্শ সদর উপজেলা), সদর দক্ষিণ উপজেলা, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, কুমিল্লা সেনানিবাস)মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির মনিরুল হক চৌধুরী, জামায়াতের কাজী দ্বীন মোহাম্মদ, আমিনুর রশিদ ইয়াছিন (স্বতন্ত্র), ইসলাম আন্দোলন বাংলাদেশ মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ, বাসদ কামরুন্নাহার সাথী ।
কুমিল্লা-৭ (চান্দিনা) মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির রেদোয়ান আহমেদ, চান্দিনা উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা মোশারফ হোসেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মুফতি এহতেশামুল হক কাসেমী, আতিকুল আলম (স্বতন্ত্র) , সালেহ সিদ্দিকী (স্বতন্ত্র) খেলাফত মজলিসের সোলাইমান খান ।
কুমিল্লা-৮(বরুড়া) মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির জাকারিয়া তাহের সুমন, জামায়াতের সফিকুল আলম হেলাল, জাতীয় পার্টির এইচ এম
ইরফান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মোঃ গোলাম সাদেক, খেলাফত মজলিস মোঃ যুবায়ের হোসেন, ইসলামী ঐক্যজোট আবদুল কাদের, জাতীয় পার্টির নুরুল ইসলাম মিলন, বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি মফিজ উদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি মোহাম্মদ গোলাম মোর্শেদ, বাসদ মোঃ আলী আশরাফ।
কুমিল্লা -৯ (লাকসাম ও মনোহরগঞ্জ) মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন ১০ জন এর মধ্যে বিএনপির শিল্প বিষয়ক সম্পাদক আবুল কালাম, জামায়াতের কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ড. সারোয়ার সিদ্দিকী, ইসলামিক ফ্রন্ট কুমিল্লা জেলা সভাপতি আবু বকর সিদ্দিক, ইয়াসির মোহাম্মদ ফয়সাল আশিক (স্বতন্ত্র), সামিরা আজিম দোলা (স্বতন্ত্র), খেলাফত মজলিস আবদুল হক আমিনী, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস মোঃ মাহবুবুর রহমান, মোঃ আবুল কাশেম ( স্বতন্ত্র), বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিযুদ্ধ জোট মোঃ মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ মফিজুর রহমান ( স্বতন্ত্র) , রশিদ আহমদ হুসাইনি ( স্বতন্ত্র) , ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ সেলিম মাহমুদ।
কুমিল্লা-১০(নাঙ্গলকোট ও লালমাই) মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির আবদুল গফুর ভূঁইয়া, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোবাশ্বের আলম ভূঁইয়া, জামায়াতের কেন্দ্রীয় ইসলামী ছাত্রশিবির সাবেক সভাপতি ইয়াসির আরাফাত, ইসলামী আন্দোলন মুফতি শামসুদ্দোহা, বাংলাদেশ কংগ্রেস হাসান আহমেদ, গন অধিকার পরিষদ রমিজ বিন আরিফ, আমজনতার দল আব্দুল্লাহ আল নোমান, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিযুদ্ধ জোট কাজী নূর আলম সিদ্দিকী, মোহাম্মদ মোস্তফা সাজ্জাদ হাসান ( স্বতন্ত্র)
কুমিল্লা-১১ (চৌদ্দগ্রাম) মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির কামরুল হুদা, জামায়াতের কেন্দ্রীয় কমিটির নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, কুমিল্লা বিএনপির কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ কামরুল হুদা, ইসলামী আন্দোলনের মহিউদ্দিন পাটোয়ারী শহীদ, বাংলাদেশ গণফ্রন্টের এডভোকেট আলমগীর হোসেন , তৌহিদুল ইসলাম ( স্বতন্ত্র) , জাতীয় পার্টির মোঃ মাইন উদ্দিন, আফম আবদুর রহিম ( স্বতন্ত্র) ।
দিনাজপুর
দিনাজপুর-১ আসনে মনোনয়পত্র জমা দিয়েছেন-মোঃ চান মিয়া, (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), (স্বতন্ত্র), মনজুরুল ইসলাম (বিএনপি), ঢাকা মহানগর জামায়াতের মজলিসে শুরা সদস্য মোঃ মতিউর রহমান, বীরগঞ্জ উপজেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক
মোঃ শাহিনুর ইসলাম ও মোঃ রিজওয়ানুল ইসলাম (গণঅধিকার পরিষদ)।
দিনাজপুর-২ আসনে জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আ ন ম বজলুর রশিদ বিএনপির (স্বতন্ত্র) আনোয়ার চৌধুরী জীবন (স্বতন্ত্র), মোকাররম হোসেন (মুসলিম লীগ), জেলা জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য একেএম আফজালুল আনাম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস জেলা সাধারণ সম্পাদক জোবায়ের সাঈদ, জেলা বিএনপির সদস্য মোঃ সাদিক রিয়াজ, জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ জুলফিকার হোসেন, জেলা জাতীয় পার্টির নেতা সুধীর চন্দ্র শীল ও মুহাঃ রেদওয়ানুর কারীম রাবিদ (ইসলামী আন্দোলন)।
দিনাজপুর-৩ (সদর) আসনে বেগম খালেদা জিয়া (বিএনপি), বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম, ইসলামী আন্দোলনের জেলা সভাপতি মুহাম্মদ খায়রুজ্জামান,
জেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক আহম্মেদ শফি রুবেল, বাসদের জেলা সভাপতি কিবরিয়া হোসেন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের জেলা সভাপতি রেজাউল করিম, জেলা জামায়াতের ইউনিট সদস্য মোঃ মাইনুল আলম, কমিউনিস্ট পার্টি অমৃত কুমার রায় ও মুসলিম লীগের লায়লাতুল রীমা।
দিনাজপুর-৪ আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোঃ আখতকরুজ্জামান মিয়া, জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজরিসে শুরা সদস্য মোঃ আফতাব উদ্দীন মোল্লা, ইসলামী আন্দোলনের মোঃ আনোয়ার হোসাইন ও জাতীয় পার্টি মোঃ নুরুল আমিন শাহ।
দিনাজপুর-৫ আসনে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সভাপতি একেএম কামরুজ্জামান, কাজী মোঃ আব্দুল গফুর (জাতীয় পার্টি), এনসিপির কেন্দ্রীয় মূখ্য যুগ্ম আহবায়ক মোঃ আব্দুল আহাদ, মোঃ হযরত আলী বেলাল (স্বতন্ত্র), পার্বতীপুর উপজেলা বিএনপির নেতা এসএম জাকারিয়া বাচ্চু, জেলা জামায়াতের মজলিসে শুরা সদস্য মোঃ আনোয়ার হোসেন, পার্বতীপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এজেডএম রেজওয়ানুল হক (স্বতন্ত্র), আব্দুর কাদের চৌধুরী (বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস)।
দিনাজপুর-৬ আসনে বিএনপি’র স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. আবু জাফর মোঃ জাহিদ হোসেন (বিএনপি), জেলানজামায়াতের মজলিসের সদস্য আনোয়ার হোসেন, মোঃ আব্দুল হক (আমার বাংলাদেশ পার্টি-এবি পার্টি), মোঃ আব্দুল হাকিম (বাসদ), মোঃ রেজাউল হক (জাতীয় পার্টি), মোঃ শাহনেওয়াজ ফিরোজ শুভ শাহ (স্বতন্ত্র), মোঃ আব্দুল্লাহ (স্বতন্ত্র), মোঃ নুর আলম ছিদ্দিক (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)।
কুড়িগ্রাম
কুড়িগ্রাম-১
১. মো. আনোয়ারুল ইসলাম(জামায়াত)
২. সাইফুর রহমান রানা(বিএনপি)
৩. মো. হারিসুল বারী (ইসলামী আন্দোলন)
৪. বিন ইয়ামিন মোল্লা(গণঅধিকার পরিষদ)
৫. এ কেএম মোস্তাফিজুর রহমান(জাতীয় পার্টি)
৬. মো.আব্দুল হাই (জাকের পার্টি)
কুড়িগ্রাম-২
১. সোহেল হোসনাইন কায়কোবাদ(বিএনপি)
২. মো. ইয়াসিন আলী(জামায়াত)
৩. আতিকুর রহমান মোজাহিদ(এনসিপি)
৪. মো. নুর বখত(ইসলামী আন্দোলন)
৫. পনির উদ্দিন আহমেদ(জাতীয় পার্টি)
৬. নুর মোহাম্মদ (বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি)
৭. মো.আব্দুস সালাম(নাগরিক ঐক্য)
৮. মো.নজরুল ইসলাম খান(এবি পার্টি)
৯. মো.আতিকুর রহমান(বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি)
কুড়িগ্রাম-৩
১. মো. মাহবুবুল আলম (জামায়াত)
২. তাসভীর উল ইসলাম(বিএনপি)
৩. ডাক্তার মো. আক্কাস আলী সরকার (ইসলামী আন্দোলন)
৪. আব্দুস সোবহান(জাতীয় পার্টি)
৫. সরকার মো. নুরে এরশাদ সিদ্দিকী(গণ অধিকার পরিষদ)
৬. মামুন অর রশিদ(বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ)
৭. আব্দুল খালেক(স্বতন্ত্র)
কুড়িগ্রাম-৪
১. মো. মোস্তাফিজুর রহমান(জামায়াত)
২. মো. আজিজুর রহমান(বিএনপি)
৩. মো. হাফিজুর রহমান(ইসুলামী আন্দোলন)
৪. কে এম ফজলুল মন্ডল(জাতীয় পার্টি)
৫. রাজু আহমেদ(বাসদ,মার্ক্সবাদী)
৬. শেখ মোহাম্মদ আব্দুল খালেক(বাসদ)
৭. মোছা. শেফালী বেগম(বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি)
৮. মো. রুকুনুজ্জামান(স্বতন্ত্র)
নীলফামারী
নীলফামারী ১ (ডোমার-ডিমলা)
এ আসনে বিক্রি হয় ১৪ টি মনোনয়ন, ১০ জন মনোনয়ন দাখিল করেছেন। এরা হলেন, সিরাজুল ইসলাম (বিএনএফ), আব্দুস সাত্তার (জামায়াত), মাওলানা মঞ্জরুল ইসলাম আফেন্দি (জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম), জেবেল রহমান গানি (ন্যাপ), মাখদুম আজম মাশরাফি (জাতীয় পার্টি-জেপি), আব্দুল জলিল (ইসলামি আন্দোলন), তছলিম উদ্দিন (জাতীয় পার্টি), সাদ্দাম হোসেন (খেলাফত মজলিস), রফিকুল ইসলাম (স্বতন্ত্র), রফিকুল ইসলাম (বাসদ)।
নীলফামারী ২ (সদর)
এ আসনে বিক্রি হয় ১০ টি মনোনয়ন, ৭ জন মনোনয়ন দাখিল করেছেন। এরা হলেন, শাহরিন ইসলাম চৌধুরী (বিএনপি), এস.এম. সাইফুল্লাহ রুবেল (বিএনপি), আল ফারুক আব্দুল লতিফ (জামায়াত), মোঃ সিরাজুল ইসলাম (বিএনএফ), আবুল হাসনাত মোঃ ছাইফুল্লাহ (স্বতন্ত্র), মোঃ মিনহাজুল ইসলাম মিনহাজ (স্বতন্ত্র), হাছিবুল ইসলাম (বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন)মোঃ সারোয়ারুল আলম (খেলাফত মজলিস)।
নীলফামারী ৩ (জলঢাকা)
এ আসনে বিক্রি হয় ৭ টি মনোনয়ন ৪ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করেছেন, এরা হলেন, সৈয়দ আলী (বিএনপি), ওবায়দুল্লাহ সালাফী (জামায়াত), আমজাদ হোসেন সরকার (বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন), রোহান চৌধুরী (জাতীয় পার্টি)।
নীলফামারী-৪ (সৈয়দপুর-কিশোরগঞ্জ)
এ আসনে বিক্রি হয় ১৩ টি মনোনয়ন আসন বিএনপি, জামায়াত, ইসলামী আন্দোলন, জাতীয় পার্টি সহ ১২ জন মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন। তারা হলেন, হাফেজ আব্দুল মুনতাকিম (জামায়াত), আব্দুল গফুর সরকার (বিএনপি), শহিদুল ইসলাম (ইসলামী আন্দোলন), সিদ্দিকুল আলম (জাতীয় পার্টি), জয়নাল আবেদীন (জাতীয় পার্টি), রিয়াদ আরফান সরকার রানা (স্বতন্ত্র), মামুন অর রশিদ মামুন (স্বতন্ত্র), রওশন মাহানামা (ইসলামী ঐক্যজোট মহাপরিষদ), ইরফান আলম (স্বতন্ত্র), শাহরিয়ার ফেরদৌস (স্বতন্ত্র), জোবায়দুর রহমান হীরা (স্বতন্ত্র), রাকিব শাহ (গন অধিকার পরিষদ), মাইদুল ইসলাম (বাসদ)।