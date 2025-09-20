দূর্গাপূজাকে ঘিরে পরাজিত শক্তি ষড়যন্ত্র করলে বিএনপি রুখে দেবে: দুলু

নাটোর প্রতিনিধি
(২০ ঘন্টা আগে) ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, শুক্রবার, ৩:৫০ অপরাহ্ন
সর্বশেষ আপডেট: ৩:৫২ অপরাহ্ন
দুর্গাপূজাকে ঘিরে পরাজিত শক্তি ষড়যন্ত্র করলে বিএনপির নেতাকর্মীরা তা রুখে দেবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা ও সাবেক উপমন্ত্রী অ্যাডভোকেট এম. রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু।
শুক্রবার বেলা ১২টার দিকে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে দুর্গাপূজা উপলক্ষে শহরের হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এই মন্তব্য করেন দুলু।
তিনি বলেন, আমরা দেখে আসছি যখনই হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গাপূজা আসে, তখনই একটা ভীতিকর পরিস্থিতির আশঙ্কা তৈরি করে একটি মহল। যখন আওয়ামী লীগ থাকে না তখন এইটা করে। আর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে সবাইকে ভয় দেখায় জঙ্গি হামলা হবে। আসলে বাংলাদেশে তো জঙ্গি নেই। আসলে এসব কথা বলে তারা মানুষের ভেতর আতঙ্কের সৃষ্টি করে।
হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দদের আশ্বস্ত করে দুলু বলেন, ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্ত রুখতে আমরা বিএনপি নেতা কর্মীরা প্রস্তুত রয়েছি। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনায় সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জানমাল রক্ষা করবে বিএনপি। নাটোরেও বিএনপি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পাশে থাকবে।
দুলু বলেন, আওয়ামী লীগের শাসনামলে নাটোরের বিভিন্ন জুয়েলার্স এর দোকানে ডাকাতি হয়েছে। হিন্দু মেয়েদেরকে অপহরণ করা হয়েছে। দিনে, দুপুরে সন্ধ্যায় এই অপকর্মগুলো হয়েছে। কিন্তু বিএনপি তো ১৫ বছর ক্ষমতায় ছিল, কোনদিন এই ধরনের অপকর্ম নাটোরে হয়নি।
নাটোর পৌর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক ও সাবেক পৌর মেয়র শেখ ইমদাদুল হক আল মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময়ে অন্যান্যর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক রহিম নেওয়াজ, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম আফতাব, মোস্তাফিজুর রহমান শাহিন, জেলা বিএনপির সদস্য নাসিম উদ্দিন নাসিম, যুবদল সভাপতি এ. হাই তালুকদার ডালিম, পূজা উদযাপন পরিষদের সহ-সভাপতি এডভোকেট খগেন্দ্রনাথ রায়, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত সরকার, পৌর এলাকার বিভিন্ন মন্দির কমিটির নেতৃবৃন্দ প্রমুখ।