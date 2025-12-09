দাঁড়িপাল্লার জোয়ারে ভয়ে প্রতিপক্ষ, নির্বাচন পেছানোর ষড়যন্ত্র

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক

দাঁড়িপাল্লার জোয়ারে ভয়ে প্রতিপক্ষ, নির্বাচন পেছানোর ষড়যন্ত্র

ঢাকা–৮সহ সমগ্র বাংলাদেশে দাঁড়িপাল্লার যেই জোয়ার উঠেছে, তাতে প্রতিপক্ষ ভয় পেয়ে নির্বাচন পেছানোর ষড়যন্ত্র শুরু করেছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত ঢাকা–৮ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী অ্যাডভোকেট ড. হেলাল উদ্দিন।

তিনি বলেছেন, ঘোষিত সময়ের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন হতে হবে। ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধের রোডম্যাপে নির্বাচন আয়োজন করতে হবে— এটাই জনগণের প্রত্যাশা।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) বিকেলে পল্টন থেকে মগবাজারগামী প্রচার মিছিল শেষে বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে অনুষ্ঠিত পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

হেলাল উদ্দিন অভিযোগ করেন, ডাকসু, রাকসু, চাকসু, জাগসুতে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হওয়া একটি দল জাতীয় নির্বাচনের সম্ভাব্য পরাজয়ের ভয়ে এখন ভোট পেছানোর ব্যস্ততায় লিপ্ত। দাঁড়িপাল্লার প্রতি মানুষের সমর্থন দেখে তারা নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। একটি দল আচরণে, বক্তব্যে, কৌশলে আওয়ামী লীগের মতো হয়ে গেছে। তাদের কর্মকাণ্ডে আর আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ডে কোনো পার্থক্য নেই।

তিনি বলেন, দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিলে দুর্নীতি–সন্ত্রাস–চাঁদাবাজিমুক্ত একটি নিরাপদ রাষ্ট্র গড়ার পথ খুলবে। তবে নতুন বাংলাদেশ গড়ার সবচেয়ে বড় বাধা দুর্নীতি ও সন্ত্রাস। জামায়াতে ইসলামী এই কালো হাত ভেঙে জনগণের প্রত্যাশার বাংলাদেশ গড়তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বিএনপির এক নেতার বক্তব্য—জামায়াতের জন্য আওয়ামী লীগ ভালো ছিল—এই প্রসঙ্গে তিনি কড়া প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি বলেন, জামায়াতের জন্য নয়, যাদের ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষা করার প্রয়োজন ছিল, তাদের জন্য আওয়ামী লীগ ভালো ছিল। যারা দলের স্বার্থ বাদ দিয়ে নিজের ব্যাংক বাঁচাতে আঁতাত করেছেন, তাদের জন্য আওয়ামী লীগ ভালো ছিল।

সভাপতির বক্তব্যে জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি মুহাম্মদ শামছুর রহমান বলেন, একটি দল আওয়ামী লীগের মতো পাতানো নির্বাচন করতে চায়। তারা বুঝে গেছে দাঁড়িপাল্লার অগ্রযাত্রা থামানো যাচ্ছে না। তাই তারা এখন অপরাজনীতির পথ বেছে নিচ্ছে।

পথসভা শেষে বায়তুল মোকাররম উত্তর গেইট থেকে নেতাকর্মীরা পল্টন–বিজয়নগর–কাকরাইল–শান্তিনগর হয়ে মগবাজারের দিকে বিশাল প্রচার মিছিল নিয়ে অগ্রসর হন।

মিছিলে অংশ নেন মহানগরী দক্ষিণের কর্মপরিষদ সদস্য ও পল্টন থানা আমির শাহীন আহমেদ খান, শাহজাহানপুর পূর্ব থানা আমির মুহাম্মদ শরিফুল ইসলাম, মহানগরীর সহকারী প্রচার সম্পাদক ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ১৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদপ্রার্থী আবদুস সাত্তার সুমন, শাহবাগ পূর্ব থানা আমির আহসান হাবীব, মতিঝিল দক্ষিণ থানা আমির মাওলানা মোতাছিম বিল্লাহ, শাহজাহানপুর পশ্চিম থানা আমির মো. সরোয়ার হোসেনসহ ঢাকা–৮ আসনের দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ।

