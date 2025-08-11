দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের যুবারা

প্রকাশ : ১০ আগস্ট ২০২৫, ২২: ২৯

বাংলাদেশের যুবাদের শিরোপা উৎসব

জিম্বাবুয়েতে ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩৩ রানে জয়ে ট্রফি নিজেদের করে নিয়েছে বাংলাদেশ অনুর্ধ্ব ১৯ দল। ব্যাট-বলে দারুণ ছন্দে ম্যাচ জেতান রিজান হোসেন। ব্যাট হাতে ৯৫ রানের পর বল হাতে ৩৪ রানে ৫ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন রিজান।

টস হেরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে রিজানের ৯৫ রানে ভর করে বাংলাদেশের সংগ্রহ দাঁড়ায় ৫ উইকেটে ২৬৯ রান। এছাড়া কালাম সিদ্দিকী আলিনের ব্যাটে আসে ৬৫ রান। টপ অর্ডারের ব্যর্থতার পর মূলত আলীন ও রিজানের ব্যাটে ভর করে এই সংগ্রহ পায় বাংলাদেশের যুবারা। পাশাপাশি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ৩৮ রান করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে বান্দিলে বাথা ৫০ রানে নেন দুই উইকেট।

২৭০ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে রিজান হোসেন ও আল ফাহাদের বোলিং তোপে ২৩৬ রানে থামে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস। রিজান ৩৪ রানে নেন ৫ উইকেট। আল ফাহাদ ৫০ রানে নেন দুই উইকেট। প্রোটিয়াদের হয়ে সর্বোচ্চ ৪০ রান করেন আদনান লাগাদ্বিয়েন। এছাড়া জেসন রোলস করেন ৩৫ রান। ব্যাট-বলে দারুণ পারফরম্যান্স করে ম্যাচসেরা হয়েছেন রিজান হোসেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর
বাংলাদেশ: ২৬৯/৫, ৫০ ওভার (রিজান ৯৫, আলীন ৬৫, বাথা ২/৫০)
দক্ষিণ আফ্রিকা: ২৩৬/১০, ৪৮.৪ ওভার (আদনান ৪০, রোলস ৩৫, রিজান ৫/৩৪)
ফল: বাংলাদেশ ৩৩ রানে জয়ী।

