থাকছে ইনসাফের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার

আমার দেশ জনপ্রিয় বাংলা নিউজ পেপার

মাহফুজ সাদি

থাকছে ইনসাফের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার

জুলাই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) আসন্ন সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ইশতেহার প্রস্তুত করছে। দলটির ইশতেহারে রাষ্ট্র, নাগরিক ও প্রতিষ্ঠান—এই তিন স্তরে মৌলিক ও কাঠামোগত পরিবর্তন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে বলে জানা গেছে।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ইশতেহারে আধিপত্যবাদ মোকাবিলা এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সুরক্ষায় প্রতিরক্ষা সক্ষমতা সুসংহত করা, অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা জোরদার করা এবং সাংস্কৃতিক অনন্যতা সংরক্ষণ ও বিকাশে তরুণদের উদ্ভাবনী শক্তির সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সমাধান যুক্ত করা হবে।

সূত্র জানায়, গত ১৫ জানুয়ারি এহতেশাম হককে প্রধান ও ইশতিয়াক আকিবকে সেক্রেটারি করে ইশতেহার বিষয়ক উপকমিটি গঠনের কথা জানায় এনসিপি। আট সদস্যের এ কমিটি দ্রুত সময়ে দলের নির্বাচনি ইশতেহার প্রণয়ন ও খসড়া তৈরির কাজ চলছে। তবে তা এখনো সম্পূর্ণ রূপ পায়নি।

দলটির একাধিক নেতা জানান, বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য একটি ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা হবে—যেখানে মৌলিক অধিকার, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত থাকবে। এ লক্ষ্য অর্জনে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্নীতিমুক্ত, জবাবদিহিমূলক ও সেবামুখী করে পুনর্গঠনের জন্য বাস্তবসম্মত, সময়োপযোগী ও সমাধানকেন্দ্রিক ইশতেহার জাতির সামনে উপস্থাপন করা হবে।

সূত্র আরো জানায়, দলের নির্বাচনি ইশতেহারে গণঅভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকীতে এনসিপি ঘোষিত ২৪ দফা ইশতেহারের মধ্যে আগামী পাঁচ বছর পূর্ণ করা সম্ভব যেসব বিষয়, সেগুলোর সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকবে। এছাড়া জাতীয় বাজেটের সুষম বণ্টন, অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরতার জন্য লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা, ধনীদের ওপর অতিরিক্ত করারোপসহ সরকারের আয় বাড়ানোর নানা পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি থাকবে।

সূত্রমতে, ইশতেহারে মন্ত্রী-এমপিসহ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বার্ষিক আয়সহ সম্পদের হিসাব সুস্পষ্টভাবে পোর্টালে প্রকাশ ও নিয়মিত হালনাগাদ করা, এশিয়ার মধ্যে সর্বনিম্নে অবস্থান করা বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত বাড়ানো, শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি প্রতিষ্ঠা, তুলনামূলক কম আয়ের মানুষের করমুক্ত সীমা বৃদ্ধি করে ধনীদের ক্ষেত্রে বাড়ানো, নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বাস্তবমুখী লক্ষ্যমাত্রা ও খাতভিত্তিক স্বল্প (পাঁচ বছরের জন্য), মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন এবং এক মাসের পিতৃত্বকালীন ছুটি বাধ্যতামূলক, কর্মজীবী মায়েদের জন্য ডে কেয়ার সেন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যবিষয়ক ডেটাবেস স্থাপন, জাতীয় ডিজিটাল সার্ভার প্রতিষ্ঠা, প্রবাসীদের জন্য অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় গুচ্ছ পরিকল্পনা থাকবে।

এছাড়া দেশের সার্বভৌমত্ব সুরক্ষায় প্রতিরক্ষা সক্ষমতা সুসংহত করা, প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য মধ্যপাল্লার মিসাইল ও উন্নত প্রযুক্তির ড্রোন সংগ্রহ, গুম-খুনে জড়িত র‍্যাব বিলুপ্ত করা, বাহিনীগুলোর সংস্কারে ‘ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশন’ গঠনের প্রতিশ্রুতি থাকবে।

গত ৩ আগস্ট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এনসিপির সমাবেশ থেকে ‘সেকেন্ড রিপাবলিক’ প্রতিষ্ঠায় ২৪ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেন দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। দল ঘোষিত সে ২৪ দফা ইশতেহারের আলোকেই আসন্ন সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ইশতেহার ঘোষণা করবে এনসিপি।

Source: https://www.dailyamardesh.com/politics/amd5voe5u6nhv

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here