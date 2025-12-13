তিন দিনেই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারাল নিউজিল্যান্ড

ওয়েলিংটন টেস্টে তিন দিনেই জিতেছে নিউজিল্যান্ড। জ্যাকব ডাফির দুর্দান্ত বোলিংয়ে ৯ উইকেটে জিতে নিয়েছে কিউইরা। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ম্যাচেই দ্বিতীয়বারের মতো ৫ উইকেট তুলে নেন ডাফি। তাকে সঙ্গ দেন অভিষিক্ত পেসার মিচেল রায়ে, নেন ৩ উইকেট।
দ্বিতীয় ইনিংসে ১০ ওভারে ২ উইকেটে ৩২ রানে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আজ তৃতীয় দিনে বাকি ৮ উইকেট হারিয়েছে ৯৬ রানে। তাতে ৪৬.২ ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১২৮ রানে অলআউট হওয়ায় জয়ের জন্য মাত্র ৫৬ রানের লক্ষ্য পায় নিউজিল্যান্ড। টম ল্যাথামের (৯) উইকেটটি হারিয়ে জয় তুলে তিন ম্যাচের সিরিজে ১–০–তে এগিয়ে গেল ল্যাথামের দল। আগামী ১৮ ডিসেম্বর মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে শুরু হবে তৃতীয় ও শেষ টেস্ট।
দ্বিতীয় দিনে একটি উইকেট পেয়েছিলেন ডাফি। আজ নেন আরও ৪ উইকেট। তার বোলিংয়ে সকালের সেশনেই ৯৮ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এখান থেকে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। কাভেম হজ সর্বোচ্চ ৩৫ রান করেন। জাস্টিন গ্রিভসের ব্যাট থেকে আসে ২৫ রান। সপ্তম উইকেটে গ্রিভস ও ইমলাচের ২৫ রানই ইনিংসে সর্বোচ্চ রানের জুটি।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ২০৫ ও ১২৮ (হজ ৩৫, চেজ ২৫, কিং ২২; ডাফি ৫/৩৮, রায়ে ৩/৪৫)
নিউজিল্যান্ড: ২৭৮/৯ ডিক্লেয়ার ও ৫৭/১ (কনওয়ে ২৮*, উইলিয়ামসন ১৬*, ল্যাথাম ৯; ফিলিপ ১/১৭)
ফল: নিউজিল্যান্ড ৯ উইকেটে জয়ী।
ম্যাচসেরা : জ্যাকব ডাফি (নিউজিল্যান্ড)
সিরিজ: ৩ ম্যাচের সিরিজে নিউজিল্যান্ড ১–০ ব্যবধানে এগিয়ে।