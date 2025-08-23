তাহিরের ঘূর্ণিতে সাকিবের অ্যান্টিগা বিধ্বস্ত, গায়ানার বিশাল জয়

- খেলাধুলা প্রতিবেদক
ইমরান তাহিরের লেগ স্পিনের ভেলকিতেই যেন খেই হারিয়ে ফেলল সাকিব আল হাসানের দল অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকন্স। তার বিধ্বংসী বোলিংয়ে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (সিপিএল) ম্যাচে বড় ব্যবধানে হেরেছে সাকিবের দল। প্রোটিয়া এই স্পিনার মাত্র ২১ রান দিয়ে একাই তুলে নিয়েছেন ৫ উইকেট, যা অ্যান্টিগার ব্যাটিং লাইনআপকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে এবং তাকে এনে দিয়েছে ম্যাচসেরার পুরস্কার।
২১১ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে করিম গোরের ১৪ বলে ৩১ রানের ইনিংসে উড়ন্ত সূচনা পেয়েছিল অ্যান্টিগা। পাওয়ার প্লের ৬ ওভারে দলটি ৭৭ রান তুলে জয়ের স্বপ্নও দেখছিল। কিন্তু ৪.৩ ওভারে ৬৬ রানের মাথায় গোর আউট হলে মাঠে নামেন সাকিব। একটি ছক্কা মেরে ভালো কিছুর ইঙ্গিত দিলেও ইমরান তাহিরের শিকার হয়ে ৭ বলে ৮ রানেই থামেন তিনি। সাকিবের বিদায়ের পরই শুরু হয় অ্যান্টিগার ব্যাটিং বিপর্যয়।
এরপর একে একে শামার স্প্রিঙ্গার, ইমাদ ওয়াসিম, ওবেড ম্যাককয় এবং উসামা মীরকে সাজঘরে ফিরিয়ে নিজের ৫ উইকেট পূর্ণ করেন তাহির। তার ঘূর্ণি জাদুতে ১৫.২ ওভারে মাত্র ১২৮ রানেই অলআউট হয়ে যায় অ্যান্টিগা।
এর আগে, গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়ার্সের শুরুটা অবশ্য ধীরগতির ছিল। প্রথম ৬ ওভারে তাদের স্কোর ছিল মাত্র ৩৬ রান। কিন্তু ১১তম ওভারে দলীয় ৬৪ রানে কেভলন অ্যান্ডারসন বিদায় নেওয়ার পর ম্যাচের চিত্র পুরোপুরি পাল্টে যায়। শাই হোপ এবং শিমরন হেটমায়ার মিলে ১০৬ রানের বিধ্বংসী এক জুটি গড়েন। ৫৪ বলে ৮২ রানের দুর্দান্ত এক ইনিংস খেলেন হোপ, যেখানে ছিল ৬টি চার ও ৫টি ছয়। অন্যদিকে, হেটমায়ার মাত্র ২৬ বলে পাঁচটি করে চার ও ছয়ের সাহায্যে ৬৫ রানে অপরাজিত থাকেন। শেষদিকে রোমারিও শেফার্ডের ৮ বলে ২৫ রানের ক্যামিওতে ৩ উইকেটে ২১১ রানের পাহাড় গড়ে গায়ানা।
ব্যাট হাতে ব্যর্থ হওয়ার আগে বল হাতেও নিষ্প্রভ ছিলেন সাকিব। এদিন দুই ওভার বল করে কোনো উইকেট না পেয়ে তিনি ১৬ রান দেন। এই ম্যাচে ৮৩ রানের বড় ব্যবধানে হারলেও, ৫ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে সাকিবের দল অ্যান্টিগা।