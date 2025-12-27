তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে রেকর্ড উপস্থিতি নির্বাচনের প্রস্তুতির প্রমাণ

আমার দেশ অনলাইন
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে রাজধানীর ৩০০ ফিট এলাকায় মৌসুমের সবচেয়ে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ উপেক্ষা করে রেকর্ড সমাগম দেশের মানুষের নির্বাচন প্রস্তুতির স্পষ্ট প্রমাণ।
তিনি আরও জানান, আসন্ন সাধারণ নির্বাচন ও গণভোট নির্ধারিত সময়েই অনুষ্ঠিত হবে-এ নিয়ে আর কোনো সংশয় নেই।
শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেয়া এক স্ট্যাটাসে শফিকুল আলম বলেন, সাধারণ নির্বাচন ও গণভোট এখন আর মাত্র সাত সপ্তাহ ৪৯ দিন দূরে। নির্বাচন সময়মতো অনুষ্ঠিত হবে কি না, সে বিষয়ে তার কখনোই সংশয় ছিল না, যদিও কিছু সময় তাকে নিজের উচ্ছ্বাস সংযত করতে হয়েছে।
তবে বৃহস্পতিবারের ঘটনাবলি সমালোচকদের মনে থাকা শেষ সন্দেহটুকুও দূর করে দিয়েছে। ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন নির্ধারিত সময়েই হবে-এ নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন নেই।
তিনি আরও লেখেন, এক-দুদিনের মধ্যেই জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেয়া শুরু হবে। এরপর হাজার হাজার প্রার্থী নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যাবেন। ছাপাখানাগুলো পুরোদমে চালু হবে এবং টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে শুরু হবে নির্বাচনকেন্দ্রিক বিতর্ক, যার প্রতিধ্বনি পৌঁছে যাবে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত।
স্ট্যাটাসের শেষে প্রেস সচিব বলেন, বাংলাদেশ গভীর ক্ষত বহন করছে, ক্রমেই প্রশস্ত হয়ে চলা একটি বিভাজন। এই বিভাজন দূর করতে পারে একমাত্র একটি সত্যিকার অর্থে বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তারেক রহমানকে ঘিরে রাজধানীতে এমন জনসমাগম এবং তা নিয়ে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের মন্তব্য আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক মাঠের উত্তাপ ও জনসম্পৃক্ততার ইঙ্গিত দিচ্ছে।