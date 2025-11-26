তফসিল ঘোষণার পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো হবে

আমার দেশ অনলাইন
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয়। তবে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর পরিস্থিতি ভালো হবে। নির্বাচনে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় আলাদা আলাদা ব্যবস্থা নেয়া হবে।
বুধবার সকালে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বিজিবি সদর দফতরে দলের নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ও মহড়া পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।
সিইসি বলেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নির্বাচনে তাদের দায়িত্ব পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই ভোটে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করে সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন উপহার দিতে পারব।