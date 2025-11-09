ঢাকাসহ ১৫ জেলায় নতুন ডিসি, মাঠ প্রশাসনে বড় রদবদল

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মাঠ প্রশাসনে একটি বড় রদবদল এনেছে। এর অংশ হিসেবে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের ১৫টি জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। শনিবার (৮ নভেম্বর) দিবাগত রাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আমিনুল ইসলামের সই করা প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, এই আদেশ জনস্বার্থে অবিলম্বে কার্যকর হবে। এই নিয়োগের আওতায় ঢাকার নতুন জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন বরগুনার সাবেক ডিসি মোহাম্মদ শফিউল আলম।

বদলি হওয়া কর্মকর্তাদের মধ্যে ছয়জন এক জেলা থেকে অন্য জেলায় ডিসি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন। বাগেরহাটের ডিসি আহমেদ কামরুল হাসানকে নোয়াখালীতে, কুষ্টিয়ার ডিসি আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীনকে হবিগঞ্জে এবং ভোলার ডিসি মো. আজাদ জাহানকে গাজীপুরে বদলি করা হয়েছে। এছাড়া সিরাজগঞ্জের ডিসি মুহাম্মদ নজরুল ইসলামকে গাইবান্ধায় ও খুলনার ডিসি মো. তৌফিকুর রহমানকে বগুড়ার ডিসি হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।

অন্যদিকে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরে কর্মরত আরও নয়জন কর্মকর্তাকে নতুন করে ডিসির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সচিব (উপসচিব) মো. আমিনুল ইসলামকে সিরাজগঞ্জ এবং সিলেট জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সন্দ্বীপ কুমার সিংহকে বরগুনার ডিসি করা হয়েছে। বাণিজ্য উপদেষ্টার একান্ত সচিব মো. আব্দুল্লাহ আল মাহমুদকে মাগুরা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আবু সাঈদকে পিরোজপুর এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের পাবনার জোনাল সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা মিজ আফরোজা আখতারকে সাতক্ষীরার ডিসি পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া, স্থানীয় সরকার ফেনীর উপপরিচালক গোলাম মো. বাতেন বাগেরহাটে, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীর একান্ত সচিব স. ম. জামশেদ খোন্দকার খুলনায়, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পরিচালক মো. ইকবাল হোসেন কুষ্টিয়ায় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপসচিব ডা. শামীম রহমান ভোলায় নতুন ডিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

