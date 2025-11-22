ঢাকায় ভূমিকম্পের ঘটনায় জাতিসংঘ ও যুক্তরাষ্ট্রের সংহতি প্রকাশ

- ২৪ ডেস্ক
ঢাকায় শুক্রবারের ভূমিকম্পে হতাহতের ঘটনায় গভীর সহানুভূতি ও সংহতি প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পৃথক বার্তায় তারা ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার কথা জানিয়েছে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে এখন পর্যন্ত অন্তত ১০ জন নিহত এবং কয়েকশ মানুষ আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
বাংলাদেশে জাতিসংঘের কার্যালয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানায়, তারা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। একই সঙ্গে সংস্থাটি ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত সকলের প্রতি সংহতি ও গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছে।
এদিকে, ঢাকার মার্কিন দূতাবাসও এক পৃথক বার্তায় শুক্রবারের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে।
উল্লেখ্য, শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫.৭। ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীর মাধবদীতে, যা ঢাকার আগারগাঁওয়ের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত।
তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল নরসিংদী থেকে ১৪ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণপশ্চিমে এবং ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে।