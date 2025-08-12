ড. ইউনূসের সঙ্গে আনোয়ার ইব্রাহীমের দ্বিপক্ষীয় বৈঠক

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মালয়েশিয়া সফরের দ্বিতীয় দিনে প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহীমের সঙ্গে বৈঠকে করছেন। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) স্থানীয় সময় সকাল ১০টার দিকে পারদানা পুত্রা ভবনে বৈঠকে শুরু হয়।
পারদানা পুত্রা ভবনে ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে স্বাগত জানান মালয়েশিয়ায় প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহীম। এ সময় উভয় দেশের জাতীয় সংগীত বাজানো হয়। পরে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের সফরকারীদের সঙ্গে সেই দেশের কূটনীতিক ব্যবসায়ী ও অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।
এ সফরে ড. মুহাম্মদ মালয়েশিয়ার ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে বেশ কয়েকটি সেশনে অংশ নেবেন। তিন দিনের এই সফরে মালয়েশিয়ার সঙ্গে ৫টি সমঝোতা স্মারক সইয়ের কথা রয়েছে, যার মাধ্যমে প্রতিরক্ষা, শ্রমবাজার, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, রোহিঙ্গা সংকট সমাধানসহ বেশ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে আলোচনার কথা রয়েছে।