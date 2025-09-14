ডিএসইতে প্রথম ঘণ্টায় লেনদেন ২২১ কোটি টাকা

দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) সবগুলো মূল্য সূচকের উত্থানে লেনদেন চলছে। এদিন বেলা ১১টা পর্যন্ত এক্সচেঞ্জটির লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ সিকিউরিটিজের দর বেড়েছে। এসময় পর্যন্ত ডিএসইতে ২২১ কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয়েছে।
বাজার বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বেলা ১১টা পর্যন্ত দেশের প্রধান পুঁজিবাজারের ডিএসইএক্স মূল্যসূচক আগের দিনের তুলনায় ২৪ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ৫৪৮ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। আর শরীয়াহ কোম্পানিগুলোর সূচক ডিএসইএস ৯ পয়েন্ট বেড়ে এক হাজার ২০৫ পয়েন্টে অবস্থান করছে। এছাড়া বাছাই করা ভালো ৩০ কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক আগের দিনের তুলনায় ৮ পয়েন্ট বেড়ে ২ হাজার ১৫৯ পয়েন্টে উঠেছে।
প্রথম ঘণ্টায় ডিএসইর লেনদেনে অংশ নেওয়া ৩৯০টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের মধ্যে দর বেড়েছে ২১৯টির। বিপরীতে কমেছে ৮৫টির। আর ৮৬টির দর অপরিবর্তিত ছিল।
বেলা ১১টা পর্যন্ত ডিএসইতে মোট ২২১ কোটি ১১ লাখ টাকার সিকিউরিটিজ লেনদেন হয়েছে। বৃহস্পতিবার এ সময় পর্যন্ত ২১০ কোটি ২২ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছিল।
রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে প্রথম ঘণ্টার লেনদেনে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে শাইনপুকুর সিরামিক লিমিটেডের শেয়ার। এই সময় পর্যন্ত কোম্পানিটির মোট ৯ কোটি ৯৪ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রথম ঘণ্টায় ১৩ কোটি ২৫ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়ে তালিকায় শীর্ষে ছিল সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট লিমিটেড।