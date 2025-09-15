ডার্বিতে সিটির দাপট, নাটকীয় জয়ে শীর্ষে লিভারপুল

- খেলাধুলা ডেস্ক
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ম্যানচেস্টার ডার্বিতে আর্লিং হাল্যান্ডের বিধ্বংসী পারফরম্যান্সে নগর প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনাইটেডকে সহজেই হারিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। ম্যাচে জোড়া গোল করেন এই নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার। অন্যদিকে, মোহাম্মদ সালাহর শেষ মুহূর্তের গোলে বার্নলির বিপক্ষে কষ্টার্জিত জয় তুলে নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থান (১২ পয়েন্ট) ধরে রেখেছে লিভারপুল।
ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে ৩-০ গোলের বড় জয় পায় সিটি। ম্যাচের শুরু থেকেই আধিপত্য বিস্তার করে খেলতে থাকে পেপ গার্দিওলার শিষ্যরা। ১৮ মিনিটে জেরেমি ডকুর ক্রস থেকে হেডে গোল করে সিটিকে এগিয়ে দেন ফিল ফোডেন, যিনি এই মৌসুমে প্রথমবারের মতো শুরুর একাদশে সুযোগ পেয়েছিলেন।
দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ধার আরও বাড়ায় সিটি। ৫৩ মিনিটে নিজের প্রথম গোল করেন আর্লিং হালান্ড। এর ঠিক ১৫ মিনিট পর, অর্থাৎ ৬৮ মিনিটে তিনি নিজের দ্বিতীয় এবং দলের তৃতীয় গোলটি করে ইউনাইটেডের ঘুরে দাঁড়ানোর সব আশা শেষ করে দেন। এই জয়ে ৪ ম্যাচে দুই জয়ে টেবিলের অষ্টম স্থানে উঠে এসেছে সিটি। অন্যদিকে, এক জয়ে ১৪তম স্থানেই রইল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।
দিনের আরেক ম্যাচে পয়েন্ট হারানোর শঙ্কায় পড়েছিল লিভারপুল। নবাগত বার্নলির বিপক্ষে নির্ধারিত ৯০ মিনিট পর্যন্ত গোলশূন্য ছিল ম্যাচ। তবে যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে (৯০+৫) পেনাল্টি পায় লিভারপুল। বার্নলির হ্যানিবল মেজব্রি নিজেদের ডি-বক্সে হ্যান্ডবল করলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। স্পট কিক থেকে গোল করতে কোনো ভুল করেননি মোহাম্মদ সালাহ।
এই নাটকীয় জয়ে প্রিমিয়ার লিগে শতভাগ জয়ের রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রাখল লিভারপুল। এখন পর্যন্ত খেলা চারটি ম্যাচের সবকটিতেই জিতেছে তারা।