টি-টোয়েন্টি সিরিজের শুরুতেই হারল পাকিস্তান

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশ : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ০১: ০৫

ব্যাটিং বিপর্যয়ে ফের হারের মুখ দেখল পাকিস্তান। দক্ষিণ আফ্রিকা জিতল ৫৫ রানে। দুরন্ত এ জয়ে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু করল প্রোটিয়ারা। সিরিজে এগিয়ে গেল ১-০ ব্যবধানে। টেস্ট সিরিজটা জয়ে শুরু করেছিল পাকিস্তান। কিন্তু টি-টোয়েন্টিতে শুরুটা জয়ে রঙাতে পারল না তারা। দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট জিতে সিরিজে ড্র করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। এবার সেই জয়ের ছন্দটা তারা বইয়ে নিয়ে গেল টি-টোয়েন্টি সিরিজেও।

রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে শুরুতে মাঠে নেমে দাপুটে ব্যাটিং করতে থাকে দক্ষিণ আফ্রিকা। রিজা হেনড্রিকস হাঁকান দারুণ এক হাফসেঞ্চুরি। যদিও তার ব্যাটিংয়ে মিলছিল সেঞ্চুরির আভাস। কিন্তু জাদুকরী তিন অঙ্কের দেখা পাননি। সন্তুষ্ট থেকে যান ৬০ রানে। তার ফিফটির ওপর ভর করেই ৯ উইকেট হারিয়ে ১৯৪ রানের চ্যালেঞ্জিং পুঁজি গড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা।

রিজা হেনড্রিকসের অর্ধশতকের সঙ্গে দলীয় স্কোরে ৩৩ রান যোগ করেন টনি ডি জর্জি। ৩৬ রানের দারুণ কার্যকরী এক ইনিংস খেলেন ম্যাচসেরা জর্জ লিন্ডে। আর ২৩ রান আসে কুইন্টন ডি ককের ব্যাট ছুঁয়ে। পাকিস্তানের জার্সিতে ৪ ওভার বোলিং করে ২৬ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন মোহাম্মদ নাওয়াজ। সমান চার ওভারে ৩১ রান খরচায় ২টি উইকেট পেয়েছেন সাইম আইয়ুব।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালো করতে পারেনি পাকিস্তান। ৪৩ রান তুলতেই নাই হয়ে যায় স্বাগতিকদের ৩ উইকেট। ২৪ রান করে সাজঘরের পথ ধরেন উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান সাহিবজাদা ফারহান। বাবর আজম শূন্য আর সালমান আগা ২ রানে বিদায় নেন। সাইম ৩৭ ও মোহাম্মদ নাওয়াজ এনে দেন ৩৬ রান। ফলে ১৩৯ রানে গুটিয়ে যায় পাকিস্তান।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

দক্ষিণ আফ্রিকা: ১৯৪/৯, ২০ ওভার (রিজা ৬০, লিন্ডে ৩৬, জর্জি ৩৩, ডি কক ২৩; নাওয়াজ ৩/২৬ ও সাইম ২/৩১)।

পাকিস্তান: ১৩৯/১৯, ১৮.১ ওভার (সাইম ৩৭, নাওয়াজ ৩৬, ফারহান ২৪; করবিন ৪/১৪, লিন্ডে ৩/৩১ ও লিজার্ড ২/২১)।

ফল: দক্ষিণ আফ্রিকা ৫৫ রানে জয়ী।

ম্যাচসেরা: জর্জ লিন্ডে।

