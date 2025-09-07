জিম্বাবুয়ের দাপুটে বোলিংয়ে বিধ্বস্ত শ্রীলঙ্কা

- খেলাধুলা প্রতিবেদক
শ্রীলঙ্কাকে মাত্র ৮০ রানে গুটিয়ে দিয়ে সফরকারীদের জয়রথ থামাল জিম্বাবুয়ে। দুর্দান্ত বোলিংয়ের পর ব্যাটসম্যানদের দায়িত্বশীলতায় ৫ উইকেটের সহজ জয় তুলে নিয়েছে স্বাগতিকরা। এই জয়ে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-১ সমতায় ফিরল সিকান্দার রাজার দল।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই জিম্বাবুয়ের বোলারদের তোপের মুখে পড়ে শ্রীলঙ্কা। সিকান্দার রাজা ও ব্র্যাড ইভান্সের বিধ্বংসী বোলিংয়ে ১৭.৪ ওভারে মাত্র ৮০ রানেই অলআউট হয়ে যায় তারা। এটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ক্রিকেটে শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দলীয় স্কোর। এর আগে ২০২৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৭৭ রানে গুটিয়ে যাওয়ার লজ্জায় পড়েছিল দলটি।
শ্রীলঙ্কার ইনিংসে ধস নামানোর মূল কারিগর ছিলেন অধিনায়ক সিকান্দার রাজা ও পেসার ব্র্যাড ইভান্স। রাজা ১১ রান খরচায় ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা নির্বাচিত হন। সমান ৩ উইকেট নেন ইভান্সও। এছাড়া ব্লেসিং মুজারাবানি শিকার করেন ২ উইকেট। সফরকারীদের পক্ষে সর্বোচ্চ ২০ রান আসে কামিল মিশারার ব্যাট থেকে।
ছোট লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে জিম্বাবুয়েও শুরুতে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়েছিল। ওপেনিংয়ে ব্রায়ান বেনেট ও তাদিওয়ানশে মারুমানি ২০ রানের জুটি গড়লেও মারুমানি ১৭ রানে আউট হওয়ার পর দ্রুত আরও দুটি উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে তারা।
তবে রায়ান বার্ল ও তাশিংগা মুশেকিওয়ার ব্যাটে সেই চাপ সামলে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় স্বাগতিকরা। মুশেকিওয়া ২১ ও বার্ল ২০ রানে অপরাজিত থেকে ৩৪ বল হাতে রেখেই দলের জয় নিশ্চিত করেন। শ্রীলঙ্কার হয়ে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট নেন দুশমন্থ চামিরা। এই জয়ের ফলে সিরিজের শেষ ম্যাচটি এখন অঘোষিত ফাইনালে পরিণত হয়েছে, যা একই ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে।