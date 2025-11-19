‘জামায়াত ক্ষমতায় গেলে নারীদের জন্য কর্মক্ষেত্র হবে নিরাপদ’

‘জামায়াত ক্ষমতায় গেলে নারীদের জন্য কর্মক্ষেত্র হবে নিরাপদ’

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমীর (ঢাকা-৮ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী) অ্যাডভোকেট ড. হেলাল উদ্দিন বলেছেন, জামায়াত ক্ষমতায় গেলে নারীদের জন্য নিরাপদ কর্মক্ষেত্র গড়ে তুলবে।

জামায়াতে ইসলামী পল্টন থানার উদ্যোগে আজ (মঙ্গলবার) বিকেলে স্থানীয় নারীদের সঙ্গে এক উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য ও পল্টন থানা আমির শাহীন আহমেদ খানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন মহানগর দক্ষিণের ব্যবসায়ী বিভাগের সহ-সভাপতি আইয়ুব আলী ফরাজি। এছাড়াও অনুষ্ঠানে পল্টন থানার বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঢাকা-৮ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী ড. হেলাল উদ্দিন বলেন, ‘‘জামায়াত ক্ষমতায় গেলে নারীদের ঘরে বন্দি করবে না। কারণ নারীদের ঘরে বন্দি করে রাখা ইসলামী রাষ্ট্রের নীতিতেও নেই, জামায়াতে ইসলামীর নীতিতেও নেই।”

তিনি বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রাম মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে এদেশের নারী সমাজের রক্ত-ঘাম লেগে আছে। নারীদের অবদান অনস্বীকার্য। তাই নারী সমাজকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা সম্ভব নয়। নারীদের ঘরে বন্দি নয় বরং জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় গেলে নারীদের যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের মূল্যায়ন করা হবে, তাদের জন্য নিরাপদ কর্মক্ষেত্র গড়ে তুলবে। নারী সমাজের অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে। ইসলামী বিধান মোতাবেক নারী তার প্রাপ্য সম্মান-মর্যাদা ও অধিকার লাভ করবে। নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করতে জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রীয়ভাবে পদক্ষেপ নেবে।

ঢাকা -৮ আসনকে একটি নিরাপদ নগরী হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করে ড. হেলাল উদ্দিন বলেন, আগামীতে জনগণ তাকে নির্বাচিত করলে ঢাকা-৮ আসনকে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজ-দুর্নীতিমুক্ত একটি নিরাপদ ও বাসযোগ্য মানবিক এলাকা হিসেবে গড়ে তুলবেন। জনভোগান্তি দূরীকরণে নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস- বিদুৎ ও পানি সরবরাহের পদক্ষেপ নেওয়া হবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা জনগণের দৌড়গৌড়ে পৌঁছাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার পাশাপাশি শিশুদের মেধা বিকাশে খেলাধুলা ও সুস্থ বিনোদনের আয়োজন করা হবে। মাদক মুক্ত করতে যুব সমাজের জন্য খেলাধুলা ও শরীর চর্চার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবস্থা করা হবে।

