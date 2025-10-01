জামায়াত আমিরের সঙ্গে সুইডেনের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

- ২৪ ডেস্ক
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত নিকোলাস উইকস। বুধবার সকালে রাজধানীর বসুন্ধরায় আমিরের কার্যালয়ে এ প্রাতরাশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি, দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, বাণিজ্য ও কূটনৈতিক অগ্রগতির মতো বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়। সাক্ষাৎকালে সুইডেনের রাষ্ট্রদূত ডা. শফিকুর রহমানের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন এবং তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।
উভয় পক্ষই বাংলাদেশ ও সুইডেনের মধ্যে অর্থনৈতিক এবং উন্নয়নমূলক সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে।
এই বৈঠকে সুইডেন দূতাবাসের বাণিজ্য, রাজনীতি এবং যোগাযোগ বিভাগের প্রধান ওলে লুন্ডিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে আলোচনায় অংশ নেন দলের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসাইন, আমিরে জামায়াতের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মাহমুদুল হাসান এবং নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক রাশেদুল ইসলাম।
জামায়াতের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অত্যন্ত আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছে।