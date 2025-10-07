জামায়াত আমিরের সঙ্গে জাতিসংঘ প্রতিনিধি দলের বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার
প্রকাশ : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১২: ০৬

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও বৈঠক করেছেন জাতিসংঘের ঢাকা অফিসের আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইস। মঙ্গলবার সকালে জামায়াত আমিরের বসুন্ধরা কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠক শেষে প্রেস ব্রিফিংয়ে দলের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বৈঠকে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় হয়েছে। জামায়াত আমির তার অফিসে আসায় জাতিসংঘ প্রতিনিধি দলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বৈঠকের শুরুতেই তারা জামায়াত আমিরের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়েছেন গোয়েন লুইস। বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে তারা আশাবাদী। সে ব্যাপারে জামায়াতের ভূমিকা ও প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সংস্কার, জুলাই সনদ বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য হলে নির্বাচন নিরপেক্ষ হতে পারে- সেবিষয়ে মতবিনিময় হয়েছে।

এ সময় মায়ানমার ও পার্বত্যঅঞ্চলের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, মায়ানমারে যে মানবিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে- এ বিষয়ে সমাধানে জাতিসংঘসহ সবার সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। তাহলে এ জাতি সংকট থেকে মুক্তি পাবে।

জামায়াত আমির বলেছেন, এখানে রাজনৈতিক দল হিসেবে সরাসরি জামায়াত সম্পৃক্ত হতে পারে না। সেক্ষেত্রে কিছু ইসলামিক এনজিও তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে, এ মানবিক সহায়তায় তাদের পাশে আমরাও আছি।

গোলাম পরওয়ার বলেন, আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে দেশ যে নতুন একটি রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে যাচ্ছে, আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়ে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন জাতিসংঘ প্রতিনিধিরা।

এ সময় জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের কর্মকর্তা হুমা খান এবং জামায়াতের পক্ষে ব্যারিস্টার আরমান উপস্থিত ছিলেন।

