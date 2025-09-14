জামায়াতের সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে নামার এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি ৩ দল

স্টাফ রিপোর্টার
প্রকাশ : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২: ০২

জুলাই সনদের আইনিভিত্তি ও সে অনুযায়ী আগামী জাতীয় নির্বাচনসহ বিভিন্ন দাবিতে যুগপৎ আন্দোলনে নামছে জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন ইসলামী ও সমমনা দল। এরই অংশ হিসেবে রোববার কর্মসূচি ঘোষণা করবে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস। অন্যান্য দল আগামীকাল সোমবার আলাদা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তাদের কর্মসূচি ঘোষণা করবে বলে জানা গেছে।

তবে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ছাড়া অন্য কোনো দল ‘যুগপৎ কর্মসূচির’ বিষয়টি উল্লেখ না করে নিজস্ব কর্মসূচি বলে দাবি করেছে। এছাড়া এনসিপি ও গণঅধিকার পরিষদ জানিয়েছে, যুগপৎ কর্মসূচির বিষয়ে আলোচনা হলেও এ বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এবি পার্টি জানিয়েছে, এ বিষয়ে কোনো আলোচনা বা সিদ্ধান্ত হয়নি।

শনিবার বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সমমনা আট দলের ঘোষিত যুগপৎ কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রতিটি দল পৃথকভাবে সংবাদ সম্মেলন করে কর্মসূচি ঘোষণা করবে। এরই ধারাবাহিকতায় রোববার বেলা ১১টায় রাজধানীর পুরানা পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এতে দলটির আমির মাওলানা মুহাম্মাদ মামুনুল হক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেবেন এবং চার দফা দাবি আদায়ে যুগপৎ কর্মসূচি ঘোষণা করবেন।

দাবিগুলো হলোঅবিলম্বে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন। আওয়ামী লীগের দোসর ও আধিপত্যবাদী ভারতের দেশীয় এজেন্ট জাতীয় পার্টির রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উচ্চকক্ষে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতি বাস্তবায়ন এবং লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি।

রোববারের কর্মসূচি ঘোষণা প্রসঙ্গে দলটির মহাসচিব মাওলানা জালালুদ্দীন আহমদ বলেন, সব দলের পক্ষ থেকে সোমবার একযোগে কর্মসূচি দেওয়ার কথা ছিল। তবে ওইদিন আমাদের আমিরের অন্য কর্মসূচি থাকায় একদিন আগেই তা ঘোষণা করা হচ্ছে।

জামায়াতে ইসলামী

জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকেও আগামীকাল সোমবার কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। এ বিষয়ে দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ড. এএইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আগামীকাল সংবাদ সম্মেলন করা হবে। মগবাজারে আল-ফালাহ মিলনায়তনে দুপুর ১২টায় এই সম্মেলন হওয়ার কথা রয়েছে।

ইসলামী আন্দোলন

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম গতকাল এক বিবৃতিতে বলেছেন, চব্বিশের জুলাইয়ে ছাত্র-জনতা রক্ত ও জীবন দিয়েছে দেশ থেকে স্বৈরতন্ত্রকে চিরতরে উৎখাত করতে। কিন্তু অতীব দুঃখের সঙ্গে দেখছি, মৌলিক সংস্কার সম্পন্ন না করে, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি নিশ্চিত না করে এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়ন না করেই যেনতেন উপায়ে নির্বাচন আয়োজন করে দেশকে আবারো পুরোনা অশুভ আবর্তে নিক্ষেপ করার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। এমন বাস্তবতায় স্বৈরাচারবিরোধী সব রাজনৈতিক, সামাজিক শক্তির সমন্বয়ে যুগপৎ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে ইনশাআল্লাহ।

তিনি বলেন, জুলাইয়ে হাসিনার বিরুদ্ধে যে সাহসিকতা ও ঝুঁকি নিয়ে নেমেছিলাম সে প্রতিজ্ঞায় আবারও মাঠে অবস্থান নেবে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। আমাদের দাবি সুস্পষ্ট। আমরা জুলাই সনদের বাস্তবায়ন চাই, এর আইনি ভিত্তি চাই। দ্রুততার সঙ্গে ফ্যাসিবাদের বিচার নিশ্চিত করতে চাই। ফ্যাসিবাদের দোসরদের রাজনীতিতে পুনর্বাসন বন্ধ করতে চাই। পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন চাই। সোমবার আমাদের কর্মসূচি তুলে ধরা হবে ইনশাআল্লাহ।

খেলাফত মজলিস

খেলাফত মজলিসের যুগ্ম মহাসচিব অধ্যাপক আব্দুল জলিল বলেন, সোমবার আমাদের সংবাদ সম্মেলন হবে। সেখান থেকে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দেওয়া, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি, উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতি চালুর দাবিতে কর্মসূচি দেওয়া হবে। প্রাথমিকে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের দাবিও যুক্ত হতে পারে।

নেজামে ইসলাম পার্টি

নেজামে ইসলাম পার্টির মহাসচিব মাওলানা মুসা বিন ইজহার জানান, সোমবার আমাদের প্রেস ব্রিফিং হবে। এখনো সময় নির্ধারণ হয়নি। যুগপৎ কর্মসূচির বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে তিনি বলেন, আমাদের দলীয় অবস্থান থেকে এ কর্মসূচি দেওয়া হবে। জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি, গণহত্যা ও দুর্নীতিবাজদের বিচার এবং ফ্যাসিবাদের দোসর ও জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধের দাবিতে এই কর্মসূচি দেয়া হবে।

যুগপৎ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয়নি এনসিপি, এবি পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদ

জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি এখনো কোনো জোট বা যুগপৎ আন্দোলনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি বলে জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক ও রাজনৈতিক লিয়াজোঁ প্রধান আরিফুল ইসলাম আদীব জানিয়েছেন, চার দাবিতে আট দলের যুগপৎ কর্মসূচির যে নিউজ হয়েছে তা মিস লিডিং। এনসিপি জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ও গণপরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সংবিধানের যে দাবিÑসেটির সঙ্গে অপরাপর রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু পূর্ণ পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের বিষয়ে এনসিপির কোন অবস্থান নেই। বরং এনসিপি শুধু উচ্চকক্ষে পিআর বিষয়ে একমত। এছাড়া সন্ত্রাসী ও ফ্যাসিবাদের সহযোগী হিসেবে জাতীয় পার্টির সাংগঠনিক কার্যক্রম স্থগিতের দাবির সঙ্গে এনসিপির সমর্থন থাকবে।

আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার সাদাত টুটুল ও অ্যাডভোকেট আবদুল্লাহ আল মামুন রানা জানান, যুগপৎ কর্মসূচি বা কোনো জোটের বিষয়ে আমাদের কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এ মুহূর্তে আমাদের কোনো কর্মসূচিও দেওয়া হচ্ছে না।

একই ধরনের মন্তব্য করেন গণঅধিকার পরিষদের উচ্চতর পরিষদ সদস্য ও গণমাধ্যম সমন্বয়ক আবু হানিফ বলেন, যুগপৎ কর্মসূচির বিষয়ে আমাদের আলাপ হয়েছে। তবে একসঙ্গে কর্মসূচি দেওয়ার বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

