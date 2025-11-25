জামায়াতের প্রার্থীদের মোটরসাইকেল শোভাযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

আমার দেশ

স্টাফ রিপোর্টার
জামায়াতের প্রার্থীদের মোটরসাইকেল শোভাযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

দলীয় প্রার্থীদের মোটরসাইকেল র‌্যালি ও শোভাযাত্রা করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে জামায়াতে ইসলামী। সম্প্রতি বিভিন্ন এলাকায় মটর শোভাযাত্রায় দুর্ঘটনার কারণে জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান এই নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন। দলের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার সোমবার সংশ্লিষ্ট নেতাদের এই বার্তাটি পৌঁছে দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

সূত্রমতে, জামায়াত সেক্রেটারি জেনারেল তার ক্ষুদে বার্তায় বলেন, ‘আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন জেলা/মহানগরী নির্বাচনি এলাকায় মটর সাইকেল র‌্যালি ও মটরশোভাযাত্রা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এসব কর্মসূচিতে কয়েকটা দুর্ঘটনা ও আহতের পেক্ষাপটে আমিরে জামায়াত এখন থেকে সব জেলা/মহানগরী নির্বাচনী এলাকায় মটর সাইকেল র‌্যালি ও শোভাযাত্রার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here