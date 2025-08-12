জামায়াতের কর্মসূচির তারিখ পরিবর্তন

জামায়াতের কর্মসূচির তারিখ পরিবর্তন
জুলাই সনদের ভিত্তিতে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের দাবিতে ১২ আগস্ট (মঙ্গলবার) বিক্ষোভ সমাবেশ করার কর্মসূচি দিয়েছিল জামায়াতে ইসলামী। এই তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে।
সোমবার রাতে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, অনিবার্য কারণবশত ১২ আগস্টের পরিবর্তে কর্মসূচিটি আগামী ১৩ আগস্ট (বুধবার) একই সময়ে একই স্থানে অনুষ্ঠিত হবে।
এর আগে জামায়াত মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেল ৫টায় রাজধানীর বিজয়নগরের পানির ট্যাংক এলাকায় ওই কর্মসূচি পালনের কথা জানিয়েছিল। তবে তারিখ পরিবর্তন করে তা ১৩ আগস্ট নির্ধারণ করে দলটি।
জামায়াতের কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ থেকে জানানো হয়, ‘জুলাই জাতীয় ঘোষণাপত্র’ও ‘জুলাই জাতীয় সনদ’-এর আইনগত স্বীকৃতি এবং এ সনদের ভিত্তিতে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের দাবিতে এ কর্মসূচি পালিত হবে।
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হয়- সে লক্ষ্যে এ কর্মসূচি সফল করতে ঢাকা মহানগরী জামায়াতে ইসলামীর সর্বস্তরের জনশক্তি ও মহানগরবাসীর প্রতি শান্তিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে।
এদিকে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জামায়াতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিক্ষোভ মিছিলে প্রধান অতিথি থাকবেন জামায়াতের নায়েবে আমির ও সাবেক এমপি ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। বিশেষ অতিথি থাকবেন সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার।