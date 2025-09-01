জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, জাতীয় পার্টির বাংলাদেশের রাজনীতি করার কোনো অধিকার নেই। ঘোষণাপত্রসহ অন্তর্বর্তী সরকার বিভিন্ন জায়গায় বলেছে তিনটি নির্বাচন অবৈধ। এই তিনটি নির্বাচনকে বারবার বৈধতা দিয়েছে কারা? জাতীয় পার্টি। এই ফ্যাসিবাদকে টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করেছে জাতীয় পার্টি। তারা বাংলাদেশের জনগণের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। ফলে কোন বিবেচনায় তারা আর এই বাংলাদেশের রাজনীতি করবে?
রোববার (৩১ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে দেখতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, আসলে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পরে এরকম একটা দিন দেখতে হবে, এটা আমরা কেউ কল্পনাও করিনি। এটা শুধু দুঃখজনকই নয়, অনাকাঙ্ক্ষিতও নয়, এটা উদ্বেগজনকও। আমরা আসলে কোন সময়ে বাস করছি এবং দেশের পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে, এটা আমাদেরকে ভাবাচ্ছে।
নাহিদ ইসলাম বলেন, নুরের ওপর হামলার ঘটনাটা আমরা চীন থেকে শুনতে পাই। জাতীয় নাগরিক পার্টি এই হামলার প্রতিবাদ জানিয়েছে। এটা আমাদের পুরো জাতিকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।
‘যখন আমরা ফ্যাসিস্টদের বিচার চাইছি, ফ্যাসিবাদের দোসরদের বিচার চাইছি, সেই বিচার চাওয়ার অপরাধে আপনাকে-আমাকেই নির্যাতিত হতে হচ্ছে। তাও এই অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে তাদের অধীনে থাকা সেনাবাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। গণঅভ্যুত্থানের শক্তিকে কোমর ভেঙে দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করা হচ্ছে, এ ধরনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হচ্ছে বলে আমরা মনে করছি।’
এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, জাতীয় পার্টির বিষয়ে আমাদের অবস্থান খুবই সুস্পষ্ট। জাতীয় পার্টি শুধু এই গত ১৬ বছর ধরেই দালালি করেনি। তারা ৯০-এর পরাজিত শক্তি। ৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে বাংলাদেশের ছাত্রজনতা রক্ত দিয়ে এরশাদের পতন ঘটিয়েছিল। কিন্তু সেই সময় রাজনৈতিক দলগুলো আপস করেছিল। পরে ত্রিদলীয় জোটের রূপরেখা ব্যর্থ হয়েছিল। এরশাদকে আবার পুনর্বাসনের জায়গা করে দিয়ে যেই ভুল রাজনৈতিক দলগুলো করেছিল, বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে যেই বেইমানি…। ২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের পরে আমরা সেই সুযোগ দেব না।
নাহিদ ইসলাম বলেন, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগের সহযোগী যত দোসর রয়েছে এবং যারা আওয়ামী লীগকে আবার পুনর্বাসনের চেষ্টা করবে, তাদের সবাইকে বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করা হবে। বাংলাদেশে আদালতে তাদেরকে বিচারের আওতায় আনা হবে। এর বিকল্প নেই। আমরা আশা করব, দেশ যাতে অস্থিতিশীলতার জায়গায় না যায়। আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকব। বাংলাদেশের সংস্কারও হবে, নির্বাচনও হবে, নতুন সংবিধানও হবে। এটা জনগণের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি।
‘আমরা লক্ষ্য করছি, দেশে এক ধরনের অস্থিতিশীলতা তৈরি করার নানা চেষ্টা করা হচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার, ফ্যাসিবাদী পক্ষকে আমরা কোনোভাবেই জায়গা করে দেব না। সুযোগ করে দেব না। সেটা জাতীয় পার্টির নামে আসুক, যেই নামেই আসুক না কেন। বাংলাদেশের যেই শক্তি তাদেরকে সহযোগিতা করবে তাদেরকে জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।’
সব রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, দেশের এই পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধ থাকুন। এমন কোনো শক্তিকে সহায়তা করবেন না, সমর্থন দেবেন না, যারা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ। অনেক রক্তের বিনিময়ে, অনেক সংগ্রামের বিনিময়ে আমরা আজকের এই পরিস্থিতিতে এসেছি। আমরা নুরুল হক নুরের সুস্থতা কামনা করি। এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে বিচার হবে, এটা আমরা প্রত্যাশা করি।