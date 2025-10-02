জাতিসংঘ সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধান উপদেষ্টা

- ২৪ ডেস্ক
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে যোগদান শেষে দেশে ফিরেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সকাল ৯টার দিকে এমিরেটস এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে তিনি ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
৯ দিনের এই সফরে প্রধান উপদেষ্টা গত ২৬ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেন। অধিবেশনের ফাঁকে তিনি জাতিসংঘের মহাসচিবসহ বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেন।
এর আগে নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি বিমানবন্দর থেকে দেশের উদ্দেশে রওনা হন তিনি। এসময় জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী এবং যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তারেক মো. আরিফুল ইসলাম তাকে বিদায় জানান।
উল্লেখ্য, গত ২১ সেপ্টেম্বর দিনগত রাত ১টা ৪০ মিনিটে ছয়জন রাজনৈতিক নেতার একটি প্রতিনিধিদলসহ নিউইয়র্কের উদ্দেশে ঢাকা ছেড়েছিলেন ড. ইউনূস। তার সফরসঙ্গী ছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির, জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, জামায়াত নেতা নকিবুর রহমান তারেক, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব আখতার হোসেন এবং যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. তাসনিম জারা।