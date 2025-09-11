জাকসু নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে : শিবির সভাপতি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে ইতোমধ্যেই ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাতে সংগঠনের ফেসবুক পেজে এক বার্তায় তিনি এ অভিযোগ করেন।
শিবির সভাপতি বলেন, ‘জাকসু নির্বাচন নিয়ে ইতোমধ্যে ষড়যন্ত্র শুরু। কিন্তু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপ্লবী শিক্ষার্থীরা সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। হাসবুনাল্লাহ।’
এর আগে বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) ডাকসু নির্বাচন শেষে ভোটের ফলাফল নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে একই বার্তা দিয়েছিলেন তিনি।
এতে জাহিদুল ইসলাম বলেছিলেন, নো নেগোসিয়েশন। শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত ভোট প্রদানের পর ডাকসুর কোনো পদ নিয়ে নেগোসিয়েশন করার অধিকার কারও নেই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, কোনো রাজনৈতিক দল, মন্ত্রী পাড়ার কোনো উপদেষ্টা কিংবা প্রধান উপদেষ্টা কারও অধিকার নেই। এই ম্যান্ডেট কেবলই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের।
এবার জাকসু নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন শিবির সভাপতি।
প্রসঙ্গত, দীর্ঘ ৩৩ বছর পর আগামীকাল (১১ সেপ্টেম্বর) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় জাকসু নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। আগামীকাল সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ১১টি এবং ছাত্রীদের ১০ হলে একযোগে বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ চলবে।