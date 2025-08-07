জর্জিয়ায় মার্কিন সেনাঘাঁটিতে গোলাগুলি, ৫ সেনা গুলিবিদ্ধ

- আন্তর্জাতিক ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের একটি সেনাঘাঁটিতে বুধবার এক বন্দুকধারীর গুলিতে পাঁচজন সেনা সদস্য আহত হয়েছেন। ফোর্ট স্টুয়ার্ট হান্টার আর্মি এয়ারফিল্ডে (এফএসএইচএএ) এই গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। সন্দেহভাজন হামলাকারীকে আটক করা হয়েছে এবং বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
ফোর্ট স্টুয়ার্ট কর্তৃপক্ষ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘সব সেনাসদস্যকে ঘটনাস্থলেই প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উইন আর্মি কমিউনিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে ওই এলাকায় সাধারণ মানুষের জন্য কোনো হুমকি নেই।’
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সন্দেহভাজন বন্দুকধারীকে স্থানীয় সময় সকাল ১১টা ৩৫ মিনিটে (গ্রিনিচ মান সময় ১৫৩৫) আটক করা হয়। তবে সতর্কতাস্বরূপ দ্বিতীয় সাঁজোয়া ব্রিগেড কমব্যাট দলের (২এবিসিটি) এলাকাটি এখনও অবরুদ্ধ (লকডাউন) রাখা হয়েছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে আর কোনো তথ্য প্রকাশ করা হবে না বলেও জানানো হয়েছে।
এই ঘটনায় হোয়াইট হাউস ও পেন্টাগন পরিস্থিতির ওপর নিবিড় নজর রাখছে। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র ক্যারোলাইন লেভিট জানিয়েছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, ‘হোয়াইট হাউস পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে।’
পেন্টাগনের মুখপাত্র শন পার্নেল জানিয়েছেন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথকেও ঘটনাটি জানানো হয়েছে। তিনিও এক্সে লিখেছেন, ‘আমরা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি।’
সেনাবাহিনীবিষয়ক সচিব ড্যান ড্রিসকল গুলিবিদ্ধ পাঁচ সেনার জন্য প্রার্থনা করার কথা জানিয়েছেন। তিনি এক্সে লিখেছেন, ‘সন্দেহভাজন ব্যক্তি আটক রয়েছে এবং তদন্ত চলমান। আমার দল ফোর্ট স্টুয়ার্টের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখছে এবং যেকোনো প্রয়োজনে সহায়তা করতে প্রস্তুত।’
জর্জিয়ার গভর্নর ব্রায়ান কেম্প বলেছেন, তার কার্যালয় স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে ‘নিবিড় যোগাযোগ’ রাখছে। তিনি আরও বলেন, ‘আমরা আহতদের, তাদের পরিবার এবং দেশের সেবায় নিয়োজিত সকলের জন্য প্রার্থনা করছি এবং জর্জিয়ার সকল বাসিন্দাকে একই কাজ করার জন্য অনুরোধ করছি।’
এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআইয়ের আটলান্টা কার্যালয় জানিয়েছে, তারা ঘটনাটি সম্পর্কে অবগত এবং সেনাবাহিনীর অপরাধ তদন্ত বিভাগের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সহায়তার বিষয়ে সমন্বয় করছে।
উল্লেখ্য, ফোর্ট স্টুয়ার্ট হলো মার্কিন সেনাবাহিনীর সক্রিয় ও সংরক্ষিত সেনাদলগুলোর প্রশিক্ষণ এবং মোতায়েনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এটি দেশটির বিখ্যাত তৃতীয় পদাতিক ডিভিশনের ঘাঁটি। সাভানা শহর থেকে প্রায় ৬৪.৩ কিলোমিটার (৪০ মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমে ঘাঁটিটি অবস্থিত।