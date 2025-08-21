জয়ে যাত্রা শুরু বাংলাদেশের

স্পোর্টস রিপোর্টার
প্রকাশ : ২০ আগস্ট ২০২৫, ২০: ৩৯
আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ২১: ৪১

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে স্বাগতিক ভুটানকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের হয়ে দুটি গোল করেন আলপি আক্তার, একটি গোল আসে সুরভী আকন্দ প্রীতির পা থেকে। দিনের প্রথম ম্যাচে গোল উৎসব করেছে ভারত। নেপালকে ৭-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে তারা।

ভুটানের থিম্পুর চ্যাংলিমিথাংয়ে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলতে থাকে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় মিনিটেই দলকে এগিয়ে দেওয়ার দারুণ সুযোগ পেয়েছিলেন আলপি আক্তার। তবে গোলরক্ষক কেলজ্যাং ওয়াংমোর বীরত্বে বেঁচে যায় ভুটান। চতুর্থ মিনিটে বাংলাদেশের গোলরক্ষক মেঘলা রানির ভুলে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল ভুটানও। তবে গোল লাইন অতিক্রমের আগেই বল ক্লিয়ার করেন মেঘলা।

এরপর একের পর এক আক্রমন করেও গোলের দেখা পাচ্ছিল না বাংলাদেশ। আলভি-সৌরভী আকন্দদের সামনে বাঁধা হয়ে দাঁড়ান ভুটানের গোলরক্ষক ওয়াংমো। ২৮ মিনিটে আবারও আলপির শট বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে সেভ করেন ওয়াংমো। ৩৪ মিনিটে গোলবার থেকে বল ক্লিয়ার করে ভুটানকে বাঁচান তাদের এক ডিফেন্ডার।

অবশেষ বাংলাদেশ ডেডলক ভাঙে যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে। ৪৬তম মিনিটে জটলার মধ্যে ওয়াংমো বল প্রতিহত করতে সামনে এলে সৌরভীর শরীরে লেগে জালে জড়ায় বল। বিরতির পরে দ্বিতীয় গোল পায় বাংলাদেশ। ৫৪তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে বুলেট গতির শটে জাল খুঁজে নেন আলপি।

এরপর ৬১তম মিনিটে মেঘলার ভুলে ব্যবধান কমান রিনজিন দেমা চোডেন। ৬১ মিনিটে হাত ফসকে বল বের হয়ে গেলে তা জালে জড়াতে ভুল করেননি দেমা। ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করা ভুটানকে অবশ্য ৪ মিনিট পরেই ছিটকে দেয় বাংলাদেশ। কর্নার থেকে জটলার মধ্যে বল পেয়ে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন আলপি। বাংলাদেশের দ্বিতীয় ম্যাচ আগামী ২২ আগস্ট ভারতের বিপক্ষে।

