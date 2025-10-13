জয়সওয়ালের কাছে অদ্ভুত ‘আবদার’ লারার! ঘোচল ১৪ বছরের আক্ষেপ

আহমেদাবাদে প্রথম টেস্টটা তিন দিনে জিতে ভারত। দ্বিতীয় টেস্টেও শুরুটা হয়েছে দুর্দান্ত। এমনকি ইনিংস ব্যবধানে জয় ধরা দিতে পারে দিল্লিতেও। যার ভিতটা গড়ে দিয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল।
আগে ব্যাট করা ভারত ৫ উইকেটে ৫১৮ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করে। যেখানে ২৫৮ বলে ২২ চারে একাই ১৭৫ রান করেন জয়সওয়াল। জয়সওয়ালের এমন ইনিংসের পর তার কাছে অদ্ভুত এক আবদার করে বসলেন ব্রায়ান লারা।
তৃতীয় দিনের খেলা শেষে মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিংবদন্তি ব্রায়ান লারার সাথে দেখা জয়সওয়ালের। সেখানেই মজা করে ক্যারিবিয়ান সাবেক তারকা জয়সওয়ালকে বললেন, ‘আমাদের বোলারদের এত মেরো না, প্লিজ!’
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক ভিডিওতে দেখা যায় উত্তরে জয়সওয়াল বললেন, ‘আমি তো শুধু চেষ্টা করছি।’
এদিকে, জয়সওয়ালের এমন ইনিংসের পাশাপাশি ১৯৬ বলে ১২৯ রানে অপরাজিত ইনিংস খেলেন শুভমান গিল। ৮৭ রান করেন সাই সুদর্শন। তাতে ইনিংস ঘোষণার পরও প্রথম ইনিংসে পাহাড়সম পুঁজি পায় ভারত।
বিপরীতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় দিন শেষ করেছিল ৪ উইকেটে ১৪০ রান নিয়ে। রোববার তৃতীয় দিনে এসে তার সাথে আর মাত্র ১০৮ রান যোগ করতেই শেষ হয় তাদের ইনিংস। ফলোঅনে পড়ে দলটি।
ভারতের প্রথম ইনিংসের চেয়ে ২৭০ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করা ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৫ রান তুলতেই হারিয়ে ফেলে ২ উইকেট। তবে এরপর শাইহোপ ও জন ক্যাম্পবেল মিলে যোগ করেছেন ১৩৮ রান।
ক্যাম্পবল ৮৭ রানে ও শাইহোপ ৬৬ রানে অপরাজিত আছেন। ক্যারিবীয়রা তৃতীয় দিন শেষ করেছে ২ উইকেটে ১৭৩ রান তুলে। তবে ভারতের প্রথম ইনিংসের চেয়ে এখনো ৯৭ রানে পিছিয়ে আছে দলটি।
তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ জিতুল বা হারুক, এর মাঝেই তারা গড়ে ফেলেছে নতুন ইতিহাস। ভারতের বিপক্ষে দিল্লিতে তাদের ম্যাচ গড়িয়েছে চতুর্থ দিনে। ১৪ বছর পর ভারতের মাটিতে ঘটলো এমন ঘটনা।
২০১১ সালের পর ভারতের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কোনো টেস্ট চতুর্থ দিনে গড়ায়নি। মাঝের পাঁচটি টেস্টই শেষ হয়েছে তিন দিনে। যার চারটিতে আবার ভারত জিতেছে ইনিংস ব্যবধানে। অন্যটিতে জয় ১০ উইকেটে।