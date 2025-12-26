ছয় দলের লড়াই শুরু আজ, একনজরে বিপিএলের সূচি

- খেলাধুলা প্রতিবেদক
চায়ের দেশ সিলেটে আজ থেকে শুরু হচ্ছে চার-ছক্কার ধুমধাড়াক্কা লড়াই। দেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে জমজমাট ও মর্যাদাপূর্ণ আসর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) আবারও ফিরছে মাঠে। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ উদ্বোধনী ম্যাচের মধ্য দিয়ে পর্দা উঠছে এই মহাযজ্ঞের।
এবারের আসরের প্রথম ম্যাচেই মুখোমুখি হচ্ছে স্বাগতিক সিলেট টাইটানস ও রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। ম্যাচটি শুরু হবে বেলা ৩টায়। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে লড়বে নোয়াখালী এক্সপ্রেস ও চট্টগ্রাম রয়্যালস। দর্শকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন মাঠের এই লড়াই দেখার জন্য।
এবারের টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে দেশের তিনটি ভিন্ন ভেন্যুতে। সিলেট, চট্টগ্রাম ও ঢাকা—এই তিন শহরের স্টেডিয়ামে মোট ৩৪টি ম্যাচ আয়োজন করা হবে। সিলেট পর্ব দিয়ে খেলা শুরু হলেও এরপর দলগুলো পাড়ি জমাবে চট্টগ্রামে। সেখানে লড়াই শেষে ঢাকায় হবে টুর্নামেন্টের শেষ অংশের খেলা।
বিপিএলের এই দ্বাদশ আসরে ট্রফি জয়ের লক্ষ্যে মাঠে নামছে মোট ছয়টি দল। শিরোপা জয়ের লড়াইয়ে অংশ নিচ্ছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস, রংপুর রাইডার্স, ঢাকা ক্যাপিটালস, চট্টগ্রাম রয়্যালস, রাজশাহী ওয়ারিয়র্স এবং সিলেট টাইটানস। প্রতিটি দলই নিজেদের সেরাটা দিতে প্রস্তুত এবং স্কোয়াড সাজিয়েছে সেভাবেই।
দীর্ঘ লড়াই শেষে আগামী ১৯ জানুয়ারি শুরু হবে নকআউট পর্ব। ১৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে এলিমিনেটর এবং প্রথম কোয়ালিফায়ার। এরপর ২১ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার। ফাইনালসহ এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে ঢাকার শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। নকআউট পর্বের এই ম্যাচগুলোর জন্য রিজার্ভ ডে বা অতিরিক্ত দিনের ব্যবস্থা রেখেছে কর্তৃপক্ষ। আগামী ২৩ জানুয়ারি গ্র্যান্ড ফাইনালের মধ্য দিয়ে পর্দা নামবে এই আসরের।
বিপিএলের পূর্ণাঙ্গ সূচি নিচে তুলে ধরা হলো:
সিলেট পর্ব
২৬ ডিসেম্বর ২০২৫: সিলেট টাইটানস–রাজশাহী ওয়ারিয়র্স (বেলা ৩টা)
২৬ ডিসেম্বর ২০২৫: নোয়াখালী এক্সপ্রেস–চট্টগ্রাম রয়্যালস (সন্ধ্যা ৭:৪৫ মি.)
২৭ ডিসেম্বর ২০২৫: ঢাকা ক্যাপিটালস–রাজশাহী ওয়ারিয়র্স (বেলা ১টা)
২৭ ডিসেম্বর ২০২৫: সিলেট টাইটানস–নোয়াখালী এক্সপ্রেস (সন্ধ্যা ৬টা)
২৯ ডিসেম্বর ২০২৫: রংপুর রাইডার্স–চট্টগ্রাম রয়্যালস (বেলা ১টা)
২৯ ডিসেম্বর ২০২৫: রাজশাহী ওয়ারিয়র্স–নোয়াখালী এক্সপ্রেস (সন্ধ্যা ৬টা)
৩০ ডিসেম্বর ২০২৫: সিলেট টাইটানস–চট্টগ্রাম রয়্যালস (বেলা ১টা)
৩০ ডিসেম্বর ২০২৫: ঢাকা ক্যাপিটালস–রংপুর রাইডার্স (সন্ধ্যা ৬টা)
১ জানুয়ারি ২০২৬: সিলেট টাইটানস–ঢাকা ক্যাপিটালস (বেলা ১টা)
১ জানুয়ারি ২০২৬: রংপুর রাইডার্স–রাজশাহী ওয়ারিয়র্স (সন্ধ্যা ৬টা)
২ জানুয়ারি ২০২৬: ঢাকা ক্যাপিটালস–চট্টগ্রাম রয়্যালস (বেলা ২টা)
২ জানুয়ারি ২০২৬: সিলেট টাইটানস–রংপুর রাইডার্স (সন্ধ্যা ৭টা)
চট্টগ্রাম পর্ব
৫ জানুয়ারি ২০২৬: রংপুর রাইডার্স–ঢাকা ক্যাপিটালস (বেলা ১টা)
৫ জানুয়ারি ২০২৬: চট্টগ্রাম রয়্যালস–রাজশাহী ওয়ারিয়র্স (সন্ধ্যা ৬টা)
৬ জানুয়ারি ২০২৬: নোয়াখালী এক্সপ্রেস–সিলেট টাইটানস (বেলা ১টা)
৬ জানুয়ারি ২০২৬: চট্টগ্রাম রয়্যালস–রংপুর রাইডার্স (সন্ধ্যা ৬টা)
৮ জানুয়ারি ২০২৬: সিলেট টাইটানস–রংপুর রাইডার্স (বেলা ১টা)
৮ জানুয়ারি ২০২৬: রাজশাহী ওয়ারিয়র্স–ঢাকা ক্যাপিটালস (সন্ধ্যা ৬টা)
৯ জানুয়ারি ২০২৬: চট্টগ্রাম রয়্যালস–নোয়াখালী এক্সপ্রেস (বেলা ২টা)
৯ জানুয়ারি ২০২৬: রাজশাহী ওয়ারিয়র্স–সিলেট টাইটানস (সন্ধ্যা ৭টা)
১১ জানুয়ারি ২০২৬: রংপুর রাইডার্স–নোয়াখালী এক্সপ্রেস (বেলা ১টা)
১১ জানুয়ারি ২০২৬: চট্টগ্রাম রয়্যালস–ঢাকা ক্যাপিটালস (সন্ধ্যা ৬টা)
১২ জানুয়ারি ২০২৬: রাজশাহী ওয়ারিয়র্স–রংপুর রাইডার্স (বেলা ১টা)
১২ জানুয়ারি ২০২৬: নোয়াখালী এক্সপ্রেস–ঢাকা ক্যাপিটালস (সন্ধ্যা ৬টা)
ঢাকা পর্ব ও প্লে-অফ
১৫ জানুয়ারি ২০২৬: ঢাকা ক্যাপিটালস–নোয়াখালী এক্সপ্রেস (বেলা ১টা)
১৫ জানুয়ারি ২০২৬: চট্টগ্রাম রয়্যালস–সিলেট টাইটানস (সন্ধ্যা ৬টা)
১৬ জানুয়ারি ২০২৬: নোয়াখালী এক্সপ্রেস–রাজশাহী ওয়ারিয়র্স (বেলা ২টা)
১৬ জানুয়ারি ২০২৬: ঢাকা ক্যাপিটালস–সিলেট টাইটানস (সন্ধ্যা ৭টা)
১৭ জানুয়ারি ২০২৬: রাজশাহী ওয়ারিয়র্স–চট্টগ্রাম রয়্যালস (বেলা ১টা)
১৭ জানুয়ারি ২০২৬: নোয়াখালী এক্সপ্রেস–রংপুর রাইডার্স (সন্ধ্যা ৬টা)
১৯ জানুয়ারি ২০২৬: এলিমিনেটর (বেলা ১টা)
১৯ জানুয়ারি ২০২৬: ১ম কোয়ালিফায়ার (সন্ধ্যা ৬টা)
২১ জানুয়ারি ২০২৬: ২য় কোয়ালিফায়ার (সন্ধ্যা ৬টা)
২৩ জানুয়ারি ২০২৬: ফাইনাল (সন্ধ্যা ৭টা)