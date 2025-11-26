চেলসি ঝড়ে উড়ে গেল ১০ জনের বার্সেলোনা

চ্যাম্পিয়নস লিগের এই ম্যাচের আগে আলোচনায় ছিলো সুপারকম্পিউটার। ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলল- চেলসির কাছে হারবে বার্সেলোনা। মাঠে সেটা সত্য প্রমাণিত হলো বটে, চেলসির বিপক্ষে স্রেফ উড়ে গেল বার্সেলোনা। লা লিগা চ্যাম্পিয়নদের বিধ্বস্ত করে ৩–০ গোলে জিতেছে চেলসি।
চেলসির বিপক্ষে সর্বশেষ ৯ ম্যাচে বার্সেলোনার জয় ছিল মাত্র একবার! এবার ব্যবধানটা আরও বেড়ে গেল। ২০২৫–২৬ মৌসুমে তৃতীয় আন্তর্জাতিক বিরতির পর চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই হ্যান্সি ফ্লিকের দল দেখল হার।
এ হারে পয়েন্ট টেবিলে ভিত নড়ে বার্সেলোনার। প্রাথমিক পর্বে পাঁচ ম্যাচে দ্বিতীয় হারের স্বাদ পাওয়া বার্সেলোনা ৭ পয়েন্ট নিয়ে ১৫ নম্বরে নেমে গেছে। তিন জয় ও এক ড্রয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে আছে চেলসি। চার ম্যাচে ১২ পয়েন্ট করে নিয়ে প্রথম তিনটি স্থানে আছে বায়ার্ন মিউনিখ, আর্সেনাল ও ইন্টার মিলান।
স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে প্রথমার্ধেই ১০ জনের দলে পরিণত হয় বার্সেলোনা, দুই হলুদ কার্ডে লাল কার্ড দেখেন রোনাল্ড আরাউহো, এর ওপর হজম করতে হয় আত্মঘাতী গোল। সেই যে চাপে পড়ল কাতালানরা, এরপর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি দ্বিতীয়ার্ধে এস্তেভাও উইলিয়ান ও লিয়াম ডেলাপ একটি করে গোল করে চেলসির বড় হয় নিশ্চিত করেন।