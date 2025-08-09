চেলসিকে জেতালেন দুই ব্রাজিলিয়ান

স্পোর্টস ডেস্ক
(৫৪ মিনিট আগে) ৯ আগস্ট ২০২৫, শনিবার, ১:২৫ অপরাহ্ন
প্রাক-মৌসুমের প্রীতি ম্যাচে বায়ার্ন লেভারকুজেনকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগে নিজেদেরকে হারিয়ে খুঁজতে থাকা দল চেলসি। ক্লাব বিশ্বকাপের শিরোপা জেতা ছিল মৃতপ্রায় আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার মতো। সে আত্মবিশ্বাস নিয়ে নতুন মৌসুম শুরুর অপেক্ষায় আছে পশ্চিম লন্ডসের ক্লাবটি।
শনিবারের ম্যাচে চেলসির হয়ে ব্যবধান গড়ে দেয়া গোল দুটি করেন দুই ব্রাজিলিয়ান তরুণ ফুটবলার এস্তেভাও ও জোয়াও পেদ্রো। স্ট্যাম্পফোর্ড ব্রিজে ম্যাচের ১৮তম মিনিটে এস্তেভাওয়ের কল্যাণে লিড নেয় স্বাগতিকরা। কোল পালমারের শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসলে বল পান এস্তেভাও। এরপর বাঁ পায়ের শটে জালে জড়ান ১৮ বছর বয়সী এ ফুটবলার।
ম্যাচের শেষ পর্যায়ে ৯০তম মিনিটে ব্যবধান বাড়ান আরেক ব্রাজিলিয়ান পেদ্রো। এর আগে পালমেইরাস ছেড়ে চেলসিতে নাম লেখান এস্তেভাও। লেভারকুজেনের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ব্লুজদের জার্সিতে অভিষেক হয় ১৮ বছর বয়সী এই উইঙ্গারের। কদিন আগেই ক্লাবের সঙ্গে যোগ দিয়ে তিনি বলেন,
‘আশা করছি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ক্লাব চেলসির প্রতিনিধিত্ব করতে পারাটা আমার কাছে ফলপ্রসূ হবে’।
এদিকে চেলসিতে পেদ্রোর অভিষেক অবশ্য হয়েছে ক্লাব বিশ্বকাপেই । সে টুর্নামেন্টে গোলও করেন এই স্ট্রাইকার। এবার ঘরের মাঠে প্রথমবারের মতো খেলতে নেমেও জালের দেখা পেলেন পেদ্রো। পরবর্তী ম্যাচে ঘরের মাঠে ক্রিস্টাল প্যালেসের মুখোমুখি হবে চেলসি।