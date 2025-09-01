চীন থেকে ফিরেই নুরের পাশে নাহিদ, চাইলেন বিচার

২৪ ডেস্ক

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে দেখতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে গিয়েছিলেন। সেখানে চিকিৎসাধীন নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেওয়ার পর তিনি হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার নিশ্চিতের দাবি জানান।

নাহিদ ইসলাম

রবিবার (৩১ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে নাহিদ ইসলাম চীন সফর শেষে হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। বিমানবন্দর থেকে সরাসরি তিনি ঢামেক হাসপাতালে যান। নুরকে দেখতে গিয়ে তিনি জানান, এমন ন্যাক্কারজনক হামলা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। একইসঙ্গে তিনি নুরের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

এ সময় নাহিদ ইসলামের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এনসিপির উত্তরাঞ্চলীয় মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, যুগ্ম সদস্য সচিব মশিউর রহমান, যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব, জয়নাল আবেদীন শিশির এবং সংগঠক নাহিদ উদ্দিন তারেক।

রাজনৈতিক অঙ্গনে এমন হামলার ঘটনা দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য হুমকিস্বরূপ। এসব ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের বিচার নিশ্চিত করা সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here