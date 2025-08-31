চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: ছাত্রী লাঞ্ছনার জেরে সংঘর্ষ, আহত ১০

২৪ ডেস্ক

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট এলাকায় স্থানীয়দের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষে কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

ছবি – সংগৃহীত

শনিবার রাতে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় ভুক্তভোগী ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ২৪-২৫ সেশনের শিক্ষার্থী। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওই ছাত্রী তার কক্ষে ফিরতে দেরি হওয়ায় দারোয়ানের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয়।

ছাত্রীটি অভিযোগ করেন, তিনি প্রতিদিনের মতো সেদিনও রাত ১২টার মধ্যেই বাসায় ফিরেছিলেন। দারোয়ান দরজা খুলতে রাজি না হলে তিনি জোরে ডাক দেন, যার প্রতিক্রিয়ায় দারোয়ান তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। ছাত্রীটি এর প্রতিবাদ করলে দারোয়ান তার গলায় চড় মারেন, এরপর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে লাথি মারতে থাকেন। তার রুমমেট ও আশপাশের স্থানীয়রা এগিয়ে এসে তাকে রক্ষা করেন।

এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে এবং দারোয়ানকে ধরতে কয়েকজন শিক্ষার্থী একত্রিত হয়ে ঘটনাস্থলে গেলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এসময় উভয়পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে, এবং ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়, যার ফলে অন্তত ১০ জন শিক্ষার্থী আহত হন।

চবির শিক্ষার্থী আল মাসনুন জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট এলাকায় মাছ বাজারের সামনে একটি বাসায় ওই ছাত্রীর ঢুকতে দেরি হওয়া নিয়ে দারোয়ানের সঙ্গে কথা কাটাকাটির সূত্রপাত। যখন ছোট ভাইদের কাছ থেকে খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে যান, দারোয়ান পালিয়ে যায়। মাসনুন ও তার সঙ্গীরা কিছুটা দূরে গিয়ে দারোয়ানকে ধরে ফেলেন। কিন্তু এলাকাবাসী তাদের ওপর হামলা চালিয়ে দারোয়ানকে ছিনিয়ে নেয়। এই হামলায় আইন বিভাগের ২০-২১ সেশনের শিক্ষার্থী ইমতিয়াজ রক্তাক্ত হন।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর তানভীর মোহাম্মদ হায়দার গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, খবর পাওয়ার পরপরই তিনি নিরাপত্তা কর্মী ও পুলিশকে জানিয়েছেন এবং তারা ঘটনাস্থলের দিকে রওনা দিয়েছেন।

