চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ে রেকর্ড

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালে (এনসিটি) এক দিনে সর্বোচ্চ কনটেইনার হ্যান্ডলিং করে নতুন রেকর্ড গড়েছে ‘চট্টগ্রাম ড্রাই ডক লিমিটেড (সিডিডিএল)’।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) বন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত টানা ২৪ ঘণ্টায় এনসিটিতে মোট ৫ হাজার ১৯টি টিইইউএস কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়। এর মধ্যে আমদানি কনটেইনার ২ হাজার ১০১টি টিইইউএস এবং রফতানি কনটেইনার ২ হাজার ৯১৮টি টিইইউএস। এক দিনে এটি এখন পর্যন্ত বন্দরের সর্বোচ্চ হ্যান্ডলিং রেকর্ড।
গত ৭ জুলাই থেকে সিডিডিএল এনসিটি- ২, ৩, ৪ ও ৫ নম্বর বার্থের অপারেটর হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছে। দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই বন্দরে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।
বন্দর সূত্রে জানা যায়, চলতি মাসের ১ থেকে ২৮ আগস্ট পর্যন্ত এনসিটির চার বার্থে মোট ১ লাখ ৯ হাজার ২১৭ টিইইউএস হ্যান্ডলিং হয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ৩ হাজার ৯০৩ টিইইউএস, যা আগের তুলনায় ৪০ শতাংশ বেশি।
এর আগে ২৬ আগস্ট প্রকাশিত বিশ্লেষণে দেখা যায়, সিডিডিএল দায়িত্ব নেয়ার পর প্রথম ৪৯ দিনে ১ লাখ ৭৪ হাজার ৯৩১ টিইইউএস হ্যান্ডলিং হয়েছে। একই সময়ে পূর্বেও অপারেটরের হ্যান্ডলিং ছিল ১ লাখ ১৯ হাজার ২৭৬ টিইইউএস। অর্থাৎ মাত্র দেড় মাসে কনটেইনার হ্যান্ডলিং বেড়েছে প্রায় ৪৭ শতাংশ।
২০২০ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ২৮ আগস্টের পাঁচ বছরের (২০২২ বাদে) প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরের প্রধানতম টার্মিনাল এনসিটির গতি বাড়ায় পুরো বন্দরের গতি বেড়েছে ৮ দশমিক ৯৪ শতাংশ।
প্রতিবেদনে দেখা যায়, চলতি বছরের এই দিনে চট্টগ্রাম বন্দর কনটেইনার হ্যান্ডেল করেছে ৯ হাজার ৩৯৫ টিইইউএস। অন্যদিকে ২০২৪ সালে ৮ হাজার ৫৫০ টিইইউএস, ২০২৩ সালে ৮ হাজার ৫৬২ টিইইউএস, ২০২১ সালে ৮ হাজার ৪৩৭ টিইইউএস এবং ৮ হাজার ৬৭০ টিইইউএস হ্যান্ডেলিং হয়েছে। যা চার বছরের গড় হিসেবে ৮ হাজার ৫৫৫ টিইইউএস হিসেবে ধরা যায়।
চট্টগ্রাম ড্রাই ডক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) কমোডর মো: বেনজির মাহমুদ বলেন, ‘চট্টগ্রাম বন্দর দেশের আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। সিডিডিএল দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে এনসিটির কার্যক্রমে আমরা দক্ষতা ও গতি নিশ্চিত করার চেষ্টা করছি। রেকর্ড সংখ্যক কনটেইনার হ্যান্ডলিং আমাদের টিমওয়ার্ক ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনারই প্রতিফলন। আমরা বিশ্বাস করি, এ ধারাবাহিকতা দেশের বাণিজ্যকে আরও গতিশীল করবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।’
তিনি আরো বলেন, ‘আমাদের কর্মকর্তারা জাহাজ পয়েন্ট, ডেলিভারি পয়েন্ট, এপ্রাইজমেন্ট পয়েন্ট, সিএন্ডএফ শেড ও গেটগুলোয় নিরলসভাবে কাজ করছেন। যার ফলে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের জটিলতা আগের তুলনায় অনেকাংশে কমে এসেছে। চট্টগ্রাম ড্রাই ডকের এ কার্যকর ভূমিকা দেশের আমদানি-রফতানি কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এছাড়া, এনসিটির কনটেইনার হ্যান্ডলিং কার্যক্রমে সুশৃঙ্খল ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে।’