ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ীই সংসদ নির্বাচন হবে

স্টাফ রিপোর্টার
১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ীই অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন বলে জানান তিনি। রোববার সন্ধ্যার পর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিএনপি’র প্রতিনিধিদলের শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব তথ্য জানান।
বিএনপি মহাসচিব বলেন, প্রধান উপদেষ্টা আমাদের ডেকেছিলেন- নির্বাচনের বিষয়ে নিশ্চয়তা দিতে। নির্বাচন সঠিক সময়ে হবে- এ ব্যাপারে কোনো ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর যে হামলা হয়েছে সে ব্যাপারে আমাদের মতামত দিয়েছি। আমরা মনে করি- সেটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বিষয়টি গভীরভাবে তদন্ত হওয়া দরকার। আমাদের আশঙ্কা নির্বাচনকে বিলম্বিত করতে একটি শক্তি এ ধরনের কাজ করছে। তবে এর কোনো সুযোগ নেই। নির্বাচন ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ীই হবে। এবং প্রধান উপদেষ্টাও একই কথা বলেছেন। তিনি আমাদের সঙ্গে একমত। অপর এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপি মহাসচিব বলেন, জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধের বিষয়ে কোনো আলোচনা হয় নাই।
জামায়াতের অভিযোগের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মির্জা ফখরুল বলেন, এটা একেবারেই অমূলক। যিনি প্রধান উপদেষ্টা তার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দলের প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করার। আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতে হবে গোটা দেশবাসী আশ্বস্ত।
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল, গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।
বিএনপি’র প্রতিনিধিদলে মহাসচিব ছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন- বিএনপি স্থায়ী কমিটি সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ড. আব্দুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমেদ, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
নির্বাচন ছাড়া কিছু ভাবলে তা হবে জাতির জন্য বিপজ্জনক: প্রেস সচিব
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, আগামী বছর ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের বাইরে কিছু ভাবার সুযোগ নেই, কিছু ভাবলে তা জাতির জন্য বিপজ্জনক হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। গতকাল তিনটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সরকার প্রধানের বৈঠক শেষে প্রধান উপদেষ্টার বরাতে উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এসব কথা জানান।
শফিকুল আলম বলেন, প্রধান উপদেষ্টা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে তিনি নির্বাচনের যে সময় ঘোষণা করেছেন নির্বাচন সেই সময়েই হবে। অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে অবাধ, সুষ্ঠু ও আনন্দঘন পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। কেউ যদি নির্বাচন ছাড়া কোনো বিকল্প ভাবে তা হবে জাতির জন্য গভীর বিপজ্জনক।