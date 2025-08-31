গোল বাতিল, পেনাল্টি বিতর্ক: রেফারি জোন্সের সিদ্ধান্তে উত্তপ্ত প্রিমিয়ার লিগ

- খেলাধুলা ডেস্ক
নাটকীয় পেনাল্টিতে জয় দিয়ে চলতি মৌসুমের প্রথম তিন পয়েন্ট অর্জন করেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। বার্নলির বিপক্ষে ৩-২ গোলের এই জয়ে পুরো পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছেড়েছে তারা। ৯০ মিনিট পেরিয়ে ইনজুরি সময়ের সপ্তম মিনিটে অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেসের স্পট কিক থেকে গোলটি আসে।
ম্যাচটিতে ম্যানইউর জয় সহজ ছিল না। ২৭ মিনিটে জশ কুলেনের আত্মঘাতী গোলে প্রথমে এগিয়ে যায় ম্যানইউ। তবে ৫৫ মিনিটে লিল ফস্টার গোল করে বার্নলিকে সমতায় ফেরান। দুই মিনিট পরেই ৫৭ মিনিটে ব্রায়ান এমবেউমো ম্যানইউকে আবারও এগিয়ে দিলেও ৬৬ মিনিটে জেইডন অ্যান্থনি গোলমুখে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে বার্নলির হয়ে ২-২ গোলে সমতা আনেন। শেষ পর্যন্ত ফার্নান্দেসের ওই পেনাল্টিই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের প্রথম জয় নিশ্চিত করে।
এদিকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে নিজেদের অপরাজিত যাত্রা ধরে রেখেছে চেলসি। স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে ফুলহামকে ২-০ গোলে হারিয়েছে তারা। যদিও এই জয় ছাপিয়ে পুরো ম্যাচ জুড়ে রেফারিং নিয়ে আলোচনা ছিল তুঙ্গে।
বিতর্কের কেন্দ্রে ছিলেন রেফারি রবার্ট জোন্স। ২১ মিনিটে ফুলহামের মিডফিল্ডার জশ কিংয়ের একটি গোল ভিএআর রিভিউতে বাতিল করা হয়, কারণ বিল্ডআপে ফাউলের ঘটনা ঘটেছিল। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফুলহাম কোচ মার্কো সিলভা তার ক্ষোভ গোপন করেননি এবং রেফারির একাধিক সিদ্ধান্তে প্রশ্ন তুলেছেন।
ম্যাচের ৪৫+৯ মিনিটে ফের্নান্দেসের কর্নার থেকে জোয়াও পেদ্রোর হেডে চেলসি এগিয়ে যায়। এরপর ৫৬ মিনিটে রায়ান সেসেগননের হ্যান্ডবলের কারণে প্রাপ্ত পেনাল্টি থেকে ব্যবধান বাড়ান ফের্নান্দেস। এই বিতর্কিত জয় নিয়ে চেলসি বর্তমানে ৩ ম্যাচে ২ জয় ও ৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছে।
অন্যদিকে, দারুণ মৌসুম শুরুর পর হোঁচট খেয়েছে টটেনহাম। টানা দুই ম্যাচ জেতার পর তৃতীয় ম্যাচে বোর্নমাউথের কাছে ১-০ গোলে হেরেছে তারা। ম্যাচের পঞ্চম মিনিটে ইভানিলসনের একমাত্র গোলটিই বোর্নমাউথের জয় এনে দেয়।
প্রিমিয়ার লিগের এই শুরুর দিকে প্রতিটি ম্যাচেই দেখা যাচ্ছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যেখানে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হচ্ছে শেষ মুহূর্তে বা বিতর্কিত সিদ্ধান্তের ওপর। এতে ফুটবলপ্রেমীরা যেমন টানটান উত্তেজনা উপভোগ করছেন, তেমনি রেফারিংয়ের সিদ্ধান্তগুলো প্রায়শই আলোচনায় উঠে আসছে।