গোলাম রাব্বানীর ছাত্রত্ব ও ডাকসু পদ বাতিল করল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানীর ছাত্রত্ব বাতিল করেছে। একইসঙ্গে তার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) সাধারণ সম্পাদক পদও বাতিল করা হয়েছে।
প্রক্টর সাইফুদ্দিন আহমদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল বুধবার (২৬ নভেম্বর) এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে, ২০১৯ সালের ডাকসু নির্বাচনের আগে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে এমফিল প্রোগ্রামে ভর্তি হয়েছিল গোলাম রাব্বানী। বিষয়টি প্রকাশ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট তার ভর্তি সাময়িকভাবে স্থগিত করেছিল এবং তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়।
কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৯ সালের ১১ মার্চ অনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচনের সময় রাব্বানীর বৈধ ছাত্রত্ব ছিল না। তাই তার সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থিতা বৈধ ছিল না। এই কারণেই বিশ্ববিদ্যালয় তার ডাকসু পদ বাতিল করেছে।