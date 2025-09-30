গৃহযুদ্ধের উস্কানি হাসিনার, কী করছে সরকার?

মানবজমিন মাল্টিমিডিয়া
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমানে ভারতে অবস্থান করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একের পর এক উস্কানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছেন। তার এই উস্কানির কারণে ঢাকার রাস্তায় প্রতিদিন দেখা যাচ্ছে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের মিছিল ও সমাবেশ। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এখনো কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। এই ভিডিওতে জানুন:
- হাসিনার উস্কানির প্রভাব কতটা গভীর
- কেন সরকার নীরব ভূমিকা পালন করছে
- ঢাকায় প্রতিদিনের মিছিল–সমাবেশের বাস্তব চিত্র
