গুলশান ক্লাবের সভায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের সদস্য পদ বাতিল করা হয়।

১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ বাংলাদেশের অভিজাত শ্রেণীর সামাজিক সংগঠন হিসেবে পরিচিত গুলশান ক্লাবের পরিচালনা পর্ষদের এক বিশেষ সভায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের সদস্য পদ বাতিল করা হয়। কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেন, “Mr. Tarique Rahman by the court of law and sentenced to 9 years of imprisonment. Furthermore, he was declared a deserter from the country. In light of these circumstances, all present in the meeting agreed on principle to expel his membership to uphold the club’s integrity, standards, and overall betterment.” যাদের সম্মতিতে এই পরামর্শ গৃহিত তাদের প্রত্যেকের স্বাক্ষর সহ নাম উল্লেখ করা হলো। উল্লেখ্য, এই কান্ডটি ঘটানো হয় এই ক্লাবের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রফিকুল আলম হেলাল ও সে সময়ের ফাইনান্স পরিচালক এম. এ কাদের অনু’র অতি-উৎসাহে। এম. এ কাদের (অনু) বর্তমানে গুলশান ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। মজার ঘটনা হলো এই অনু’কে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচনের (২১ ডিসেম্বর ২০২৪) পেছনে সরাসরি ক্যাম্পেইন করেছেন জনাব এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত যিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির কোষাধ্যক্ষ।