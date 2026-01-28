গাজীপুরে পোশাক শ্রমিকদের জন্য স্বল্পমূল্যে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে

গাজীপুরে পোশাক শ্রমিকদের জন্য স্বল্পমূল্যে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, গাজীপুর দেশের পোশাক শিল্পের রাজধানী। এখানে লাখ লাখ শ্রমিক বসবাস করেন, কিন্তু তাদের আবাসন সংকট এখনও প্রকট। শ্রমিকদের জন্য স্বল্পমূল্যে নিরাপদ ও মানসম্মত আবাসনের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা রয়েছে বিএনপির।

মঙ্গলবার রাত ১২টার দিকে শহরের ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়ি মাঠের নির্বাচনি জনসভায় যোগ দিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

এখন মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করার সময় ও দেশ গড়ার পালা বলে জানিয়েছেন তারেক রহমান।

তারেক রহমান বলেন, আগামী ১২ তারিখের নির্বাচনে বিএনপি জয়ী হলে আমরা অনেকগুলো পরিকল্পনা নিয়েছি। তার মধ্যে একটি পরিকল্পনা হচ্ছে এই যে গার্মেন্টস শিল্প আছে গার্মেন্টস শিল্পের মতো নতুন আরও শিল্পখাত তৈরি করবে বিএনপি। সেখানে আরও বেশি সংখ্যায় মা-বোনেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। সেখানে আমাদের তরুণ ভাই-বোনদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। আমরা এ দেশে নতুন শিল্প নিয়ে আসব।’

গাজীপুরের দীর্ঘদিনের যানজট সমস্যার প্রসঙ্গ তুলে তিনি জানান, বিএনপি ক্ষমতায় এলে যানজট নিরসনে রেল ওভারপাস নির্মাণ করা হবে। পাশাপাশি শিল্পকারখানায় কর্মরত নারীদের সন্তানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, ধানের শীষের প্রার্থীদের বিজয়ী করতে পারলেই গাজীপুর শহরের রেল ওভারপাস নির্মাণ, খাল খনন, আবাসন সমস্যার সমাধান, নারীদের ফ্যামিলি কার্ড এবং কৃষি কার্ডের মতো পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

গত ১৫-১৬ বছর ভোট ডাকাতির অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, গাজীপুরসহ সারাদেশে কীভাবে ভোট ডাকাতি হয়েছে সেটা আপনারা দেখেছেন। পুনরায় সেই ভোট ডাকাতি করতে দেবে না গাজীপুরবাসী। ২৪ এর আন্দোলনে যে ভূমিকা রেখেছিল গণতন্ত্রের জন্য গাজীপুরবাসী, ভোটের লড়াইয়েও সে লড়াই অক্ষুণ্ন রাখবে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ধানের শীষকে ভোটে জয়ী করতে সকলের সহযোগিতার প্রত্যাশা কামনা করেন তারেক রহমান

