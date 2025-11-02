গণভোটে জন্ম নেওয়া দলের গণভোটে বিরোধিতা কেন, প্রশ্ন তুষারের

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার বলেছেন, যে রাজনৈতিক দলের জন্ম গণভোটের মাধ্যমে, তারা কীভাবে গণভোটের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়। তিনি বিএনপির এই অবস্থানকে ‘আত্মঘাতী’ বলেও আখ্যায়িত করেন।
শনিবার (১ নভেম্বর) রাজধানীর পল্টনে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে তরুণ আলেমদের ভাবনা শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে এ প্রশ্ন তোলেন তিনি।
তুষার বলেন, ‘সেক্যুলারিজমকে এমন এক টক্সিক জায়গায় আওয়ামী লীগ সরকার নিয়ে গেছে যে, এখন বিষয়টা ইসলাম বনাম সেক্যুলারিজমে রূপ নিয়েছে।’
১৯৭২ সালের সংবিধান সামরিক শাসনের সুযোগ করে দেয় মন্তব্য করে তিনি বলেন, বাহাত্তরের সংবিধান বাংলাদেশে থাকতে পারে না। এটি বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে এক ধরনের জুলুম। অথচ কিছু রাজনৈতিক দল এখনও সেই সংবিধান টিকিয়ে রাখতে মরিয়া।
তিনি অভিযোগ করেন, বড় রাজনৈতিক দলের নেতারা আলোচনার টেবিলের বাইরে এসে একরকম কথা বলছেন, আর জনগণের সামনে ভিন্ন কথা বলছেন।
গণভোটের ব্যাপারে বিএনপির অবস্থান নিয়ে তুষার বলেন, বিএনপি ‘না’ ভোটের যে অ্যাকটিভিজম করছে সেটা আত্মঘাতী। বিএনপির অ্যাকটিভিস্টরা হুমকি দিচ্ছে। বিএনপির অ্যাকটিভিস্টরা ঘরের শত্রু বিভীষণ।
তুষার দাবি করেন, বিএনপির ৩৫ শতাংশ নেতাকর্মী ‘না’ ভোটের পক্ষে থাকলেও ৬৫ শতাংশ তৃণমূল ভোটার ‘হ্যাঁ’ ভোট দেবেন। তিনি প্রশ্ন রাখেন, ‘যে দলের জন্ম গণভোটের মাধ্যমে, তারা কীভাবে আবার গণভোটের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়?’
এনসিপির এই যুগ্ম আহ্বায়ক বলেন, বিএনপি যে বলছে পঞ্চদশ সংশোধনীর মধ্যে থাকা ‘আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা’ বাতিল করা হচ্ছে, তা ‘মিথ্যা কথা’। তিনি জানান, কমিশন বলেছে এটি পরবর্তী সংসদ ঠিক করবে।
তিনি ‘নোট অব ডিসেন্ট’-এর অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেন, এর মানে হলো ‘আমার একটা দ্বিমত আছে, তবে এগিয়ে যাও’, এর বাইরে এর কোনো অর্থ নেই।
জুলাই সনদ প্রসঙ্গে এনসিপি নেতা বলেন, ‘জুলাই অভ্যুত্থানে আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি, তবে যা রক্ষা করা সম্ভব, তা রক্ষা হবে জুলাই সনদের মধ্য দিয়েই। এ জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে, যেন কোনো একক রাজনৈতিক দল এর বাস্তবায়ন ঠেকাতে না পারে।’